Birger Jesch stellt in der Alten Feuerwache Loschwitz aus

Der Dresdner Konzeptkünstler Birger Jesch (geb. 1953 in Dresden) zeigt unter dem Titel „ Korrespondenzen“ eine dreiteilige Schau, in der seine interaktiven Projekte, Schriftverkehr und Mailartkommunikation im Mittelpunkt stehen. Das klare Konzept nahm seinen Anfang, als Jesch am 13. März 1990 in den Thüringer Neuesten Nachrichten eine Partnersuch-Annonce unter dem beziehungsreichen Pseudonym ANNA BLUME aufgab.

Im Inserat unter der Rubrik „Sie sucht ihn“ stand folgendes Angebot: „Reife Dame mit Sex-Appeal sucht jungen schönen Mann aus der DDR für erotische Abenteuer. Ganzfoto Bedingung“. Den Schwitterschen Bezug schienen die Adressaten nicht zu durchschauen, denn über 300 schrieben Antwortbriefe und legten ein selbst gemachtes Foto in oft unzweideutiger Pose bei, von denen nun eine anonymisierte Auswahl von zwei Dutzend Fotos die Ausstellung eröffnet.

Gleich daneben hat Resch unter dem Titel „Die Traumnummer“ seine Aktion im März 1990 und die diesbezügliche Dokumentation aus den Jahren 1999 bis 2001 auf einer Phantom-Zeitungsseite festgehalten. Gleichzeitig wurden Ausschnitte aus den Briefen der Bewerber (in Siebdrucke übertragen) zu Textblöcken geordnet, die nur noch zum Teil lesbar sind, wodurch ein besonderer Eindruck entsteht, der die Neugier des Betrachters anstachelt.

Resch stellt mit diesem Projekt Persönlich-Intimes in den größeren Zusammenhang der Kunst, indem das Material anders geordnet, verfremdet und gezielt aufbereitet wird. Der hintergründige Witz, der durch seine Arrangements entsteht, hinterfragt geschickt die Tabus von Mustern, Rollen und Verhaltensklischees in einem sonst der Öffentlichkeit schwer zugänglichen Bereich. Die Innenfutter der Briefumschläge wurden wie Bilder behandelt und gerahmt. Ihr sanftes Rot, Rosa oder Blau wirkt wie Aquarellmalerei.

„Kunst darf auch gerne etwas bissig sein“

Im zweiten Projekt (im Rundgang gegen den Uhrzeigersinn) unter dem Titel „Schattenalbum“ (2007) fungiert die Silhouette von Künstlerkollegen und Freunden als Gegenlichtfotografie. Das jeweilige Profil-Bild wirkt wie die Essenz einer Person. Bezüge zur Romantik (die Schattenrisse der Deutschen Empfindsamkeit) und zur nach der französischen Revolution von 1789 einsetzenden Demokratisierung der Kunst (durch das erwachende Bürgertum) werden hier gleichermaßen hergestellt. Die beigefügten Zitate zur Kunst, z.B. auf einem Bockwurstpappteller geschrieben: „Kunst darf auch gerne etwas bissig sein“ und eine virtuelle Präsentation von anderen Schattenbildern als Video, ergänzen die Schau.

Das dritte Projekt geht auf die seit den 1980er Jahren von Birger Jesch betriebene Beschäftigung mit der MailArt zurück. Sein pazifistisches „Schießscheibenprojekt“, das 1981 in der Trachenberger Weinbergskirche präsentiert wurde, war die erste in der DDR ausgestellte Postkunstaktion. Von Juni bis Dezember 2015 nahmen an dem von ihm angeregten Bilderaustausch 31 Künstler teil, die jeweils nur eine Woche Zeit für ihre Reaktion auf das ihnen zugestellte Bild hatten. Diesmal ging es um das Malen eines Leinwandbildes in verschiedenen Techniken. Die „Stille Post Aktion“ bestand darin, dass der jeweilige Bildtitel durch den Empfänger des Bildes vergeben wurde ohne die verbale Bildbeschreibung des Vorgängers zu kennen. So entstanden immer wieder neue Assoziationen, die das Zusammenspiel von Bild und kommentierendem Wort und dessen semantische Verschiebungen zum Ziel hatten.

