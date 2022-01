Buch-Neuerscheinung: Die SED und die Psychologie

Dresden

Im Jahr 1980 richtete die Gesellschaft für Psychologie der Deutschen Demokratischen Republik in Leipzig den XXII. Internationalen Kongress für Psychologie aus. Anlass war, dass gut 100 Jahre zuvor der Physiologe, Psychologe und Philosoph Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig das Institut für experimentelle Psychologie gegründet hatte – das Jahr 1879 gilt seitdem als Geburtsstunde der Psychologie als akademische Disziplin. Die Ausrichtung des Kongresses war aber auch ein Prestigeprojekt ersten Ranges für die DDR.

Das Fach war bei der Staatsführung zunächst nicht unumstritten, die SED sah es angesichts seiner „Orientierung auf alle Formen menschlichen Verhaltens und Empfindens“ mit Misstrauen. Psychologie galt als „bürgerliche Wissenschaft“ und passte nicht recht in die herrschende marxistisch-leninistische Weltanschauung. Immer wieder musste sie sozusagen ihre Relevanz für das System, für die Erschaffung des „neuen, sozialistischen Menschen“ nachweisen. Und die Relevanz als wissenschaftliche Disziplin.

Auch andere Staaten vereinnahmten die Psychologie für sich

Nicht zuletzt dafür wurde 1962, im Jahr nach dem Mauerbau, auch die Gesellschaft für Psychologie in der DDR gegründet, als Pendant und Abgrenzung zu einer ebensolchen Organisation im Westen Deutschlands. Eine Aufwertung durch die SED habe die Psychologie zum ersten Mal erhalten auf dem VI. Parteitag 1963, als die „Erkenntnisse der Psychologie für die sozialistische Leitungsfähigkeit“ hervorgehoben wurden, schreiben die Autoren.

Die Entwicklung der Psychologie in der DDR in ihren verschiedenen Fachrichtungen – und in einer ganz besonderen DDR-eigenen – zeichnen die Herausgeber Andreas Maercker, Professor und Lehrstuhlinhaber am Psychologischen Institut der Universität Zürich, und Jens Gieseke, Universität Potsdam und Leiter der Abteilung Kommunismus und Gesellschaft am dortigen Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, nach in ihrem Band „Psychologie als Instrument der SED-Diktatur“.

Dabei ist der Versuch der Vereinnahmung psychologischer Erkenntnisse durch den Staat keineswegs nur ein DDR-Phänomen. Bereits im Vorwort verweisen die Verfasser auf die Zusammenarbeit der Amerikanischen Psychologischen Vereinigung (APA) mit dem Geheimdienst CIA und dem US-Verteidigungsministerium bei der Entwicklung und Begleitung sogenannter „verschärfter Befragungstechniken“ – und wie sie ihre Mitglieder über diese Zusammenarbeit täuschte.

Ein weiteres Beispiel ist die vermutete Beteiligung von Psychologen und ihren Forschungen bei versuchten Wahlmanipulationen zum Beispiel beim Brexit-Referendum zum EU-Austritt Großbritanniens oder der Wahl von Donald Trump (Big Data und Persönlichkeitspsychologie). Oder der Einsatz psychologischer Mittel in der NS-Zeit. Die „moralische Blindheit“, mit der Psychologen bereit waren, an solchen Praktiken teilzunehmen, steht dabei immer wieder zur Debatte.

Für die DDR unterteilen die Herausgeber im Grunde – und hier sehr vereinfacht dargestellt – zwischen zwei Bereichen der Psychologie: eine mehr oder weniger öffentliche, eine im vertraulichen Staats- und Stasi-Dienst. Zwischen beiden gab es Verzahnungen. Zum öffentlichen Bereich gehören Disziplinen wie klinische Psychologie, kriminalistische und forensische, Sozialpsychologie. Doch auch hier war sie politisch instrumentalisiert in dem Sinne, dass sie „nach innen bewusstseinsbildend sein sollte“. Zudem sei die Psychologie genutzt worden, Verantwortung zu verschieben: „Wo das System versagte, konnte das Versagen dem Individuum zugeschrieben werden, wenn es persönliche Schwierigkeiten mit bzw. im politischen System hatte.“

Die Mittel wurden subtiler, das Ziel blieb gleich

Noch deutlicher wurde die Instrumentalisierung im Dienste der Stasi – bei der sogenannten Operativen Psychologie. Nach dem Ende der stalinistischen Ära mit viel physischer Gewalt wurden die Methoden subtiler – bei der Überwachung, bei der Anwerbung und Arbeit mit Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) durch „Vertrauensbildung ohne Kumpelhaftigkeit“, bei der „Zersetzung“, bei Verhören und dem Umgang mit Häftlingen. Das Interesse wendete sich anderen Zielen zu, der „Feindbildpflege“ und „Hasserziehung“.

Für die Ausbildung von Führungskräften gab es die Stasi-eigene Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam-Golm, die nach Aussage der Herausgeber „in keinem der Hochschulverzeichnisse der DDR erwähnt wurde“ und wo „Psychologen ihr berufliches Wissen an die Staatssicherheit weitergaben oder im Dienste der Staatssicherheit einsetzten“.

Über psychischen Terror in Verfolgung und Haft sowie das psychologische Wissen der Stasi verfasste schon Ende der 70er Jahren der Psychologe, Schriftsteller und Dissident Jürgen Fuchs zwei Bücher: „Gedächtnisprotokolle“ und „Vernehmungsprotokolle“. Fuchs hatte in Jena studiert, musste 1974 „wegen missliebiger Gedichte“ die Universität verlassen, wurde festgenommen und 1977 abgeschoben. Ein besonders verbreitetes Fach wurde die Psychologie bis zum Ende der DDR nicht. Studiengänge gab es mit Berlin, Jena, Dresden und Leipzig an vier der sieben Universitäten und nur für kleine Studierendenzahlen.

Das hier vorliegende Buch stelle, schreiben die Herausgeber, „ganz zentral die Frage, was sich aus der Beteiligung von Psychologen an inhumanen und unethischen Berufspraktiken für die heutige Zeit lernen lässt“. Dazu ist es wissenschaftlich gespickt mit Anmerkungen und Literaturhinweisen für den, der das Thema, das noch längst nicht ausgeforscht ist, weiter vertiefen will.

Andreas Maercker u. Jens Gieseke (Hrsg.), Psychologie als Instrument der SED-Diktatur, Theorien – Praktiken – Akteure – Opfer, Hogrefe Verlag, Göttingen/Bern 2021, 264 Seiten, 36,95 Euro

Von Bernd Hempelmann