Dresden

Manchmal verraten Details das Entscheidende. Es kommt auf den Blick dafür an. Katrin Nitzschke hat ihn. „Hier, man sieht’s kaum.“ Sie deutet auf die linke untere Ecke des Ölgemäldes, das Konstantin Karl Falkenstein darstellt. Mitte des 19. Jahrhunderts leitete er als Oberbibliothekar die Königliche Öffentliche Bibliothek, Vorgängerin der heutigen Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB). Winkel und Zirkel schimmern im Halbdunkel. „Ein Hinweis darauf, dass er Freimaurer war.“

Auf einer gemalten Innenansicht des Handschriftensaals 1914 im früheren Domizil, dem Japanischen Palais, ist es ein schlankes Tischbein am äußersten Bildrand. Ein Ausstellungstisch. Also, kombinierte Katrin Nitzschke, müssen sie damals dort schon Kostbarkeiten gezeigt haben, sogenannte Zimelien. Von einer Sensation zur nächsten eilt sie mit der Gruppe bei der Führung durch die Schau „Menschen machen Bibliotheken“ im Buchmuseum der SLUB.

Ausstellung als Abschiedsgeschenk

Es ist ihr Abschiedsgeschenk an die Besucher, ihre letzte Ausstellung. Vielleicht auch die schönste ihrer 37 Jahre als Leiterin des Buchmuseums, wie sie sagt. Weil sie die Persönlichkeiten zeigt, denen wir all diese Schätze in den Regalen und Depots zu verdanken haben. Ohne ihre Leidenschaft würden uns gewaltige Lücken angähnen. Die Leidenschaft, mit der Katrin Nitzschke die Besucher von Vitrine zu Vitrine lockt, ist auch der Motor ihres Berufslebens gewesen.

„Dabei wollte ich erst gar nicht Bibliothekarin werden“, erzählt sie. Stattdessen Medizin studieren. Aber das blieb der Arzttochter, 1955 in Dresden geboren, verwehrt. Geblieben ist ihr eine Aufmerksamkeit für die Krankheiten der berühmten Oberbibliothekare. Gustav Friedrich Klemm – der mit der Schreibfeder am Pult – erblindete. Falkenstein litt an Depressionen.

„Entweder man geht im ersten Jahr oder bleibt für immer.“

Mitte der 1970er ging sie für ein Jahr als ungelernte Hilfskraft in die Landesbibliothek, damals noch an der Marienallee. „Meine Chefin hat mir gesagt: Entweder man geht im ersten Jahr oder bleibt für immer.“

Das Buchmuseum befindet sich im nördlichen Gebäudekubus der Bibliothek am Zelleschen Weg. Quelle: Oliver Killig/Archiv

Handgeschriebener Katalog als Wissensspeicher

Katrin Nitzschke blieb. Fasziniert vor allem von älteren Büchern. Ein Vorsatzblatt, das Signet eines Druckers, ein Exlibris oder eine Widmung – Zeichen wie diese erzählen einem, der sie zu deuten versteht, Geschichten. Was sie herausbekam, trug sie mit Tinte auf den Blättern des altehrwürdigen Katalogs ein. Fragen tippte man in jenen Zeiten nicht in das Fenster einer Suchmaschine, sondern stellte sie Kollegen. Etliche von denen waren wandelnde Wissensspeicher.

Spezielle Typen an der Bibliotheksspitze

Eigenwillige Charaktere bisweilen. Wie die berühmten Kollegen auf den Bildern. „Johann Christoph Adelung schaut uns nicht an“, sagt sie den Besuchern. „Die Hand im Rock versteckt, blickt er nachdenklich nach rechts irgendwohin in die Ferne. Wie anders dagegen Karl Wilhelm Dassdorf daneben. Als würde er mit uns Betrachtern reden. Er hat den ersten Touristenführer für Dresden verfasst.“

Aus großen dunklen Augen schaut auf einer Monotypie Ilse Schunke die Besucher an. „Ich habe sie noch kennengelernt. Immer in Kostüm und Spitzenbluse. ‚Mein liebes Kind’, sprach sie mich an.“

Bibliothek als rettende Arbeits-Insel

Wie froh ist Katrin Nitzschke, dass 2020 noch das Porträt von Burghard Burgemeister nachträglich die Direktorengalerie komplettierte. Ihr Chef bis 1990, den sie besonders verehrt. „Unter widrigen Bedingungen, in einem einstigen Kasernengebäude, hat er unsere zu einer der besten Bibliotheken gemacht. Viele Kollegen hat er vor dem Druck der Staatssicherheit geschützt.“ Etlichen politisch missliebigen Büchermenschen bot er beruflich eine rettende Insel.

Unter ihm übernahm Katrin Nitzschke 1984 das 1935 von Erhard Kästner eingerichtete Buchmuseum. 1989 ließ Burgemeister sie eine Ausstellung zu 900 Jahren Wettiner gestalten, die Gründer der Bibliothek. „Das war damals in der DDR bemerkenswert.“

Prominente Handschriften und Notenblätter

Auf altem Papier hat Katrin Nitzschke bisweilen ein Stück Geschichte berührt. „Ein Blatt mit den Unterschriften von Bugenhagen, Melanchthon und Luther in der Hand zu halten, die Noten von Bachs h-Moll-Messe oder eines Violinkonzertes von Vivaldi, das geht unter die Haut. Auch wenn man das schon Jahrzehnte lang macht.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders gern führte sie zu DDR-Zeiten Besucher aus Betrieben, denen Bücher nichts Selbstverständliches waren. „Eine Runde von Lokführern zum Beispiel, Mitarbeiter eines Kohlelieferanten oder Trümmerfrauen. Die trugen Kostüm, hatten sich extra schick gemacht. Das hat mich gerührt. Und ich hatte die Chance, sie zu begeistern. Fachleute kommen von allein.“

Zwei blaue Kreuze: verboten

Ihre letzte Ausstellung 2002 an der Marienallee war verbotenen Büchern gewidmet, vom 15. Jahrhundert bis in die DDR-Zeit. Dabei entdeckte sie die zwei blauen Kreuze auf Signaturschildern und Katalogkarten, mit denen von den Nazis auf den geheimen Index gesetzte Bücher gekennzeichnet wurden. „Martin Bollert, bis 1937 Direktor, durfte sie nicht mehr ausleihen. Aber er hat sie nicht vernichtet.“

Der klassische Bibliothekars-Tod

Jetzt ist Katrin Nitzschke in den Ruhestand gegangen. Sie weiß, dass die Digitalisierung auch die SLUB weiter verändern wird. Und wünscht sich, dass nicht nur eine Internetseite, sondern auch das Buchmuseum mit den Jahrhunderte alten Originalen Schaufenster der Bibliothek bleibt. Sich mit Büchern zu beschäftigen, hat für sie nichts Trockenes. Sinn für Humor gehört dazu. Am Ende ihres Rundgangs tritt sie neben die letzte Vitrine. „Oberbibliothekar Friedrich Adolf Ebert können wir nur in zwei Karikaturen zeigen. Er starb übrigens den klassischen Bibliothekars-Tod: Er fiel von der Leiter.“

SLUB Dresden, Zellescher Weg 18, Corty-Galerie, bis 11. November, täglich 10–18 Uhr

Internet: https://www.slub-dresden.de/

Von Tomas Gärtner