Brasilianer wird Leiter der Tanzcompagnie des Landesbühnen Sachsen

Dresden

DDie Tanzcompagnie der Landesbühnen Sachsen bekommt einen neuen Chef: Ab der Spielzeit 2020/21 wird der Tänzer und Choreograph Wagner Moreira die Leitung übernehmen. Das teilte das Theater gestern mit. Moreira löst damit Carlos Matos ab, der zum Ende seines Vertrags mit den Landesbühnen im Sommer dieses Jahres aus seinem Amt scheiden wird. Der gebürtige Portugiese hatte seit 2013/14 die Tanzsparte geführt.

Mit Wagner Moreira habe man einen „kreativen und auch organisatorisch vielseitig erfahrenen künstlerischen Leiter für die Tanzcompagnie gefunden“, so Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel, „der den Tanz offensiv im Feld der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation auch im Sinne der Diversität und Inklusion sachsenweit verortet“.

Seit 2003 in Deutschland

Wagner Moreira wurde 1977 in Barbacena/ Brasilien geboren. 1991 begann er zu studieren und führte sein Tanzstudium in Rio de Janeiro und São Paulo fort. 2001 machte er seinen Abschluss als Lehrer der Royal Academy of Dance – London. Als Tänzer trat er sieben Jahre mit der „Cia AME de Dança“ auf und bekam Preise bei verschiedenen Festivals in seinem Heimatland.

Seit 2003 lebt Wagner Moreira in Deutschland und arbeitet als Tänzer, Pädagoge, Performer und Choreograf an verschiedenen Theatern, Hochschulen und bei freien Kompanien, in Deutschland, Belgien, Brasilien, Griechenland, Italien, Tschechien, Schweden, in der Türkei und den USA. 2005/06 war er Gasttänzer an den Städtischen Bühnen Münster und von 2006 bis 2010 Mitglied der TanzTheaterCompany Görlitz. 2012 absolvierte er sein Master of Arts für Choreographie an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden mit Auszeichnung und wurde mit dem DAAD Preis für besonders engagierte ausländische Studierende ausgezeichnet.

2019 erhielt Wagner Moreira für sein Solo „I play d(e)ad“ im Kooperation mit dem Dresdner Projekttheater den Ursula-Cain-Förderpreis in Sachsen. In ihrer Laudatio begründete die Choreografin und Regisseurin Irina Pauls als Jurymitglied die Entscheidung für Wagner Moreira mit dem Hinweis auf die existenzielle Kraft seiner Arbeit. Bei diesem Solo handele es sich um „Tanztheater im besten Sinne“, eine äußerst gelungene Montage verschiedener Bruchstücke einer biografischen Reise, ein „hoch spannendes, tiefgreifendes und mutiges Solo-Kunstwerk“, sagte Pauls.

Von Kerstin Leiße