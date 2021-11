Bilderstreit oder nicht? Sophienkirche Dresden hängt „Golgatha“-Gemälde ab

Dresden

Der gekreuzigte Jesus Christus war ein Störfaktor und wurde abgenommen. Nicht vom Kreuz, aber von der Wand, an der er sich befand. Natürlich klingt das polemisch, aber rein faktisch entspricht es den Tatsachen. Am Dienstagmorgen wurde Christoph Wetzels Gemälde „Golgatha“, das den Gekreuzigten in unsere Zeit holt, aus dem DenkRaum Sophienkirche entfernt. Der Künstler wurde darüber nach eigener Aussage am Abend zuvor per SMS vom Betreiber Bürgerstiftung informiert. Er betont: „Ohne meine Einwilligung und ohne meine Anwesenheit. Abtransportiert an einen mir unbekannten Ort. Das Bild wurde in ein Depot eingelagert, das ich nicht kenne.“

Der Streit spitzt sich zu, die Debatte bleibt aus

Diesem Akt, Wetzel spricht in seiner Erregtheit von einem Willkürakt, ging ein Bilderstreit voraus, der in den letzten Tagen auf Veranlassung des Künstlers auch die Öffentlichkeit erreicht hatte. Kann das Gemälde in der gläsernen Gedenkstätte hinter dem Postplatz verbleiben, wie es sich der Maler wünschte, oder soll es wieder weg, wie es Bürgerstiftung und Architekten der Gedenkstätte wollen? Im Laufe der Hängung hatten sich viele Befürworter gefunden und auch einige Gegner. Wie so vieles in unserer Gegenwart spitzte sich die Angelegenheit zu, ohne dass bedauerlicherweise eine wirkliche Debatte geführt worden wäre.

Selbst die Stiftungsratsmitglieder der Bürgerstiftung sind offenbar nicht einheitlich informiert, und es scheint sich auch in diesem Rahmen ein Riss aufzutun. Stiftungsrat und Oberlandeskirchenrat a. D. Harald Bretschneider informierte auf Nachfrage der DNN, dass es Ende dieser Woche noch ein Gespräch mit Stiftungsräten und Fördergesellschaft geben solle und die Abhängung für kommenden Montag geplant gewesen sei. In Gegenwart des Malers. Doch das Bild ist bereits verschwunden.

Persönlich sieht er sich in einem gewissen Zwiespalt. Einerseits steht er der positiven Meinungsentwicklung offen gegenüber, andererseits sei Öffentlichkeit ohne Mitwirkung der Bürgerstiftung hergestellt worden. Der Gedenkort sei religiöser und politischer Neutralität verpflichtet und nicht zuletzt sei das Hausrecht einzuhalten. Das liege nun mal bei der Bürgerstiftung. Ein Angebot, das Bild im Raum der Stille im Untergeschoss zu platzieren, habe Christoph Wetzel abgelehnt, sagt Bretschneider.

Stiftungsrat Frank Richter sah sich von der schnellen Abhängung ebenfalls überrascht, könne sich zumindest an keine Information darüber erinnern. Er drückte gegenüber DNN sein tiefes Bedauern aus, dass „es keine Stiftungsratsbefassung“ gegeben habe. „Das ist traurig und unnötig.“ Auf seiner Homepage schreibt der Theologe, Bürgerrechtler und Politiker, für ihn habe das Gemälde eine radikale Wahrhaftigkeit. „Ja, so ist es. Menschen leiden. Menschen schauen weg. Der Busmannkapelle als Erinnerungs- und Gedenkort inmitten der großen Stadt kann meiner Auffassung nach nichts Besseres passieren als dieses Bild.“

Die Chefin der Bürgerstiftung verneint eine Kontroverse

Ob es um dessen Inhalt oder nur die Architektur des Ortes an sich geht, ist schwer zu klären. Jetzt jedenfalls ist das Gemälde „Golgatha“ erst einmal in einem Depot verschwunden. Die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, Katrin Sachs, erklärt die Sachlage noch anders: „Die Hängung des Bildes hatte immer Ausstellungscharakter. Gehängt wurde es aus Anlass der Mitgliederversammlung der Fördergesellschaft, zunächst für einen Monat, dann wegen des guten Anklangs – und gegen allen Rat aus konservatorischer Sicht – bis zum Ende der Saison am 31. Oktober.“ Sachs betont, es gebe überhaupt keine Kontroverse, die Bürgerstiftung handele nach Absprache.

Aber Gift für das Bild seien die Temperaturunterschiede gewesen, führt sie weiter aus, während der Künstler meint, der Transport schade viel mehr als die Klimaschwankung. Der Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge, ein unbedingter Befürworter für Wetzels Bild in der Kapelle, äußert einen großen Verdacht. Es könne sein, sagt er, dass der Judenstern auf dem Lendenschurz als störend empfunden werde. „Er wurde hier Jesus als Stigma angeheftet. So wie heute wieder ein antisemitischer Geist herrscht.“ Doch diese Diskussion müsse öffentlich geführt werden, fordert er. „Bild weg, Problem gelöst, das ist Bilderstürmerei.“

Für Junge gibt es keinen besseren Ort für das Gemälde, als den DenkRaum, der doch zum Denken und Nachdenken anregen soll. Er frage sich, wer letztendlich die Deutungshoheit darüber habe, was dort gezeigt werden soll. Es sei doch auch von Seiten der Verantwortlichen zu überlegen, warum es so viele positive Meinungen der Besucher gegeben habe. Für ihn ist die Entfernung des Bildes eine verpasste Chance für den Gedenkort. „So kann man nicht mit der Dresdner Öffentlichkeit umgehen.“

Ganz anderer Ansicht sind hingegen die Architekten der gläsernen Kapelle Gustavs + Lungwitz, Michael Athenstaedt und Landeskonservator a. D. Gerhard Glaser. „Der DenkRaum Sophienkirche ist ein Gesamtkunstwerk der Architektur und Plastik, eine in sich geschlossene künstlerische Leistung“, unterstreicht Glaser. Die abstrahierte Kapelle müsse in ihrer Kargheit und Absolutheit der Formen und mit ihren Originalen allein wirken. Kunstwerke und andere Exponate, die der Friedensarbeit dienen, sagt er den DNN, könnten hier immer nur von Zeit zu Zeit gezeigt werden. Das Gemälde sei ohne Frage eine herausragende Leistung. Hier aber fand er es inklusive seiner Hängung künstlerisch nicht glücklich.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie nun weiter mit dem verbannten Christus am Kreuz? Glaser betont, es habe für Christoph Wetzel von Anfang an kein Anrecht auf Dauer gegeben. Der Maler erklärt seinerseits, er habe zwei Monate lang versucht, einen Leihvertrag zu vereinbaren. Er habe nie die Chance eines persönlichen Gesprächs erhalten und fühlt sich brüskiert. Seine Hoffnung stützte sich vermutlich auch auf die zuletzt gestiegene Besucherzahl. Er fragt sich, ein Ort des Friedens und der Versöhnung, wenn man daraus unbequeme Bilder entfernt? Geschäftsführerin Katrin Sachs kontert, eine Bildhängung einzuklagen, sei auch für ein Gespräch sicher nicht förderlich.

Von Genia Bleier