Chemnitz

Dass das Ballett Chemnitz für besondere Aufführungen sorgen kann und dabei mit einem ausgezeichneten Ensemble aufwartet, ist keine so neue Erfahrung. Eher eine, die die Neugier wach zu halten vermag. Auf ein künstlerisches Ereignis, wie es nun auch der jüngste Premierenabend „Frühlingsrausch“ im Opernhaus zu bieten hat. Darauf haben Publikum wie Mitwirkende nach verschobener Premiere zunächst lange warten müssen. Doch nun überrascht der zweiteilige Abend nachhaltig und wird garantiert noch viele Besucher in seinen Bann ziehen.

Ein gewagtes Unternehmen? Eher nicht

Worum es dabei geht? Um die Tanzmoderne, die frühere wie auch die heutige, um sich verändernde Sichtweisen auf längst bekannte Werke, einst uraufgeführt vom Les Ballet Russes in Paris. Dazu gehört auch „Daphnis et Cloé“, 1912 mit der Musik von Maurice Ravel und in der Choreographie von Michail Fokine herausgebracht. Benannt als „Symphonie chorégraphique“, später mehr in den Konzertsälen zu hören. Die Uraufführung von „Le Sacre du Printemps“ 1913 mit der Musik von Igor Strawinsky sowie in der Choreographie von Vaclav Nijinsky ist als ein handfester Theaterskandal überliefert. Und „Sacre“ gilt nach wie vor als die Herausforderung schlechthin für Choreographen, wobei nicht wenige an der Aufgabe auch gescheitert sind.

Ein gewagtes Unternehmen also? Eher nicht. Denn für beide Werke hat das Ballett Chemnitz international gefragte Gastchoreographen gewinnen können, die dem Hause bereits vertraut sind durch frühere Arbeiten. Eno Peci, ausgebildet an der Ballettakademie in Tirana (Albanien) und der Ballettschule der Wiener Staatsoper, brachte gemeinsam mit Sabrina Sadowska eine Version von „Schwanensee“ heraus. Und der polnische Choreograph Robert Bondara stellte 2020 an diesem Hause seine Sicht auf „Die Winterreise“ vor.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit dem auch in Chemnitz längst bekannten Bühnenbildner Hans Winkler (Bühne und Kostüme), der nun ebenso bei „Frühlingsrausch“ in beiden Uraufführungen das Geschehen markant und überraschend beeinflussen kann. Auf eine Art und Weise, dass man schon von einer sehr eigenen Raumbewegung, Raumerscheinung sprechen muss. Die mit der Körpersprache der Tänzer wie auch mit der Musik im besten Falle eine Art von Symbiose eingehen. Spielerisch, bedrohlich, schützend, zerstörend…

So entsteht in „Daphnis und Cloé“ eine Szenerie, welche mit den wechselnden Raumsituationen – die ursprüngliche Geschichte nach der Schäferidylle von Longos wird dabei auch in eine Art psychiatrische Klinik verlegt - die Erzählweise deutlich mit prägt. Wobei sich allein in der Bewegungssprache ganz offensichtlich mehr Sparsamkeit ausgezahlt hätte. Im Vergleich dazu erscheinen die Szenen mit bewegten Raumelementen deutlich schlüssiger.

Spannend und eigenwillig

In „Sacre“ verwandelt Robert Bondara die rhythmisch forcierte Geschichte vom Frühlingsopfer in eine zeitlose, gegenwärtige Sicht auf Ausgrenzung, Isolation, Gewalt… Dafür assoziiert Winkler einen Raum mit massiv wirkenden hohen Stellwänden, auf denen zu Beginn eine vertikale Lichtzeile wie beim Einscannen immer weiter heranrückt an jene Gestalt, die schließlich heraustritt und eintaucht in die Menge Vermummter. So beginnt zur zunächst fragilen, dann martialisch-vorantreibenden Musik von Strawinsky ein gnadenloser, vielgestaltiger Prozess, wo es auch um Vereinnahmung und Isolation geht. Das ist hervorragend in Szene gesetzt, vermeidet jedes Zuviel in Raum und Bewegung,lässt Masse und Individuum so aufeinandertreffen, dass die beidseitige Gefahr spürbar, erfahrbar ist.

Bondara, Winkler und die durchweg bemerkenswerten Tänzerinnen und Tänzer assoziieren in diesen aufregenden Szenen, was passieren muss, passieren kann. Und das ist spannend und eigenwillig genug, um daraus kraftvolle Sinnbilder zu schaffen. Die nicht vorgeben, was man zu sehen hat, eher Freiräume lassen zum Mit- und Nachdenken, über Gruppenbewegungen oder die Situation „Erwählter“, Ausgeschlossener. Und zum Schluss ist das Publikum auf eine Weise in das Geschehen einbezogen, als wäre es Teil desselben. Was im Theater, im Tanz nicht so häufig passiert. Und kostbar ist, zumal die musikalische Stringenz von „Sacre“ höchst verführerisch sein kann. Hier aber erscheint alles elementar und wahrhaftig.

Da kann man dem Theater Chemnitz nur gratulieren, haben doch alle gemeinsam mit den Gästen und dem Ballett (beteiligt sind auch Absolventen/Studierende der Palucca Hochschule für Tanz Dresden) einen Abend herausgebracht, der sich sehen lassen kann. Und das steht der Kulturhauptstadt Europa 2025 wahrhaft gut zu Gesichte, ist auch in der Botschaft enorm wichtig.

Zweiteiliger Ballettabend „Frühlingsrausch“, Theater Chemnitz, wieder am 24. Oktober, 12. November, 15. Dezember, 25. Februar und 19. März

Internet https://www.theater-chemnitz.de/

Von Gabriele Gorgas