Autorin Cora Grohmann aus Dresden gewinnt beim Bundeswettbewerb

Die 21-jährige Dresdnerin Cora Grohmann ist eine von insgesamt 21 Preisträgerinnen und Preisträgern des 35. Bundeswettbewerbs „Treffen junger Autor*innen“. Das teilten die Berliner Festspiele gestern mit, die den Wettbewerb veranstalten. Von der Jury ausgewählt wurden Grohmanns Texte „Sabine, gravitätisch schwebend nach Entbindung“, „Subtil“ und „Dienstag“.

„Das Treffen junger Autor*innen“ versteht sich als literarisches Forum, als Ort der Begegnung für schreibende junge Menschen im Alter von 11 bis 21 Jahren. Gesucht werden Texte in allen Genres – von Lyrik und Dramatik über Kurzgeschichten bis hin zu experimentellen Erzählformen. Eingereicht werden können bis zu zehn Gedichte oder fünf Textseiten. Der Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben, Einsendeschluss ist jeweils der 15. Juli. Der Bundeswettbewerb wurde 1986 begründet und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Insgesamt drei Sachsen sind dabei

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Berliner Festspiele davon aus, dass das „Treffen junger Autor*innen“ vom 12. bis 16. November trotz der derzeitigen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus stattfinden wird – allerdings erstmals in Form einer geschlossenen Begegnung. Aufgrund von Baumaßnahmen im Haus der Festspiele ist in diesem Jahr die Jugendkultureinrichtung Weiße Rose in Berlin-Schöneberg als Veranstaltungsort vorgesehen.

Insgesamt gab es in diesem Jahr 668 Einreichungen. Mit der 15 Jahre alten Emily Meyer aus Zwickau und der 20-jährigen Paula Schlagbauer aus Leipzig sind neben Cora Grohmann noch zwei weitere Sachsen unter den Preisträgern. Weitere 20 Autoren erhalten für ihre Texte einen Buch-Scheck.

