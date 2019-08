Pillnitz

In der DDR hatte sie jeder. Na gut. Fast jeder, der weg von der kompakten Schrankwand wollte und sie dann auch zu kaufen bekam – die Anbaumöbel aus den Deutschen Werkstätten Hellerau. Sie standen nicht nur im Plattenbau, wofür sie hauptsächlich konzipiert waren, sondern individuell arrangiert in vielen Wohnungen. Dort stehen sie teilweise noch immer, seit fast 50 Jahren gut behütet oder inzwischen an die nächste Generation weitergereicht. Wenn das nicht nachhaltig und zeitlos ist! Nur die Designer dahinter kannten damals wohl die wenigsten. Namen waren im Sozialismus nicht so wichtig, Hauptsache, es konnte etwas „für das Volk“ produziert werden.

An dieses, sprich die Nutzer, hat auch Rudolf Horn immer mitgedacht. Der gelernte Tischler und Innenarchitekt, geboren im sächsischen Waldheim, mehr als 30 Jahre Lehrender an der Burg Giebichenstein, entwarf mit Partnern wie Eberhard Wüstner und Erich Schubert Möbelmodule zu freier Variabilität und damit Bauteile zum eigenen Zusammenbauen. Mit Ikea sollte das damals absolut Neue bitte nicht verglichen werden, so Horn. Das habe es noch gar nicht gegeben. Das Möbel-Programm MDW (Montagemöbel Deutsche Werkstätten) wurde erstmals 1967 auf der VI. DDR-Kunstausstellung in Dresden vorgestellt. Nach dem Geschmack von Walter Ulbricht war das Gezeigte gar nicht. „Ich sehe nur Bretter“, soll er gesagt und Repräsentativeres für die Werktätigen verlangt haben.

Produziert wurden die Teile in dieser wirtschaftlich durchaus noch aufstrebenden Zeit natürlich trotzdem und sogar ein neues Fertigungsgebäude in Hellerau gebaut. „Es war nach dem Formalismusstreit ein Aufbruch für Neues“, sagt Rudolf Horn. „Äußerliches Reichsein, das war nicht unser Standpunkt. Reich ist man, wenn man frei von äußerlichen Zwängen ist und selbst entscheidet, wie man leben will.“ Das allerdings bezog sich wohl doch nur auf den inneren Wohnraum, sofern man überhaupt welchen erhalten konnte. Der erfolgreiche Gestalter weiß auch zu berichten, dass der staatliche Handel sein härtester Gegner gewesen sei. Dieser empfand es offenbar als Zumutung, für den Kunden erst einen Haufen Einzelteile zu ordern, statt ein schnelles Geschäft abzuschließen.

Heute gilt Horn als einer der bedeutendsten deutschen Designer der Nachkriegsgeschichte. Seine Möbel-Entwürfe sind museal, aber nicht verstaubt, wie die Sonderausstellung „Wohnen als offenes System“ des Kunstgewerbemuseums in Pillnitz zeigt. Zwischen den Exponaten fühlt sich der äußerst agile 90-Jährige pudelwohl und verteilt großes Lob an Museumsdirektor Thomas Geisler und Ausstellungs-Kuratorin Klara Nemeckova. Die Integration in den historischen Bestand innerhalb des Schau-Depots Deutsche Werkstätten findet er sehr gelungen. So zeigen sich Prozesse und besonders deutlich Horns Prinzipien Offenheit, Nützlichkeit, Einfachheit. Die Frage „was brauche ich eigentlich wirklich?“ sei heute notwendiger denn je.

Von 1968 an bis 1991 wurde das MDW-Programm produziert. Wie man damit lebte (oder lebt) dokumentieren einerseits Aufnahmen des Hellerau-Fotografen Friedrich Weimer und andererseits die Einsendungen der Möbelnutzer, die einem Aufruf des Museums gefolgt sind. Von „Liebesbeziehung“ wird da sogar gesprochen. Wer eigene Erfahrungen beisteuern kann, an der Wand ist noch Platz.

Von hier geht es inhaltlich noch einen Schritt weiter zur variablen Wohnung. Gewissermaßen als Krönung im industriellen Wohnungsbau entwickelte Horn 1969/70 im Team ein neues Ausstattungssystem für die Wohnung ohne feste Innenwände. 45 Familien nahmen in Rostock an dem Experiment teil und schufen sich auf Ausschneidebögen ihre personalisierte Traumwohnung. „Wir haben nur eingegriffen, wenn es schief ging“, sagt Horn. Seine Ideen entwickelten sich in der Regel prozesshaft und hätten sich hier noch erweitern sollen. Doch es blieb ein Experiment wie auch die Musterwohnung in Dresden mit deckenhoher Schrankwand, die von zwei Seiten zu nutzen war. Eigentlich lief dieser Versuch dem Hornschen Prinzip der Variabilität schon entgegen.

Besonderen Platz nimmt ein schwarzer Ledersessel in der Schau ein. Ist er doch ein Pendant zum berühmten „Barcelona-Chair“ von Mies van der Rohe. 1965 hatte sich der damals in Leipzig wirkende Designer während einer Arbeitspause im Grassimuseum in ebendiesen Sessel gesetzt. Eigentlich mochte er ihn sehr, „doch er leistete Widerstand, war nicht bequem, er war arrogant“, berichtet Horn. Das war die Initialzündung zur Neuentwicklung.

Der Fuß ist beim Produkt des findigen Sachsen kein gekreuzter Bandstahl, sondern er ist z-förmig gebogen und schwingt. Kommenden Monat wird es zum Sessel noch ein weiteres Sitzprogramm geben, zu sehen im Grassimuseum, so Horn. Vertrieben werde das Mobiliar durch die Deutschen Werkstätten. Und eine Neuauflage der Baukasten-Möbel? „Ich würde das Konzept wieder so machen, aber Details verbessern. Es sollte in die Hände junger Leute übergehen, die es so machen, wie sie es brauchen.“

Von Genia Bleier