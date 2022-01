Bericht zum Kulturraumgesetz: Scharfe Empfehlungen vom Sächsischen Kultursenat

Dresden

Es war ein Termin im Landtag, der im Vorweihnachtsseuchentrubel leicht übersehen werden konnte, es aber in sich hatte: Am 14. Dezember übergab eine exklusive Delegation des Sächsischen Kultursenates Landtagspräsent Matthias Rößler ihren ersten Bericht zum Vollzug des sächsischen Kulturraumgesetzes (KRG): 32 Seiten Lesestoff in stilistisch feiner Note als handliche Broschüre für jeden Abgeordneten und alle Kulturbürokraten in Großstädten wie Landkreisen. Darin 15 konkrete Empfehlungen zu sechs Themengebieten – stringent begründet und klar ausformuliert.

Grundlage ist die KRG-Novelle von 2018, die nun nicht nur die ministerielle Evaluation samt Landtagsbehandlung aller sieben Jahre vorsieht, sondern eine zwischenzeitliche Stellungnahme des Kultursenats bestimmt. Dieser arbeitet ehrenamtlich und in der Regel autonom, die Facharbeitsgruppen bestehen aus Freiwilligen – hier sind es inklusive Manuel Frey, dem Geschäftsführer der Kulturstiftung Sachsen, acht Senatoren, die Federführung übernahm mit Friederike Koch-Heinrichs, im Hauptberuf Leiterin des Museums der Westlausitz in Kamenz, die Präsidentin höchstselbst.

Übernahm in rauer Kultursee die Präsidentschaft des Kultursenates: Dr. Friederike Koch-Heinrichs, Direktorin des Museums der Westlausitz in Kamenz. Quelle: R / Andreas Müller

Im Senatsbericht, der nun aller vier Jahre erscheinen soll, werden die Finanzierung der kulturellen Infrastruktur in ländlichen Gebieten, die tarifgerechte Bezahlung im Bereich Kunst und Kultur sowie die Dynamisierung der Kulturraummittel analysiert, um strukturelle Probleme, die die Kultur gefährden und die nur gemeinsam im Dreiklang von Land, Kommunen und Kulturverbänden zu lösen sind, klar zu benennen.

Fokus auf den ländlichen Raum

Die Kultur in den drei Großstädten ist dabei nicht das Problem – sondern die fünf ländlichen Kulturräume, die sich jeweils auf zwei Landkreise ausdehnen. „Wichtig ist, dass alle drei Beteiligten – Land, Kulturräume und Kommunen – an einem Strang ziehen. Ein richtig innovatives Projekt bekommt man schon irgendwie über Fördermittel finanziert. Aber die Grundstrukturen müssen als Basis erhalten bleiben, sonst fehlt das Fundament für die kulturelle Kreativität vor Ort“, appelliert Koch-Heinrichs im Namen der Arbeitsgruppe. Dabei sind vor allem Theater, soziokulturelle Zentren und überregionale wirksame Museen gemeint.

Auch gibt es innerhalb Sachsens durchaus Reformbedarf bei der Berechnung des von den Kommunen zu leistenden Sitzgemeindeanteils. Eine Vereinheitlichung sei ebenso zu prüfen wie die Vergleichbarkeit der Bezugsgrößen.

Ein wichtiger Punkt ist der Kulturpakt: „Wir haben eine der dichtesten Theaterlandschaften im ländlichen Raum. Doch die Finanzlage ist am Limit – wir müssen die materielle Ausstattung verbessern, wenn wir die Qualität der Ensemblekultur in den ländlichen Kulturräumen erhalten wollen“, fordert Koch-Heinrichs. „Es gibt einige Träger, die nicht wissen, wie sie ihren Anteil zur Fortsetzung des Kulturpakts finanzieren sollen“.

Der Schlusssatz hat es in sich

Dies sei des Pudels Kern: Das Kulturraumgesetz braucht eine Dynamisierung, wenn die tarifgerechte Bezahlung seitens des Landes wirklich gewünscht sei und man die Strukturen erhalten will. „Wir müssen diese Probleme konkret benennen, um für die Kultur im Raum eine klare Zukunftsperspektive zu geben.“ Eine genauere Bedarfsevaluation übersteige allerdings die Möglichkeiten der Senatoren. Neben der Forderung nach „ausreichenden Mitteln und tarifgerechter Bezahlung“ hat es der Schlusssatz der achten Empfehlung in seiner Klarheit besonders in sich: „Es verbieten sich Diskussionen um weitere Fusionen oder Abwicklungen, wie sie kürzlich wieder in Görlitz oder im Vogtland entflammten.“

Für Koch-Heinrichs endet ihre zweite Periode von je fünf Jahren als Senatorin im Herbst – und damit auch die Zeit als Präsidentin. Sie übernahm für Christoph Dittrich, den Chemnitzer Theatergeneral, der nach dem Tod von Ulf Großmann im Januar 2020 den Vorstandsvorsitz der Kulturstiftung angetragen bekam und seither Senatsvizepräsident ist. „Wir haben damals im Tandem einfach die Rollen getauscht. Doch spätestens nach zehn Jahren ist Schluss, dann wird aus dem Senat selbst heraus die Nachfolge bestimmt.“ Diese sächsische Senatsepisode ist per Gesetz Sterblichen nur einmal pro Leben vergönnt.

Bis dahin ist noch einiges zu tun, denn die Kultur muss nach dem dritten Lockdown schnellstmöglich ins Laufen kommen. Da geht es nicht um Arbeitsplätze, sondern auch um kulturelle Bildung und die zivilisatorische Aura der Gesellschaft. Dafür hat der Senat die AG Kulturpolitische Begleitung, die derzeit etwa einmal pro Monat tagt.

Aber nun ist auch das vorerst Wichtigste wieder möglich: Das Museum der Westlausitz in Kamenz darf endlich wieder öffnen – allerdings jeweils unter verschiedenen Einschränkungen für die Ausstellungen, das Café und den Museumsshop. Koch-Heinrichs hofft innig: ohne weitere Zwangspause.

Bericht im Internet: saechsischer-kultursenat.de/meldungen

Museum: museum-westlausitz.de

Von Andreas Herrmann