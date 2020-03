Bachs Johannes-Passion mit der Gaechinger Cantorey unter Rademann

Dresden

Wenn es noch einer Begründung dafür bedurfte, dass Hans-Christoph Rademann kürzlich seinen Vertrag bei der Stuttgarter Bachakademie bis zum Jahr 2024 verlängern konnte, so kann man sie jetzt in Händen halten: Anlässlich der Bachwoche in Ansbach entstand im vergangenen Jahr eine Einspielung von Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion unter Rademanns Leitung, die nun beim Carus-Verlag vorliegt. Gemeinsam mit der Gaechinger Cantorey ist dem Dirigenten darin eine Aufführung des Werkes gelungen, wie man sie so gültig lange nicht zu hören bekam.

Rademann bezieht sich mit der Neueinspielung auf die letzte Fassung des Oratoriums aus dem Jahr 1749, die jedoch nicht als Vermächtnis des Komponisten zu verstehen ist. Michael Maul ( Bach-Archiv Leipzig) erläutert im CD-Heft sehr lesenswert die Entwicklung der Komposition über die verschiedenen Gelegenheiten hinweg, die Bach für deren Aufführungen in Leipzig hatte. Bemerkenswert ist, dass er dabei immer wieder Modifizierungen und Modernisierungen an Text und Instrumentierung vornahm, ohne sich auf eine letztgültige Form (wie bei der Matthäus-Passion) festzulegen.

Dem Klangbild der Zeit dicht auf der Spur

So gibt es also in Rademanns Einspielung Ungewohntes zu hören, das sich maßgeblich in den Texten einiger Arien findet. Aber auch die Kraft des Orchesters ist bemerkenswert und damit das klangliche Resultat: Das Continuo ist mit Orgel, Cembalo und Kontrafagott besetzt (letzteres verwendete Rademann schon bei seiner ersten Dresdner Aufführung 1996), und die bei Wegscheider in Dresden gebaute Kopie von Silbermanns Truhenorgel sorgt für einen Klang, der den Namen „Orgel“ tatsächlich verdient. Da Thomaskantor Johann Kuhnau nachweislich ein solches Instrument für die Thomaner angeschafft hatte, kann man davon ausgehen, dass Bach dieses 1749 zur Verfügung stand, und auch Nikolaiorganist Johann Schneider dürfte damals mit seinem Silbermann-Cembalo an der Aufführung mitgewirkt haben. Rademann ist dem Klangbild der Zeit mit den Gaechingern also dicht auf der Spur, und vom zahmen, kopflastigen Neobarock, der etliche Aufnahmen der Johannes-Passion mit historischem Instrumentarium prägt, bemerkt man nichts.

Der Nachbau einer 2013 im sächsischen Seerhausen entdeckten, originalen Truhenorgel aus der Orgelwerkstatt des legendären Bach-Zeitgenossen Gottfried Silbermann. Quelle: Holger Schneider

Gleich im Eingangschor wird deutlich, dass hier keine „Bach-Pflege“ betrieben wird, sondern dass es Rademann mit seinem Ensemble darum getan ist, das Stück aus der Gegenwart heraus zu lesen und bis zu seinem inhaltlichen, musikalischen Kern durchzudringen. Und das gelingt in einer Geschlossenheit, die im positiven Sinn aufregend ist. Die Dramatik, die Rademann über der Passionserzählung entfacht, ohne nur im Mindesten ins Opernhafte abzugleiten, ist zwingend. Dagegen setzt er die Choräle auch vom Tempo her als strenge Zäsuren und die Arien als emotionale Kommentare in einer Weise, die klar werden lässt: Hier hat sich jemand über Jahre mit dem Gehalt dieses Werkes befasst. Die Johannes-Passion gerät bei Rademann nicht zur gefälligen saisonalen Erinnerung an die Kreuzigung. Er legt hingegen frei, was vielleicht Bachs Intention dabei gewesen sein könnte, den Passionstext in einen solchen musikalischen Furor zu gießen: Die Hörer, seine Leipziger Zeitgenossen, in ihrer Selbstgefälligkeit und Bigotterie zu treffen.

Dringende Empfehlung mit minimalen Abstrichen

Und so gelingt Rademann auch in den Szenerien der Geißelung und der Verurteilung Außergewöhnliches, wenn er in den Seitenlinien des Geschehens klingend verdichtet, dass sich die menschliche Natur wenig geändert hat: Klar wie selten wird da deutlich, wie die Verführung der Menge durch Ideologen (früher auch: falsche Propheten) oder das Manipulieren eines Rechtssystems zu eignen Gunsten schon vor 2000 Jahren funktionierten. Dies parallel zum theologischen Gehalt aus Bachs Johannes-Passion heraus erlebbar werden zu lassen, muss man erst einmal schaffen. Dazu hilft, dass Rademann auf falsches Psychologisieren verzichtet.

Peter Harvey erspart den Christusworten das peinlich Salbungsvolle und gelangt so und nicht zuletzt im Dialog mit Matthias Winckhlers ebenbürtigem Pilatus zu größter Überzeugungskraft. Patrick Grahl gestaltet die Partie des Evangelisten derart eindringlich und klar, dass man ständig den Wunsch hat, dies hier im Konzert auch einmal so hören zu dürfen. Elisabeth Watts setzt mit den Sopranarien feine Lichter, und allein Benno Schachtners Altus bleibt der Schwachpunkt dieser Einspielung. Solch schwankende Töne sind musikalisch eine Anfechtung und die Mühe der Koloratur eine Mühsal beim Hören.

Aber da sind noch Chor und Orchester (Konzertmeisterin: Nadja Zwiener) der Gaechinger Cantorey, die so frei, grandios und detailreich singen und spielen, dass man die beiden Arien (um die es aber doch schade ist) schnell vergessen hat. Besonders der Chor ist in Intonation und sprachlicher Artikulation überragend und im gefundenen, dem Oratorium ganz entsprechenden Duktus völlig überzeugend. Die Aufnahme ( Bayerischer Rundfunk) bietet ein reiches, detailliertes Klangbild mit Tiefe und transportiert darin die musikalische Wirkung sehr genau.

Hans-Christoph Rademanns Einspielung von Bachs Johannes-Passion verdient daher – mit minimalen Abstrichen – eine dringende Empfehlung.

Von Hartmut Schütz