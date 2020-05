Mythos des Monarchen: Sonderschau über August den Starken in Moritzburg

Moritzburg

Vom „Hosianna!“ zum „Kreuzige ihn!“ ist es oft nur ein kleiner Schritt. Ob der Schauspieler Kevin Spacey oder der American Football-Spieler O. J. Simpson – waren sie bis eben noch bewundert, wurden sie fast über Nacht zur persona non grata. Das war im Fall von August dem Starken nicht anders, allerdings verlief bei ihm die Entwicklung nahezu anders herum. Lange hatte er eine ausgesprochen schlechte Presse, war selbst in Sachsen eher mäßig populär. Aber dann wendete sich peu à peu das Blatt, auch wenn es natürlich immer noch kritische Stimmen gibt, was die Bilanz seiner Herrschaft in Sachsen angeht.

„Projektionsfläche für Wünsche, Träume und Ideale“

„ Mythos August – Geschichte. Macht. Ihr.“ lautet nun der Titel einer Ausstellung, die am Montag im Schloss Moritzburg eröffnet wurde. Sie versucht zu vermitteln, dass sich im immer wieder neu konfigurierten Bild des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs viel mehr als August selbst eigentlich die wandelnden Zeiten und deren Akteure spiegeln. Jede Generation konstruiere einen anderen August. Aber auch wenn sich zuhauf schon Geschichtsbilder veränderten, weil sich die Zeiten wandelten, was dann dazu führte, dass manches ganz und gar aus dem Gedächtnis verschwand, so sei dies bei August dem Starken anders: „Er ist bis heute eine Projektionsfläche für Wünsche, Träume und Ideale – ein Mythos eben“, wird auf einer Texttafel im ersten Raum der Schau versichert.

Anzeige

„Es sei ein erstaunlich junger Mythos um August den Starken“, erst im späten 19. Jahrhundert habe er sich entwickelt, meint Ausstellungskurator André Thieme von den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen. Im Fokus der Schau stehen etwa die Körperkraft des Potentaten, die angedichteten wie realen Zahl(en) seiner Mätressen wie seiner Kinder, die Versuche der Selbstinszenierung als „Herkules Saxonicus“ wie auch all die Romane und Filme über ihn.

Weitere DNN+ Artikel

Zur Galerie Auf eine Reise zum Mythos des Monarchen

Lebensfreude statt Militarismus

Erheblichen Anteil am Wandel daran, dass August der Starke zumindest in Sachsen populär wurde, hatte nicht zuletzt der Dresdner Denkmalpfleger und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Er legte 1924 die zweibändige Biografie „August der Starke“ vor, die vor allem in Sachsen ungemein rasch populär wurde und das Bild des Monarchen nachhaltig ins Positive wendete, zumal die Vertreter der Heimatschutzbewegung, zu deren einflussreichem Netzwerk auch Gurlitt zu zählen ist, in jenen Jahren die kulturelle Deutungshoheit in Sachsen erlangten, was das Bild Augusts des Starken mit einschloss. Andere Historiker zogen nach, selbst ab 1945 brach so mancher Vertreter dieser Zunft eine Lanze für August den Starken, ob nun Georg Piltz in der DDR oder Hermann Schreiber in der alten Bundesrepublik.

Aber bereits im Kaiserreich waren erste zarte Blüten der August-Verehrung gewachsen. Zwar habe mit der Reichsgründung 1871 auch der „preußische Militarismus“ das Königreich Sachsen infiziert, aber „der neu erinnerte August“ habe der „um sich greifenden Militarisierung eine scheinbare Alternative“ entgegengesetzt. „Ausgerechnet August, der so gerne ein Kriegsheld gewesen wäre, stand plötzlich für ,sächsische’ Lebenslust und Friedfertigkeit und ,preußischen’ Drill und Krieg.“ Und weil das so war, bildet August der Starke, gerade weil er für Lebensfreude und Genuss steht, nun einen erwünschten „Kontrast zu den negativen Aspekten der deutschen Geschichte“, meint Matthias Donath, ebenfalls Kurator der Schau.

Ausstellung bis 1. November

Die Ausstellung wurde „mitten hinein“ gebaut in die eigentlichen Räumlichkeiten des Schlosses und scheute sich nicht, sagt Thieme, mit „knallbunten Bildern“ zu arbeiten. So sind auf einer grünen Matte ein gutes Dutzend Playmobil-Soldaten mit Pickelhaube, diverse Goldene Reiter sowie auch zwei Fabrikgebäude zu sehen. Nicht alle Wünsche gingen auf. In einem Raum stehen Büsten der Mätressen Augusts des Starken auf Sockeln – „die Höhe eines Sockels“ verdeutlicht laut Thieme, wie lange sie sich die jeweilige Dame als Favoritin an der Seite des Fürsten halten konnte.

Nun war August als Frauenjäger recht erfolgreich, aber Mätressen galten im Barock nicht wirklich als etwas Besonderes. Auch deshalb wurden ihm in Enthüllungsbüchern wie „La Saxe galante“ etliche mehr angedichtet.

Bis 1. November, geöffnet Mo-So 10-18 Uhr, Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 6,50 Euro, Kinder 1 Euro), für Kinder stehen altersgerechte Angebote zur Verfügung.

Katalog: André Thieme und Matthias Donath (Hrsg): 350 Jahre Mythos August der Starke. Geschichte.Macht.Ihr. Via Regia Verlag, 140 S., zahlreiche Farbabbildungen, 15 Euro.

Internet: www.schloss-moritzburg.de

Von Christian Ruf