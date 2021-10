Dresden

„Lange sah es so aus, als wäre die Kunst des Bauchredens im Verschwinden begriffen wie die Telefonzelle, die Diskette oder der Kaugummiautomat. Aber in den letzten Jahren hat die Bauchrednerei eine ungeahnte Renaissance wie jüngst die SPD erlebt. Wie in alten Zeiten auf den Jahrmärkten der vorletzten Jahrhundertwende geht von den einem ventriloquus (=Bauchredner) eine Faszination an, verbindet sich doch ein Spiel der Unsichtbarkeit mit einer unheimlichen Macht, die bis hin zur Gedankenkontrolle gehen kann.

Ein Bauch sagt mehr als 1000 Worte

Meister ihres Faches sind in Deutschland etwa Sascha Grammel oder auch Benjamin Tomkins, für Amerika wäre unbedingt Jeff Dunham zu nennen, dessen bekannteste Figur der als Attentäter kläglich gescheiterte „tote Terrorist Achmed“ ist, der die Zuschauer in einer Tour warnt: „Hört auf zu lachen. Ich bring’ euch um!“ Nun war im Dresdner Comedy & Theaterclub in der Hauptstraße der noch nicht ganz so bekannte Bauchredner und Comedian Roy Reinker zu Gast – er lud zur Premiere seines neuen Programms „Ein Bauch sagt mehr als 1000 Worte“, in dem er zunächst dafür plädiert, doch einfach mal aufs Bauchgefühl zu hören.

Erste Figur, mit der Reinker – dessen Markenzeichen eine skurrile Föhnfrisur ist, die ihn wie seine gepflegte und ausgefallene Kleidung selbst zu einer Art „Puppe“ macht – ein Zwiegespräch führt, ist ein weißer Kater, der sein Herrchen anblickt und ihm dann zu verstehen gibt: „Manchmal sieht man Leute und weiß, dass man den Rest seines Lebens ohne sie verbringen will!“

Star der Show ist ein dauergrantelnder, kein Blatt vor den Mund nehmender weißer alter Mann: Opa Siegfried, der eher nicht glücklich verheiratet ist, weshalb er sich das Video von seiner Hochzeit mit Hilde schon mal rückwärts anschaut – einfach um zu sehen, wie er dieser/seiner Frau den Ring vom Finger streift. An sich ist er geistig fit, hat sich aber gleichwohl zur Sicherheit ein Rentner-Navigationssystem angeschafft. Es zeigt ihm nicht nur die Strecke und das Ziel an, sondern auch, was er da überhaupt will. Nicht optisch, aber vom Gebaren her erinnert Opa Siegfried an den Kaffee-Sack des Puppenspielers Tomkins.

„Teewitze“ müssen erstmal ziehen

Das Pendant zu Opa Siegfried ist „Baby“, eine Puppe, die Reinker mit den Worten „Für die Jüngeren im Saal – es ist nicht Chucky!“ einführt. In der Tat, Baby ist keine Mörderpuppe, sondern zählt eindeutig zur Kategorie des vielleicht etwas frühreifen, gleichwohl aber liebenswerten Fratzes. Weitere Figuren sind ein geflügelter Drache mit Strick-Westover und Bäuchleinansatz namens Melvin sowie ein Vollpfosten namens Norbert, der seine Gehirnzellen durch Alkohol abgetötet hat, gleichwohl aber einmal unverdrossen auf die „Holzmichel“-Melodie singt: „Steigt denn der Alkoholpegel noch? Ja, er steigt noch, er steigt noch!“

Es gibt den einen oder anderen Witz, auf den das Etikett „Teewitz“ zutrifft, was heißt, dass er erst mal ziehen muss, bis auch beim letzten im Saal der Groschen fällt. Meistens aber ist der Witz mehr ein- als zweideutig, und der Ton ist entschieden rau, in Teilen sogar motzig-verbiestert, weshalb Reinker damit klarkommen muss, dass er unablässig kleinere und größere Gemeinheiten an den Kopf geworfen bekommt bzw. er – um es mal mit den Worten der Jugend zu sagen – voll fett gedissed wird. Gehört offenbar zum Berufsrisiko eines ventriloquus, fast alle Bauchredner müssen sich so einiges anhören von ihren Schöpfungen. Es ist auch oft starker Tobak, was Siegfried über Hilde sagt. Nun sind viele der Witze und Anzüglichkeiten, die Reinker seinen Figuren in den Mund legt, hier und da aber auch ohne „Zwischenscharnier“ in den Raum wirft, in Teilen alt, werden aber gut ausgespielt. Einmal mehr bestätigte sich: Sowohl Männer, die auch ihr Fett abgekommen, als auch Frauen haben es durchaus gerne, wenn Puppen über die Stränge schlagen.

Nächste Vorstellungen: 14.11., 15 & 19 Uhr, 23.11., 20 Uhr

Karten: Tel. 0351/46 44 877

Von Christian Ruf