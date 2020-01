Benedikt Dyrlich war in Dresden dabei, als die Sächsische Verfassung verabschiedet wurde

Dresden

Der Tag, an dem die Zweifel verstummen, ist der 27. Mai 1992. Als Abgeordneter der SPD ist Benedikt Dyrlich dabei, als der Landtag in der Dresdner Dreikönigskirche die Sächsische Verfassung aus der Taufe hebt. Er begreift: „Ich durfte an den Grundlagen des Landes mitarbeiten, an Richtlinien und Geboten, die für alle gelten, auch für künftige Generationen.“

(K)ein Geschichtsbuch über Sachsen und die Sorben

Auf einmal hat all das einen Sinn: Dass er, der sorbische Dichter, zwei Jahre zuvor in die SPD eingetreten und in den Landtag gewählt worden ist. Obwohl er weiß, dass er sich parteiinterner Disziplin unterwerfen muss, obwohl er im Politikbetrieb seine poetische Ader und die Unabhängigkeit seines Denkens aufs Spiel setzt, von Termin zu Termin hetzt und der Ertrag bescheiden ist. Fünf Sorben sind sie im Parlament. Mit ihnen hat er immerhin den Schutz des sorbischen Volkes in Gesetze gegossen.

Nachzulesen ist das im zweiten Teil von „Leben im Zwiespalt“, einer Sammlung von Auszügen aus Reden, Zeitungsartikeln, Briefen, zumeist aber aus Tagebuchaufzeichnungen, die Jahre 1990 bis 2018 umfassend. Nicht zu vergessen: Gedichte, eingeordnet in die Zeit ihrer Entstehung. Nach der sorbischen Originalfassung ist jetzt die deutsche Übersetzung von Dietrich Scholze erschienen. Vorgestellt hat sie der 1950 in Räckelwitz geborene Dichter im Erich-Kästner-Haus für Literatur in Dresden.

Ein Geschichtsbuch über Sachsen und die Sorben sei es nicht, wiegelt Benedikt Dyrlich ab. Oh doch, entgegnet Peter Thiemann, sein Lektor beim Domowina-Verlag. Ein bisschen Recht haben beide.

Ein Geschichtsbuch brauchte mehr Zeitabstand, wäre jedoch Draufsicht. Dieser Band ist einstimmig, es fehlt die Relativierung durch andere Perspektiven. Sein größter Wert indes ist die Tiefe. Er bietet uns Innensicht – Gedanken, Reflexionen, Empfindungen. Ein Geschichtswerk würde Dokumente herzeigen. Hier wird ein Mensch erkennbar, in all seiner Widersprüchlichkeit mitten im Geschehen stehend.

Ringen um politische Entscheidungen

Das Plus von Tagebuchnotizen ist ihre Unmittelbarkeit, sie sind Momentaufnahmen der Gegenwart, an denen die Erinnerung noch nicht ihre umformende Arbeit leisten konnte. Als Leser blicken wir nicht zurück, wir schauen zu, wie sich das gerade vollzieht.

Das ruft vieles wach, was manche womöglich bereits vergessen haben. Wie zum Beispiel manche Parlamentarier, schon in frühen DDR-Zeiten der „Blockpartei“ CDU angehörend, nach 1990 über die „Roten“ herzogen, sich zu Oppositionellen umdeuteten und den neuen Götzen Marktwirtschaft priesen, ebenso donnernd, wie Jahre zuvor die „Errungenschaften des Sozialismus“. Oder wie MDR-Intendant Udo Reiter Leitungsfunktionen mit politisch Getreuen besetzte.

Doch sieht Dyrlich auch andere CDU-Leute: gebildet, offen anderen Meinungen gegenüber, neues Denken praktizierend, ohne Vorurteile. In Parlamentsdebatten attackiert er CDU-Ministerpräsident Biedenkopf heftig, kritisiert das Schulmeisterliche von „König Kurt“, hat zugleich aber Respekt vor dessen Leistung. Wir können verfolgen, wie um politische Entscheidungen gerungen wurde, die noch heute nachwirken. Beispielsweise die Schließung sorbischer Schulen, die Benedikt Dyrlich für einen der größten Fehler der Regierung hält.

Aus den Jahren 1995 bis 2009, seiner Zeit als Chefredakteur der „Serbske Nowiny“, der sorbischen Tageszeitung, bekommen wir ein besonderes Stück Medienwelt mit. All dies sind sehr anschauliche Berichte über die Mühen einer jungen Demokratie, über Enttäuschung wie Zuversicht. Benedikt Dyrlich macht sich keine Illusionen.

Benedikt Dyrlich: Leben im Zwiespalt 2. Aus Tagebüchern, Briefen und Beiträgen 1990-2018. Domowina Verlag. 416 S., 19,90 Euro Quelle: Cover

Aus der Diktatur bringt er die Erfahrung mit, wie schnell man sich von Machthabern einspannen lässt. Ob damals oder heute, der Boden, auf dem er sich bewegt, scheint immer brüchig. Was ihn umtreibt ist die Frage, die er mit mit uns teilen möchte: „Wie kann man verhindern, dass wir nicht heute oder morgen wieder in Lauheit verfallen und den Ertrag von Demokratie und Pluralität, die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und die Freiheit der Medien irgendwelchen neuen Diktaturen, den schon am Horizont der Politik auftauchenden Autokraten und Populisten überlassen?“

Von Tomas Gärtner