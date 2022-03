Dresden

Eine Columba livia f. domestica ist ganz offensichtlich faul. Das könnte man jedenfalls meinen, wenn man sich ihr Nest betrachtet. So viel Schmucklosigkeit sticht geradezu ins Auge. Kein Wunder, eine einheimische Straßentaube sammelt kaum Nistmaterial. Weder Zweige, noch Kunststoffreste, noch Spinnweben. Was also soll sie zu einem kunstvollen Nest zu verbinden? Eine Columba livia f. domestica brütet meistens auf einer festen Unterlage.

Ganz anders die Remiz pendulinus, die Beutelmeise. Sie baut ein korbartiges Gerüst aus Fasern von Schildblättern und anderen Pflanzen, fügt dem die wollartigen Samenfäden von Weiden und Pappeln sowie Spinnweben hinzu und verwebt alles miteinander zu einem dicken Filz. Und der Ptilonorhynchus violaceus, der Seidenlaubenvogel, dekoriert sein Haus mit vornehmlich blauen Objekten, wie Flaschenverschlüsse und Glasscherben. Das nennt man wohl Abfallrecycling. Der Troglodytes troglodytes, der Zaunkönig, wiederum hat bei seinen Bauvorhaben eine ausgeprägte Schwäche für ungewöhnliche Bauplätze. Seine kugelförmigen Nester wurden schon in alten Briefkästen, leeren Blumentöpfen oder verlassenen Schwalbennestern entdeckt.

Plattformnester, Muldennester, Höhlennester...

Wie auch immer, weder das Nest der Straßentaube, noch das der Beutelmeise, des Seidenlaubenvogels oder des Zaunkönigs ähneln dem, was wir als ein Vogelnest vor Augen haben. „Jeder denkt an ein typisches Osternest: ein offener, aus Gräsern und kleinen Zweigen geflochtener Napf“, sagt Martin Päckert. So würden tatsächlich viele Nester aussehen, bei weitem aber nicht alle, erklärt der Ornithologe weiter und zählt diverse Formen auf, die da seien: Plattformnester, Muldennester, Höhlennester, Lehmnester, und Kugelnester. „Keines dieser Nesttypen aber ist ausschließlich für eine bestimmte Vogelfamilie oder Gattung charakteristisch. Was man aber deutlich sehen kann: All diese Nestbauten führen eine ungeheure Vielfalt an Formen, Techniken und Materialien vor Augen. Vogelnester, geflochten, genäht, gewebt“, führt er weiter aus.

Der Sektionsleiter der Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden weiß, wovon er spricht. Er betreut die Ornithologiesammlung in seinem Haus. An die 1000 Vogelnester aus aller Welt bewahrt Senckenberg auf. Ein Großteil davon stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Sammlung geht zurück auf Adolf Bernhard Meyer, den ersten Direktor des im Jahr 1875 in Dresden neu gegründeten Museums, das Königliche Zoologische und Anthropologisch-Ethnographische Museum. Adolf Bernhard Meyer galt aus ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet der Vogelkunde. Viele der Nester hat er persönlich ausgesucht und gekauft, andere hat er durch Gewährsleute bei Expeditionen vor Ort erwerben lassen.

Das Vogelnest: ein provisorisches Heim auf Zeit

Karen Weinert entdeckte diese Sammlung bei einer privaten Führung durch das Museum. Das war 2016. Die Fotografin stand vor dem Nest des Cryptospiza reichenovil und war von der filigranen Architektur begeistert. Dieses kunstvoll geflochtene Hängenest des Prachtfinken mit dem Namen Reichenows Bergastrild zog sie geradezu in den Bann. „Ich musste es sofort fotografieren. Irgendwas triggerte sich bei mir sofort an,“ sagt Karen Weinert. „Dieser Schutzraum, dieses provisorische Heim auf Zeit, dieses Vergängliche, all das, was diesen Nestbauten innewohnt, es rührte mich einfach an“, erzählt sie weiter.

Karen Weinert Quelle: Clara Patzer

Es blieb nicht bei diesem einen Foto. Fasziniert von dem breiten Spektrum der Nester, entwickelte Karen Weinert mit Martin Päckert und mit Unterstützung der Kustodie Dresden ein langfristig angelegtes Projekt. Behausungen nannte sie es und meinte damit nicht mehr oder weniger als einen fotografischen Nestbau. Systematisch fotografierte sie Behausung für Behausung. Nest für Nest wurde aus der Vitrine genommen, vor einem neutralen weißen Hintergrund platziert, gleichmäßig ausgeleuchtet und fotografiert. Jedes einzelne der 1000 Vogelnester 2021 fotografierte die Dresdnerin.

Das letzte Nest gehörte einst einem Furnariidae, Töpfervögel, davon gibt es mehr als 300 Arten über den gesamten südamerikanischen Kontinent bis Mittelamerika verbreitet. Viele von ihnen bauen charakteristische, kugelförmige Nester aus Lehm und Pflanzenfasern in Astgabeln nahe am Stamm großer Bäume. „Dieses hier sieht aus wie ein Schneckenhaus. Nur dass es riesengroß ist und schwer massiv aus Lehm gebaut wurde“, erinnert sich die Fotografin, und dass sie Martin Päckert zweimal gefragt habe, ob das wirklich ein Vogelnest sei.

Sie sagt: „Ich konnte das gar nicht glauben, dass Vögel solche Nester bauen können. Dabei müsste ich es längst nach dieser langen Zeit im Depot des Museums in Dresden-Klotzsche wissen.“ Im Leben eines Vogels sei nichts wichtiger als sein Nest, erzählt sie weiter und: „Vögel sind großartige Baumeister, egal ob sie Töpfertauben oder Grünrückennektarvögel oder Felsenkleiber sind.“

Kein Nest ähnelt dem anderen

Entstanden ist eine Art Typologie des Nestbaus, die die unglaubliche Vielfalt ihrer Architekten zeigt. Ganz offensichtlich sei die Fähigkeit, ein Nest zu bauen, nicht rein genetisch verankert“, meint Karen Weinert schmunzelnd. Sonst würden wohl alle Vögel einer Art auf die gleiche Weise ein Nest bauen, genau das aber machen sie nicht. „Ich habe mehrere Nester von Beutelmeisen, Webervögeln oder Rohrsängern fotografiert. Keines ähnelte dem anderen.“

Dieser fotografische Nestbau von Karen Weinert beeindruckt durch seine Strenge, durch das rein Dokumentarische der Serie, durch einen hohen ästhetischen Reiz. Die Künstlerin entschied sich bewusst für die sachliche Darstellung. Gleichzeitig brillieren die Fotografien durch ihre Nüchternheit. Sie zeigen nicht mehr und weniger als Museumsobjekte. Dennoch erzeugen sie eine Poesie, der man sich unschwer entziehen kann. Vielleicht auch, weil sich Karen Weinert in den Dienst der Objekte gestellt hat, sie ihre Arbeit hinter der Kunstfertigkeit der gefiederten Architekten und des Präparators sieht. Sie erklärt das so: „Die Kunst ist weniger das Bild, als im Bild zu finden. Ich verstehe mich als Brückenbauer und Bewahrer zugleich. Durch meine Fotografien haben auch andere das Glück, diese einzigartige Sammlung zu sehen. Es ist doch ein Jammer, dass diese wunderbaren Behausungen im Depot stehen und nicht öffentlich zugänglich sind. Da will ich noch nicht einmal von ihrer Fragilität reden.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ergänzt wird diese Serie durch die Dokumentation heimischer standardisierter Vogelnester aus von Menschen bereitgestellten Nistkästen. Nicht mit einer Kamera aufgenommen, sondern mit einem Scanner – auch sie aber suggerieren eine Objektivität, eine formal wie begrifflich andere.

82 dieser Nester kann man derzeit sehen – in der Ausstellung „Behausungen“ in der Dresdner Fotogalerie Bautzner69. Die Ausstellung läuft noch bis zum 9. April. Bei milden Temperaturen soll es an diesem Tag eine Vogelperformance des Ornithologen Martin Päckert geben.

Wer die Ausstellung verpasst, dem sei der Hinweis auf die aufwendig gestaltete Publikation gestattet. „Behausungen“ mit aufschlussreichen Texten von Martin Päckert und Agnes Matthias für 38 Euro oder als Edition mit zwei eingebundenen Fine-Art-Prints, nummeriert und signiert für 160 Euro.

Karin Weinert, Martin Päckert: „Behausungen“ mit aufschlussreichen Texten von Martin Päckert und Agnes Matthias, 38 Euro Karin Weinert, Martin Päckert: „Behausungen“ als Edition mit zwei eingebundenen Fine-Art-Prints, nummeriert, signiert, 160 Euro Quelle: PR

Die Ausstellung und das Buch vereinen die Perspektiven von Kunst, Fotografie, Naturwissenschaft und Museologie. Das mache diese „Behausungen“ zu einem ganz besonderen Projekt, meint Karen Weinert und auch: „Ich hatte schon sehr viel Glück, all diese Vogelnester fotografieren zu dürfen. Dass ich auch noch das Buch machen, dass Projekt so zu Ende bringen durfte, das ist schon ein Geschenk.“ Möglich wurde es durch ein Arbeitsstipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und durch eine Förderung durch das Amt für Kultur und Denkmalschutz Dresden.

Ausstellung bis 9.4., bautzner69/publish&print: Do-Sa 16-19 Uhr und nach Vereinbarung, Bautzner Str. 69, 01099 Dresden, Tel: 0351/803 45 19

Internet: publishandprint.de

Von Adina Rieckmann