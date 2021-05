Autobiografische Betrachtungen eines Lektors aus dem Verlag der Kunst Dresden

Dresden

Im Verlag der Kunst Dresden sind unter dem Titel „Gesichter und Zeiten“ die autobiografischen Betrachtungen von Gert Claußnitzer erschienen, der von 1959 bis 1991 Lektor und zuletzt Leitender Lektor im Verlag der Kunst war. Das Buch ist als Bild-Text-Band konzipiert und bietet so nicht nur interessante Einblicke in das Innenleben eines der wichtigsten Kunstverlage der DDR und seines Lektors, sondern ist zugleich ein opulenter Bildband, in dem das Werk zahlreicher dem Verlag nahestehender Künstler aus dem In- und Ausland näher beleuchtet wird. Viele der Abbildungen sind exklusiv, da aus dem Bestand der Sammlung von Gert Claußnitzer.

Bereits aus dem Vorwort von Herbert Schirmer – 1979 bis 1986 Mitarbeiter im Verlag, später Kulturminister im Kabinett von Lothar de Maizière – erfährt der Leser interessante Details. Etwa dass der Verlag der Kunst Dresden ein „außerhalb des Systems der DDR funktionierender Kosmos“ war, mit „flachen Hierarchien und angenehmen zwischenmenschlichen Beziehungen“. Schirmer berichtet u.a. über den „chronischen Papiermangel“ zu DDR-Zeiten – den „Kampf um Druckereikontingente, weil gerade mal wieder die modernen Druckereien ,außerplanmäßig‘ für Verlage in der Bundesrepublik Deutschland produzierten“ – sowie über die Schwierigkeiten, in der DDR eine kritische Betrachtung der Kunst im Nationalsozialismus herauszugeben. Ein Vorhaben, das der Cheflektor des Verlags, Erhard Frommhold, mehrfach begraben musste, da dieses Thema von der zentralen Genehmigungsbehörde der DDR tabuisiert wurde.

Ein Plädoyer für die Notwendigkeit der Kunst

Frommhold war bereits von 1968 bis 1973 zwischenzeitlich seines Postens enthoben worden, weil der von ihm herausgegebene Band „Kunst im Widerstand. Malerei, Graphik, Plastik 1922 bis 1945“ der obersten Zensurbehörde ein Dorn im Auge gewesen war. Frommhold war es darin gelungen, mit rund 600 Arbeiten unterschiedlichster Künstler den Nachweis zu erbringen, wie differenziert und unabhängig von politischer Orientierung Künstler aus aller Welt Widerstand gegen das NS-Regime und gegen vergleichbare Strukturen geleistet haben.

Gert Claußnitzer (Jg. 1935) erzählt die eigene Lebensgeschichte und zugleich die Geschichte des Verlags der Kunst Dresden. Das Buch ist ein Plädoyer für die Notwendigkeit der Kunst und für die – wie Claußnitzer schreibt – „Bewahrung, Bestätigung und Erneuerung ethischer und ästhetischer Werte in einer Welt, in der Geld und undurchschaubare Machtstrukturen den Einzelnen entmündigen und die Entfaltung schöpferischer Kräfte verhindern“.

Der autobiografische Teil setzt bei der Kindheit in Wien an, spricht von der „Wanderschaft vom Viehwaggon in irgendwelche Lager“ nach 1945 und von den universitären Erfahrungen in Leipzig, wo Claußnitzer Kunstgeschichte studierte und Vorlesungen von Hans Mayer und Ernst Bloch hörte. Im Verlag der Kunst Dresden war ihm Erhard Frommhold eine Leitfigur, deren Handeln – so Claußnitzer – von dem Interesse geleitet war, „den sozialen Umsturz, der sich seit der Befreiung von der Nacht des Faschismus vollzog, auch in geistiger Hinsicht zu befördern“. Wichtige geistige Projekte – wie die FUNDUS-Reihe – wurden begründet, Standardwerke der Kunst wie „Holzschnitt in Dresden 1945-1981“ wurden gemeinsam auf den Weg gebracht.

Entdecker und Förderer von Curt Querner

Großen Raum nehmen in dem reich bebilderten Band die Begegnungen Claußnitzers mit hervorragenden Künstlerpersönlichkeiten ein, zu denen u.a. Peter August Böckstiegel, Frans Masereel, HAP Grieshaber, Theodor Rosenhauer, Hans Jüchser, Wilhelm Rudolph, Curt Querner, Erich Fraaß, Fritz Tröger, Wolfgang Frankenstein, Herta Günther, Claus Weidensdorfer, Bärbel Kuntsche, Werner Wittig, Horst Weber, Petra Kasten und Wolfgang Petrovsky gehören.

Die Bekanntschaft mit Curt Querner begann im Jahr 1967, als Claußnitzer den bis dato kaum beachteten Maler in Börnchen, einem Dorf im Osterzgebirge, erstmals besuchte. Querner – als Sohn taubstummer Eltern aufgewachsen – hatte 1937 ins Tagebuch geschrieben: „Ich will das Oben und das Unten malen, die beiden Seiten des Menschen, das Helle wie das Dunkle – alles andere ist mir gleichgültig – nur gut malen.“ Claußnitzer schien es schon damals unvorstellbar, dass ein solch bedeutendes Werk noch nach Jahrzehnten unentdeckt und unbewertet von der Kunstgeschichte war. Claußnitzer wird zum Entdecker und Förderer dieses Genies, dessen Malerei er als „Äußerung einer vitalen Notwendigkeit“ sah.

Gert Claußnitzer mit Curt Querner, 1972 Quelle: Siegfried Huth

Der Verlag der Kunst Dresden hatte innerhalb der europäischen Kunstgeschichtsvermittlung über viele Jahre eine Brückenfunktion zur osteuropäischen Kunstwissenschaft wahrgenommen. Wichtige Bücher russischer Autoren wie Michail W. Alpatow („Henri Matisse“) und Wiktor N. Lasarew („Italienische Maler der Renaissance“) oder die von vielen als Meilenstein begriffene Monografie „Moholy-Nagy“ von Krisztina Passuth waren im Verlag der Kunst als deutsche Ausgaben erstveröffentlicht worden.

Gert Claußnitzer hatte als Lektor zudem eine Botschafter-Funktion inne – trat als Vermittler von Kunst aus Bulgarien, Russland, Ungarn, Kroatien, Serbien, Weißrussland und der Slowakei in Erscheinung. Ein besonderer Glücksfall für den Verlag war die während einer Verlagspräsentation in Minsk geschlossene Bekanntschaft mit dem weißrussischen Radierer Boris Saborow, die zu einem exzellenten Kunstbuch führte – „Die Sanfte“, Erzählung von Fjodor Dostojewski, mit acht Originalradierungen von Boris Saborow. Saborows erstaunliche Radiertechnik bringt groteske Stimmungen, Mystisches und Verschlüsseltes ins Bild, was die Lektüre des Dostojewski-Textes zu einem gesteigerten Kunsterlebnis werden lässt. Ein Buch, das wie viele der spektakulären Ausgaben des Verlags der Kunst aus jenen Jahren nur noch antiquarisch und für sehr viel Geld zu haben ist.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gert Claußnitzers Auto- und Verlagsbiografie „Gesichter und Zeiten“ ist ein großes Geschenk an alle Kunstinteressierte. Der Leser erhält intime Eindrücken, gesammelt in den Ateliers der Künstler, und wird darüber hinaus mit einer schlüssigen Kunstphilosophie versorgt, die sich in weiteren Texten über Albrecht Dürer, Rembrandt, Auguste Rodin, Edvard Munch, die Künstler der Dresdner Brücke, Oskar Kokoschka, Gustav Klimt, Egon Schiele, Kasimir Malewitsch, Marc Chagall, Chaim Soutine und Pablo Picasso ausformt.

Der Band wurde von Thomas Walther gestaltet und herausgegeben. Walther, der sich in Dresden zuletzt als Gestalter des Journals „Stadtluft Dresden“ einen Namen gemacht hat, war wie Gert Claußnitzer viele Jahre im Verlag der Kunst tätig. Auch seine Leistung ist in diesem Zusammenhang zu würdigen.

Gert Claußnitzer: „Gesichter und Zeiten. Autobiografische Betrachtungen eines Lektors aus dem Verlag der Kunst Dresden“, herausgegeben von Thomas Walther, Verlag der Kunst Dresden (in der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft), Husum 2021, 224 Seiten, 35 Euro, ISBN 978-3-86530-263-2.

Von Axel Helbig