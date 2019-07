Dresden

Es empfiehlt sich, zweimal hinzuschauen, um bei der aktuellen Plakatarbeit „Vorlage und Reproduktion“ von Charlotte Perrin überhaupt zu bemerken, dass die Litfaßsäule auf dem Platz, wo sich Hecht- und Bärwalder Straße treffen, nicht das Übliche, das Gewohnte zeigt. Denn die Arbeit der in Marseille geborenen Künstlerin wurde in Übereinstimmung mit der Funktion der Litfaßsäule als Werbeträger konzipiert.

Der Betrachter muss sich bewegen

Zu sehen sind abstrahierte Werbeprospekte, die auf ihre geometrischen Grundformen oder Konturen reduzierte Produkte zeigen und in identischen Formaten gleichmäßig rund um die Säule arrangiert sind. Die sonst unübersichtlichen Anzeigen werden durch Perrins Transformation zu aufgeräumten grafischen Farbflächen, deren ursprünglicher Inhalt sich lediglich über die Konturen und vereinzelte Produktnamen erahnen lässt.

Ganz nebenbei befragt „Vorlage und Reproduktion“ die Aktualität der Litfaßsäule als Werbeträger an sich. Die älteste Form der Außenwerbung scheint nicht mehr ganz in unsere Zeit zu passen. Das Nicht-mehr-Zeitgemäße, verstärkt durch den zylindrischen Körper, der fast plump seinen Raum beansprucht, verleiht der Litfaßsäule eine nostalgische Ausstrahlung.

Im Gegensatz zu einer Plakatwand ist es bei einer Rundumplakatierung schlicht unmöglich, alles gleichzeitig zu betrachten. Die Betrachter müssen sich in Bewegung setzen, dabei den Kopf heben und senken. Das läuft den heutigen Wahrnehmungsmustern zuwider – idealerweise sollte alles schnell und auf einen Blick erfassbar sein. Es ist auch dieser scheinbare Anachronismus, der das Atelier Mikky Burg an der künstlerischen Bespielung „ihrer“ Litfaßsäule reizte und zur Entwicklung des Projekts „Affichen Affair“ führte.

Affichenpapier nennt man das Papier, das hauptsächlich in der Außenwerbung verwendet wird. Erkennbar ist es an seiner farbigen, meist blau gehaltenen Rückseite, um so ein Durchscheinen von überklebten Plakaten zu verhindern. Der zweite Teil des Projekttitels Affair ist selbsterklärend: leidenschaftlich, aber nicht für die Ewigkeit.

Monatliche Verwandlung

Noch bis September verwandelt sich die Säule vor dem Gemeinschaftsatelier Mikky Burg im Wohngebiet unterhalb des Hechtparks monatlich in ein anderes Kunstobjekt. Drei für die Säule entwickelte Plakatarbeiten aus dem Atelier Mikky Burg (von Sophie Altmann, Sophie Lindner und Juliane Schmidt) werden von weiteren drei über ein anonymes Bewerbungsverfahren ausgewählten Arbeiten (von Henriette Aichinger, Charlotte Perrin und Birgit Schuh) ergänzt.

Die zu kuratierenden Plakatentwürfe sollten sich mit den spezifischen Gegebenheiten der Säule als Form und Werbeträger auseinandersetzen. Insgesamt dominiert das Konzept einer grafischen Dramaturgie; die Bandbreite der künstlerischen Umsetzung reicht jedoch von Fotografie über Tuschezeichnung, Kopie/Collage, Druckgrafik bis zur Computergrafik. Gefördert wird das Projekt „Affichen Affair“ von der Landeshauptstadt Dresden, dem Amt für Kultur und Denkmalschutz.

Jede Plakatierung kann einen Monat lang besucht werden und wird am ersten Samstag des Monats mit einem Fest auf dem Platz vor dem Atelier eröffnet. Die Mitglieder der Ateliergemeinschaft sorgen für Getränke sowie herzhafte und süße Speisen, die gegen eine Spende erhältlich sind. Ergänzt werden die Eröffnungen durch Live-Musik oder eine künstlerische Aktion, wie den Performanceworkshop „Speakers’ Corner – ein Aufruf zum Ruf“ von Henriette Aichinger oder die Lesung eines von Sophie Lindner verfassten Essays zu ihrem Litfaßsäulenmotiv.

Im Rahmen des Projekts „Affichen Affair“ finden noch drei Veranstaltungen statt, zu denen alle Anwohner, Passanten und Interessierte herzlich eingeladen sind.

www.mikky-burg.com

Termine vor der Mikky Burg 3. August, 16 Uhr: #5 Birgit Schuh – „Chiffre#Cloud“ mit Marc Herold: singer-songwriting pur, dark country and holy gospel 7. September, 16 Uhr: #6 Juliane Schmidt – „Stein und Bein“ 21. September, 16 Uhr: Finissage „Affichen Affair“ im Rahmen des DCA-Galerierundgangs Adresse: Atelier Mikky Burg, Hechtstraße 99, 01127 Dresden Kontakt: atelier.mikky.burg@gmail.com Bus: Linie 64, Haltestelle Bärwalder Straße

Von Juliane Schmidt