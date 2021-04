Berufungsklage von Musikern der Staatskapelle Dresden abgewiesen

Dresden

Der gestrige Berufungstermin beim Landesarbeitsgericht (LAG) Chemnitz, der im Rahmen eines Eilverfahrens notwendig geworden war, begann mit einem Satz des Vizepräsidenten, Andreas Spilger, den alle Beteiligten hätten sofort unterschreiben können: „Ich würde Sie lieber in der Oper spielen hören.“ Wenn sich alle einig sind – warum erfolgte dann der Gang zum Gericht?

Haben alle für den Infektionsschutz genug getan?

Es geht um Kommunikation und Verbindlichkeit, um die Frage, ob beide Parteien schon genügend getan haben, um innerhalb der staatlichen Vorgaben zum Infektionsschutz einen gemeinsamen Weg für die Realisierung des Beschäftigungsanspruchs der Sächsischen Staatskapelle Dresden – auch eingeschränkt – zu finden. Die Entscheidungsträger der Staatsoper Dresden sind natürlich in keiner beneidenswerten Situation. Als nachgeordnete Einrichtung des Freistaates Sachsen fühlen sie sich zu einer strengen Einhaltung der bestehenden Vorschriften verpflichtet (ob es da Spielräume gibt, sei dahingestellt). Es sind haushalterische Zwänge und die nachvollziehbare Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, zum Beispiel für jegliches Personal.

Dem steht der materielle Beschäftigungsanspruch der Mitglieder der Staatskapelle (von denen fünf den Klageweg beschritten haben) gegenüber. Die Musiker nehmen ihre Mission, dem Publikum die Kunst zu bringen, und ihren über Jahrhunderte gewachsenen Qualitätsanspruch sehr ernst. Sie wollen arbeiten und das auf dem gewohnt hohen Standard. Dazu müssen ein angemessener Probenbetrieb und gelegentliche Konzerte (ohne Publikum) möglich sein. Seit einem Jahr ist das nun – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht mehr so. Die Folgen für das orchestrale Niveau sind unabsehbar und möglicherweise irreparabel. Dazu dauert die „stumme Zeit“ schon viel zu lange. Und ein Ende ist ja nicht absehbar.

„Für uns ist das gerade eine Katastrophe“, sagte Holger Grohs, Konzertmeister der 2. Violinen. Anschaulich legten die Musiker dar, dass es hier nicht um ein subjektives Empfinden geht, sondern um Kondition, um klangliche Abläufe, den ganz spezifischen Kapellklang zu erlernen und zu bewahren. Das können weder häusliche Proben leisten, noch der allgemeine Verweis auf die Einräumung von Proben-Möglichkeiten in den wenigen kleinen Übungszimmern der Oper oder in den engen Musikergarderoben. So können nicht einmal die Instrumentengruppen miteinander arbeiten, geschweige denn das ganze Orchester.

Dienstpläne, die mehr als weiße Felder enthalten

Und es steht die Frage im Raum, warum Betätigungsfelder wie CD-Aufnahmen oder Streamings bei anderen Orchestern, auch in Sachsen, möglich sind – und bei der Staatskapelle nicht. Allein mit der Antwort, dass diese ja andere (kommunale) Träger haben, ist es dabei nicht getan.

Mittlerweile gibt es vorsichtige Absichtserklärungen der Staatsoper, sich um Ersatzformate bemühen zu wollen, sowie das Bekenntnis im Tarifvertrag über die Kurzarbeit, dass Spielen und Proben den Vorrang vor Kurzarbeit haben soll.

Über die Dienstpläne des 1. Quartals 2021, die tatsächlich so gut wie eine Nullbeschäftigung auswiesen, ist die Zeit des Eilverfahrens dahingegangen. Für das 2. Quartal existiert ein kleiner Hoffnungsschimmer in Form von im Dienstplan verankerten Proben und Aufführungen (in welcher Form auch immer).

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dieser durch den Zeitablauf entstandenen Situation lag aber zugleich die juristische Crux des Berufungsverfahrens. Das Gericht sah es unter anderem als unzulässig an, Tatsachen (wie Dienstpläne) zum Gegenstand der 2. Instanz zu machen, wenn diese nicht erstinstanzlich verhandelt wurden. Fünf Musiker des Orchesters hatten ursprünglich beim Arbeitsgericht in Dresden ihr Recht auf Arbeit per einstweiliger Verfügung einklagen wollen. Das Gericht lehnte das ab. Nachdem auch ein neuerlicher Vergleich nicht zustande kam, wies das LAG gestern auch die Berufungsklage der Mitglieder der Staatskapelle ab.

Aber – es gibt jetzt Dienstpläne des Arbeitgebers für die Staatskapelle, die mehr als weiße Felder enthalten. Und es gibt eine Teststrategie. Wenn sich alle an die erklärten Absichten halten, erscheint ja vielleicht ganz hinten ein zartes Licht am Horizont, eines, das immer größer werden kann.

Von Mareile Hanns