Dresden

Zwei Legenden, eine Sommernacht: Hoher Besuch aus Großbritannien hat am Freitag Station in der Jungen Garde in Dresden gemacht. Bonnie Tyler und Chris Norman luden zu einem Doppel-Konzert unter freiem Himmel ein. Und die beiden Künstler mit der markanten Reibeisenstimme hatten ihren Fans nicht zu viel versprochen.

Während Tyler sowohl bekannte Hits wie „It’s A Heartache“ oder „Total Eclipse Of The Heart“ als auch Songs ihres neuen Albums „Between The Earth & The Stars“ zum Besten gab, begeisterte Norman mit seinen Solo-Nummern wie „Midnight Lady“ oder Broken Heroes“, aber auch mit Stücken aus seiner Smokie-Zeit. Wir haben die Bilder des Auftritt:

Von DNN