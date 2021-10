Blau mit Untertönen: Kugelschreiber-Zeichnungen der Dresdnerin Nadine Wölk

Dresden

Wenn die moderne Realität ein „simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen“ ist, wie der Dada-Lyriker, Arzt und Psychoanalytiker Richard Huelsenbeck vor reichlich 100 Jahren befand, kann dann ein um den Reichtum der Farbpalette gebrachtes, monochromes und per se schweigendes Bild überhaupt einen adäquaten Ausdruck für die Gegenwart finden? Und wie! Das zeigen die neuen Kugelschreiber-Zeichnungen der Dresdner Künstlerin Nadine Wölk, die derzeit in der Itaricon Art Gallery am Wiener Platz ausgestellt sind.

Monochrom, aber nicht einfarbig

Nadine Wölk, die bei Martin Honert Meisterschülerin war und seit dem Abschluss des Studiums 2008 freischaffend in Dresden tätig ist, beherrscht die Zeichnung wie wenige, auch und gerade die monochrome Zeichenkunst. Im Pausenraum der Firma Itaricon sind vor allem Arbeiten in blauem Kugelschreiber zu sehen. Dass diese dennoch nicht einfarbig wirken, hat mit der Bandbreite von Farbabstufungen ebenso zu tun wie mit dem Reichtum des Striches selbst, mit dem Wölk anscheinend mit Leichtigkeit unterschiedliche Texturen und Oberflächen zu suggerieren weiß.

Blau: Göttliches und Losgelöstsein

Farben sind immer auch symbolisch. Blau, die Farbe des Himmels, des Wassers und der Ferne, suggeriert Unendlichkeit, Immaterialität, Reinheit und Kühle. Deshalb gilt es als Farbe des Göttlichen, von Wahrheit und Treue. Zugleich wird mit der Farbe Blau das Fantastische, vom Verstand Losgelöste verbunden, was in der romantischen Sehnsuchtsvorstellung der „Blauen Blume“ ebenso zum Ausdruck kommt wie in der Redewendung „blau sein“.

Die genannten Konnotationen schwingen auch in Wölks Arbeiten mit und werden von der Künstlerin sogar noch gesteigert durch die Behandlung von Figur und Raum. Im Blatt „Trust II“ von 2021 lenkt nichts von der Einzelfigur eines kleinen Jungen mit Superheldenkappe ab, der, im strengen Profil gezeigt, auf dem vorderen Rand eines Sprungbretts sitzt. Die Frage „Wird er springen?“ erhält umso größere Intensität, weil die Darstellung alle Details der Umgebung ausblendet, nicht einmal Pool oder Wasserfläche sind zu erahnen. Die Freistellung und Isolierung der Figur vor tiefblauem Grund verleiht der Situation einen enormen Nachdruck und eine psychologische Dringlichkeit, die ein Individuum mit all seinen Erfahrungen, Ängsten, Konflikten und Hoffnungen in einen einzigen Moment, in ein einziges Bild gießt.

Fokus auf Figur und Raum

Für ihre Bilder geht Nadine Wölk von eigenen Erlebnissen mit Freunden aus, von Situationen mit Bekannten oder Schülerinnen, von zufälligen, rasch mit der Handykamera festgehaltenen Alltagsmomenten. Das wunderbare Blatt „Spreewald III“ – auf dem Briefpapier des Museums der Bildenden Künste in Leipzig – geht auf eine solche kleine Begebenheit während einer Paddeltour mit Freunden zurück. In der Zeichnung wird das Wendemanöver im seichten Wasser aus seinem ursprünglichen Kontext herausgelöst. Die Isolation transformiert die Landschaft und unser Verständnis des Protagonisten, den wir im Blatt als Ausgeschlossenen lesen: Figur und Boot sind auf der Trennlinie zwischen Wasser und Land platziert, als Hell-Dunkel- und Richtungskontrast ebenso wie als struktureller Gegensatz zu den vertikal verlaufenden kräuselnd-schlingenden Linien-Gefügen von Bäumen und Unterholz und deren Spiegelung im Wasser.

Zeichen-Untergrund als zusätzliche Strukturebene

Um größtmögliche Farbintensität und Tiefe zu erzielen, trägt Nadine Wölk an manchen Stellen ihrer Zeichnungen drei, manchmal sogar vier Schichten blauer Tinte mit dem Kugelschreiber auf – womit immer auch die Gefahr einhergeht, dass sich das Papier wellt oder sogar reißt, wie sie erzählt. Das lässt sich gut an der Arbeit „Waves X“ nachvollziehen, wo der wiederholte Farbauftrag das Papier der schwarzblauen Himmelspartie so gedehnt hat, dass es Wellen bildet. Dabei wirken die unregelmäßigen Strukturen des Blattes nicht störend, sondern fügen den unterschiedlichen Strukturen der Darstellung – des Sandes im unteren Teil, der Brandung im Mittelgrund und der ruhig-sämigen Wasseroberfläche im Hintergrund – nur noch eine weitere Strukturebene hinzu.

Witzige, heutige Details

Die Meereslandschaft „Sunset II“ aus dem Jahr 2021 vermittelt ein Gefühl für die Weite und Unendlichkeit des Raumes. Dass es bei aller landschaftlichen Schönheit nie kitschig wird, dafür sorgt Wölks Gespür für ungewöhnliche, oft witzige Details. Im genannten Blatt sehen wir auf der linken Seite eine junge Frau in Rückenansicht, die außer einer warmen Trainingsjacke nur einen Stringtanga trägt. Die melancholische Grundstimmung, die in Blättern wie diesem angelegt ist und an Arbeiten von Romantikern wie Caspar David Friedrich oder Johan Christian Clausen Dahl erinnern mag, wird so mit einem Mal beiseite gewischt, zumindest radikal gebrochen. Zugleich sind es gerade diese Bild-Details in der Kunst Nadine Wölks – ein Kleidungsstück mit den drei Streifen, ein Basecap, ein bestimmtes Firmenschild oder das Markenzeichen eines Autoherstellers – , die die Arbeiten zwar unmissverständlich im Jetzt verorten, ihre Lesart aber verunklären.

Aus der Kombination von Gegenwartsfragmenten mit ebenso bezaubernder wie rätselhafter Landschaft samt apokalyptischen Untertönen erwächst eine Art magischer Realismus, der das Erleben der Werke an die eigene Wirklichkeit rückbindet und zugleich darüber hinausgeht.

bis 17. Oktober, Itaricon GmbH, Wiener Platz 9, Besichtigungstermine nach Absprache per E-Mail: artgallery@itaricon.de

Informationen und virtueller Ausstellungsrundgang: www.itaricon.de/artgallery

Von Teresa Ende