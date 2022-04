Dresden

Carl Heinrich Graun (1704?–1759) ist vor allem als Hofkapellmeister (u.a. bei Friedrich II.) in Erinnerung geblieben, sein Wirken indes umfasste weit mehr. Wie sein Bruder wurde er in Dresden an der Kreuzschule ausgebildet, war später zunächst als Sänger erfolgreich. An der Seite Johann Adolf Hasses setzte sich Graun für italienische Opern ein, komponierte aber auch selbst.

Den Widrigkeiten zum Trotz

Insgesamt entstanden über 30 Opernwerke, darüber hinaus Concerti, Kantaten, Passionen und Oratorien. Vier der bekanntesten Kompositionen Carl Heinrich Grauns zeichnen das Leben und den Tod Jesu nach: neben einem Oratorium in Festum Nativitatis Christi sind dies die „Große Passion“, ein Osteroratorium sowie das Passionsoratorium „Der Tod Jesu“.

Die Große Passion „Kommt her und schaut“ stand am Karfreitag auf dem Programm des Dresdner Bachchores in der Martin-Luther-Kirche, womit der Chor seine rege Tätigkeit bei der Gestaltung der großen christlichen Feste wiederaufnahm. Allerdings musste Kantorin Elke Voigt nach monatelangen Vorbereitungen bedauerlicherweise krankheitsbedingt absagen – Christfried Brödel konnte kurzfristig übernehmen.

Außerdem beteiligt waren erneut die Sinfonietta Dresden sowie ein Solistenquartett mit Daniela Haase (Sopran), Ewa Zeuner (Alt), Frank Blümel (Tenor) und Clemens Heidrich (Bass) – eine bewährte Kombination, die gute Voraussetzungen versprach, sich dem doch selten aufgeführten Werk zu nähern.

Grauns Oratorium versetzt den Zuhörer nicht wie andere mitten ins Geschehen, sondern ist deutlich vom späteren Erzählen gekennzeichnet, wie schon der Untertitel „Kommt her und schaut“ vermuten lässt. Einerseits verzichtete der Komponist auf die dramaturgische Ausgestaltung beteiligter Figuren, andererseits band er bekannte Bibelzitate und Choräle in sehr moderner, fast schon romantischer Weise ein.

Für Solisten, Chor und Orchester bedeutete dies, zwischen unterschiedlichen Formen zu wechseln. Die Vielseitigkeit schloss gerade kleinere Chöre (Choros) oder Accompagnati belebend ein, die Balance zwischen dem Voranschreiten der Erzählung und dem Verharren im Moment blieb auf anregende Weise erhalten.

Hohe Emotionalität, stimmungsvoller Bass

Zwischen farbenprächtigen Orchesterpassagen oder Chorfugen setzten die Solisten Handlungsbetonungen, wobei gerade Clemens Heidrichs Bass immer wieder stimmungsvoll hervortrat. Frank Blümel ist mittlerweile ebenso ein erfahrener Evangelist, sein oftmaliges Phrasieren, das „Anschleifen“ der Töne oder der betonte Wechsel der Stufen, erschien in der Fülle mitunter zu lehrbuchgemäß und nicht frei.

Allerdings konnte er immer wieder auch und gerade mit seiner Emotionalität überzeugen. Christfried Brödel sorgte für einen entsprechenden Fluss und setzte unter anderem zu Beginn des zweiten Teils (Aria Bass – Evangelist – Aria Alt) einen wirkungsvollen Höhepunkt. Neben solchen Abläufen gelang auch später das Duett Tenor / Alt beeindruckend.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sorgte gerade die Zusammenarbeit der Beteiligten für eine stimmige Aufführung. Der beeindruckenden Leistung von Chor und Orchester, die mit dem langen, resümierenden Schlusschoral für einen ungewöhnlich fokussierten Ruhepunkt setzten, hatte Daniela Haase mit einem vibrierend vitalen Arioso „Nun gute Nacht“ kurz vor dem Ende noch einmal einen Höhepunkt gegenübergestellt.

Mehr zum Dresdner Bachchor unter: mmlk.de/MMLK/bc/

Von Wolfram Quellmalz