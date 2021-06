Ausstellung zum Kunstbesitz der TU Dresden der 1960er-Jahre

Dresden

„Terra uliginosa“ – zu Deutsch: sumpfiges Land –, so heißt eines der Werke, die derzeit in der Altana Galerie im Görges-Bau der TU zu sehen sind. Der Titel passt, nicht nur, weil es sich bei der Videoarbeit von Andreas Kempe um eine ebenso aktuelle wie ganz persönliche Bezugnahme auf wissenschaftliche Sammeltätigkeit handelt, die von Einzelnen wie auch von Universitäten angestellt wird, um die uns umgebende Welt begreifbar zu machen. Die Sentenz vom ‚sumpfigen Land‘ trifft auch deshalb, weil die Ausstellung „Realismus und Ostmoderne“ der Kustodie den Fokus auf eine Dresdner Kunstsammlung legt, die der Öffentlichkeit nach wie vor in großen Teilen unbekannt ist.

Die politisch aufgeladenen 1960er

Die von Gwendolin Kremer kuratierte Schau schließt an die Präsentation der in den 1950ern beauftragten oder angekauften Kunst des Jahres 2018 an. Auch diesmal entwickelt die Ausstellung eine spannende Perspektive, und zwar auf die heterogene Kunst aus den politisch aufgeladenen 1960er-Jahren: Jene Kunstproduktion in Ostdeutschland zwischen „Bitterfelder Weg“ und den alle Reformversuche beendenden Beschlüssen des 11. Plenum des ZK der SED, auch ‚Kahlschlagplenum‘ genannt.

Der Grundstein für die künstlerische Ausgestaltung der Gebäude und Freiflächen des TU-Campus wurde lange vorher gelegt: Die DDR-Kulturverordnung sah vor, dass ein bis zwei Prozent der jeweiligen Bausumme für baugebundene Kunst einzusetzen sei, die Überhänge für den Ankauf von Gemälden und Grafiken. Entsprechend rasch wuchs die Unisammlung in den 1950er-Jahren.

Der aus den 1960er-Jahren stammende Kunstbesitz fällt kleiner aus – und setzt sich anders zusammen. Unter den Exponaten sind deutlich mehr Porträts, sowohl von Professoren als auch von ausländischen Studierenden, wie die Bildnisse Eva Schulze-Knabes zeigen, die das Thema Lernen in den Mittelpunkt stellen. Das plötzliche Aufkommen (und baldige Verschwinden) derartiger Werke ist eine Folge des 1959 eingeschlagenen „Bitterfelder Weges“, schließlich wurden Tausende ausländische Studierende (und Vertragsarbeiter) aus „sozialistischen Bruderländern“ in die DDR geholt, um deren internationale Beziehungen zu fördern.

Plastiken statt Kunst am Bau

Die Ausstellung greift Verbindungslinien zur Außengestaltung von Architektur und Freiflächen auf dem Campus auf. Den Barkhausen-Bau etwa schmückt seit 1964 ein aufwändiger halb abstrakt, halb gegenständlich gestalteter Wandfries aus farbigen Silikatkeramikplatten von Kurt Wünsche und Harry Schulze. Dessen serielle Grundprinzipien wurden in Dresden vor allem durch die Arbeit der jungen Konstruktivisten Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht verkörpert, von denen Werke im Görges-Bau präsentiert werden.

Infos zur Ausstellung ■ Realismus und Ostmoderne #2. Erwerbungen und Auftragsarbeiten aus den 1960er-Jahren. Der Kunstbesitz der TU Dresden“, bis 9. Juli, Altana Galerie der Kustodie TU Dresden, Helmholtzstr. 9 ■ Voranmeldung mit negativem Coronatest bzw. Impfbescheinigung unter: kustodie@tu-dresden.de, Di/Do, 14 bis 17 Uhr ■ Das Ausstellungsbooklet ist kostenfrei im Internet mit Informationen zur Sammlungsgeschichte, Exponaten in der Ausstellung sowie den auf dem Campusgelände und im Stadtgebiet frei zugänglichen Werken: https://tu-dresden.de/kustodie/ausstellungen/altana

Daneben bildete die Plastik im öffentlichen Raum, die in den 1960ern im Umfeld der Instituts- und Wohnheimbauten aufgestellt wurde, einen wichtigen Teil der universitären Kunstpolitik jener Zeit. Weil zwischen 1960 und 1969 lediglich drei neue Institutsgebäude entstanden und die dafür verwendeten neuen standardisierten oder vorgefertigten Bauteile als Träger für „Kunst am Bau“ ungeeignet waren, kam freistehenden Plastiken eine wichtigere Rolle zu als vorher. Ein sehenswertes Beispiel ist das Doppelbildnis Zwiesprache des Bauhäuslers Theo Balden vor dem Studentenwohnheim Wundstraße 7, das, wie so viele andere Arbeiten, aus der Kunstausstellung der DDR angekauft wurde. Im Vergleich mit anderen Statuen der Zeit überzeugt Baldens freie und doch zusammenfassende Form der beiden einander zugewandten Köpfe auch heute noch, weil sie Monumentalität und Innigkeit vereint und noch aus der Entfernung geradezu intim wirkt.

Die Arbeiten der Schau geben die thematische und stilistische Spannbreite der staatlich geförderten Kunst in der DDR wieder und lassen ihre Bedingtheiten und multiplen Verstrickungen erahnen. Das nützliche Ausstellungsbooklet macht klar, dass Werke und Schöpfer, Herstellung und Präsentationskontext im Einzelnen untersucht und transparent gemacht werden müssen, um über langlebige simplifizierende Antagonismen hinauszugehen.

Zum Gelingen tragen auch die in Auseinandersetzung mit den Werken der 1960er-Jahre entstandenen zeitgenössischen Interventionen von Michael Klipphahn, André Tempel und Andreas Kempe bei. Die drei Künstler arbeiten in verschiedenen Medien und nähern sich dem Bestand der Kustodie auf ganz unterschiedliche Weise. Kempes kartierender Blick steht dem zarten und dabei seltsam kühlen „Mädchenkopf Remix“ von Michael Klipphahn in jeder Hinsicht entgegen: Die von Blautönen beherrschte Neuinterpretation von Franz Tippels „Mädchenkopf“ von 1960 hinterfragt das alte Werk, ohne es zu verleugnen. André Tempel schließlich hat die Fensterfront des zentralen Treppenhauses im Görges-Bau mit dem abstrakten Klebe-Monumentalbild „Morning“ versehen. In seiner Buntfarbigkeit und Formreduktion erinnert das konzentrische Linienspiel an Pop-Art, Konkrete Kunst und Emojis der

Gegenwart gleichermaßen und weist damit zugleich zurück und nach vorn. Was hinter uns liegt, liegt immer auch vor uns.

Von Teresa Ende