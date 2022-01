Dresden

Die kleine Zahl am Bildschirmrand sprach Bände. Mehr als 100 Teilnehmer interessierten sich am Montagabend stellenweise für eine Diskussion, die in Dresden schon seit ein paar Jahren mehr oder minder unterhalb des Radars der Öffentlichkeit geführt wurde, die nun aber dank eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses endlich größere Aufmerksamkeit erhält. Sie dreht sich um die Frage, ob die Stadt ein Jüdisches Museum bekommen soll.

Dazu fanden sich im Online-Podium die Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke), die Dresdner Fraktionschefin der Grünen Agnes Scharnetzky, Christina Ludwig (Direktorin des Stadtmuseums), Michael Hurshell als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde und Thomas Feist, Sachsens Beauftragter für jüdisches Leben, zusammen, moderiert von Oliver Reinhard (Sächsische Zeitung). Es war der Auftakt einer Forumsreihe via Zoom, die am 1., 10. und 22. März fortgesetzt werden soll.

Grundkonsens für die Notwendigkeit ist da

Als wenig überraschend erwies sich dabei der Grundkonsens der Teilnehmer, die ein solches Museum für Dresden grundlegend alle bejahten. Eine Debatte entstand glücklicherweise trotzdem, die sich vor allem dank Ludwig daran entzündete, welche Konzepte es eigentlich bräuchte und ob damit notwendigerweise ein herkömmlicher Museumsbau notwendig wäre, was die Museumschefin klug offen ließ. Sie sieht „das Geschichtsmuseum schon seit Jahren in der Krise“ und fordert, den aktuellen Museumsbegriff auf den Prüfstand zu stellen. Für einen Dialog mit den Besuchern seien Museumsmauern „eher hinderlich“.

Interessant ist außerdem, dass sich Leipzigs Stadtrat gleichfalls für ein solches Museum ausgesprochen hat. Dort gebe es jedoch einen etwas anderen Ansatz, „die Idee eines virtuellen Museums“, wie es Feist formulierte. „Leipzig war die Stadt mit der größten jüdischen Gemeinde in Sachsen.“ Es sei also keine Frage, dass auch dort ein solches Museum entstehen kann, fügte er an, sprach sich aber später klar zu Gunsten Dresdens aus. Der Landtagsabgeordnete der Grünen Thomas Löser widersprach später in der Diskussion. Die Stimmung im Land spreche eher gegen ein weiteres Museum in Dresden, meinte er.

Was Feist zudem ins Spiel brachte, klang ähnlich wie Ludwigs Äußerungen. Es bräuchte einen zentralen Ort, „ein Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur“ – und damit eine doch etwas andere Einrichtung als ein herkömmliches Museum. Dort solle jüdisches Leben als Teil des Lebens allgemein gezeigt werden, wo auch die Verbindungen bis hin nach Schlesien oder Böhmen eine Rolle spielen könnten. Explizit sprach Feist vom Alten Leipziger Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof Neustadt in Dresden. Von dort seien alle Deportationszüge gen Osten einst losgefahren.

Das Areal am Bahnhof rückt in den Fokus

Der noch brachliegende Ort könnte also neues Leben eingehaucht bekommen. Das gesamte Areal ist derzeit sowieso Gegenstand gründlicher Planungen. Schließlich soll dort, wo ein Globus-Markt angedacht war (was nun vom Tisch ist, zumindest für diesen Platz), ein modernes Wohn- und Kleingewerbe-Areal entstehen, das auch Nischen für die Kreativwirtschaft bereithält. Klepsch räumte ein, dass es da zeitliche Parallelen gebe, die aber den Plänen für ein Jüdisches Museum nicht entgegenstünden.

Lesen Sie auch Neue Chance für Jüdisches Museum im historischen Bahnhof

Ein zweiter möglicher Ort wäre das Palais Oppenheim an der Bürgerwiese, das dafür wieder aufgebaut werden müsste. Mit Blick auf Dresdens Nachwende-Rekonstruktionen erscheint das leider logisch. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ist das Historisierende in der Stadt oft noch die Dominante. Flankiert von zahlreichen Offenbarungseiden zeitgenössischer Architektur, die an dieser Stelle aufzuzählen müßig wäre.

Dialog mit den Muslimen

Einen nicht unwichtigen Aspekt brachte die Theaterpädagogin Anna Lubenska in die Diskussion ein. Sie sprach sich von Anfang an für einen Dialog mit den Muslimen aus, weil bei der Frage nach jüdischem Leben heute schnell der Bogen zu Israel und damit auch zum Palästina-Konflikt geschlagen werde. Zuvor hatte bereits Ludwig davon gesprochen, dem neuen Museum auch eine moderne Kommunikation zu verpassen, die sich Themen wie Diversität oder Migration verschreiben soll.

„Es scheitert nicht am Geld. Es braucht ein Team, das das will, dann finden sich auch die Töpfe“, lautete Feists Einschätzung. Im Februar wird er einen Bericht an die Landesregierung geben. Was er aber einräumt: Ohne den Gesetzgeber wird der Freistaat nichts machen können. Das Parlament dürfte also mittelfristig gefordert sein, sich für eine Förderung stark zu machen.

Einiges wird es jedenfalls erstmal geben in der Zukunft, wie ein Themenjahr zum jüdischen Leben, das 2026 in Sachsen stattfinden soll. Eine Landesausstellung zu diesem Thema wäre aber erst nach 2029 möglich, wie Ludwig noch im Chat schrieb. Vielleicht existiert das Jüdische Museum bis dahin ja schon, in welcher Form auch immer.

Von Torsten Klaus