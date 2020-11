Blau-Pause: Fotograf Michael Lange gibt Kalender heraus

Dresden

In der Ferne blau? Was in Gedichten Rainer Maria Rilkes sinnbildlich für Sehnsucht und Traum steht, hat handfeste optisch-physikalische Gründe. Durch die Luftschichten der Atmosphäre erscheinen die Dinge zum Horizont hin bläulich und unscharf. Maler machen sich diese Seherfahrung seit Jahrhunderten zunutze und verwenden in ihren Werken für weiter entfernt liegende Gegenstände und Landschaften blassblaue, manchmal ins Blaugrünliche tendierende Töne, um den Eindruck räumlicher Tiefe und Weite zu erzeugen.

Tiefe, Himmel, Ferne, Grenzüberschreitung

Doch nicht nur die Ferne erscheint blau – Blau bewirkt auch Ferne. Wenn Menschen Blau wahrnehmen, ruft dies im Kopf Vorstellungen von Entfernung, Kühle und Unendlichkeit wach. Blau ist die beliebteste Farbe, dabei verbinden wir sie mit ganz unterschiedlichen Gefühlen und Sinneseindrücken, wie etwa Glück, Sanftheit, Tiefe oder Transzendenz.

In der christlichen Kunst ist der Mantel von Maria blau, galt die Farbe doch als Symbol des Himmels, als Farbe Gottes sowie der Keuschheit. Für Novalis symbolisierte die „Blaue Blume“ Grenzüberschreitung und Vervollkommnung. Yves Klein ließ alle anderen Farben hinter sich, auf der Suche nach einem reinen, tiefen Ultramarinblau als Fenster zur Unendlichkeit.

Eine besondere Rolle spielt Blau auch in den neuen Fotografien von Michael Lange für seinen Kalender für das Jahr 2021. In den Stillleben des Quohreners wird die symbolträchtige Farbe zum Leitmotiv und nimmt so das den Bildern innewohnende Prinzip der Collage nicht nur formal auf, sondern verstärkt es auch inhaltlich.

Die den Fotografien von Michael Lange zugrundeliegenden Objektwelten bestehen aus alten Büchern, Papieren, Tapeten, Tier- und Pflanzenteilen, Metall- und Maschinenstücken, aufgequollenen Bauplänen, Manuskripten und Zeichnungen. Diese werden auf dem Boden des Ateliers ausgelegt und zu ausgeklügelten flächigen Kompositionen arrangiert. Im Unterschied zur ursprünglichen Collage-Kunst aber sind die Stillleben bei Lange lediglich ein Zwischenschritt auf dem Weg zum eigentlichen Bild.

Bildwelten, gemalt aus Licht

Denn erst durch die pointierte Beleuchtung – gemäß der Leserichtung von links nach rechts – werden die aus unterschiedlichen Zusammenhängen entlehnten Dinge ihrem Ursprungskontext enthoben und neu gefasst: Das Licht steigert ihre Haptik, es verfremdet den einzelnen Gegenstand und schließt die Gesamtheit des Verschiedenartigen im fotografischen Bild doch zusammen. Licht und Kamera ‚malen‘ aus den disparaten Einzelteilen organisch erscheinende Bildwelten, als handele es sich um Darstellungen von Landschaften, um die Sedimente abstrakter Gemälde oder das geheime Innenleben der Bücher.

In diesem Jahr enthält Michael Langes Kalender neben den zwölf Monatsbildern erstmals vier Jahreszeitenblätter, in denen Ausschnitte aus Texten Rilkes verarbeitet sind. Damit wird das Collageprinzip der Arbeiten weiter zugespitzt, denn die Textausschnitte reichern die Stillleben mit zusätzlichen Sinnfeldern an. Jedes Einzelteil – ob Textfragment oder Fundstück aus Natur und Technik – trägt unterschiedliche Assoziationen ins Bild hinein. Der ursprüngliche Kontext und die Funktion der Gegenstände hinterlassen Spuren an der Oberfläche, das Alter schreibt sich in Aussehen und Beschaffenheit der Dinge ein, ebenso wie Worte und Erlebnisse unsere Erinnerung formen.

Die Kompositions- und Bildfindung der Kalenderblätter fiel in jene Zeit im Frühjahr 2020, als wir alle durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum ersten Mal dazu angehalten waren, persönliche Kontakte und Gesten der Nähe auf ein Minimum zu beschränken. Die auf sich gestellte, konzentrierte Betrachtung der Bilder des fertiggestellten Kalenders korrespondiert also eng mit ihrem Entstehungsprozess, zumal sich die Situationen angesichts erneut wachsender Infektionszahlen nun auch äußerlich wieder angleichen. Für die künstlerische Arbeit können solche Phasen der Isolation und Selbstbescheidung auch eine neue Verdichtung und Verinnerlichung bedeuten.

Michael Lange hat in seinem Kalender aus den Elementarteilchen gelebten Lebens stillgestellte Mosaiken des Schönen und Vergänglichen geschaffen, in denen die Kostbarkeit und Zerrissenheit der Welt anschaulich wird. Es obliegt jedem Einzelnen von uns, ihre Bestandteile zu deuten und den Fragmenten Sinn und Bestimmung zu geben.

Michael Lange: „in der ferne blau“, limitierter Kalender für 2021, 19 Seiten, 60 x 46 cm. Preis: 50,00 Euro (Abholung im Atelier oder per Postversand). Siehe: http://www.michael-lange.net

Von Teresa Ende