Gemeinsames Thema der jetzt in der Galerie Mitte ausstellenden Künstler Gudrun Brückel, Peter Wörfel und Frank. K. Richter-Hoffmann ist die organoide Formenvielfalt von der Zelle bis zum Menschen und seiner Figürlichkeit einschließlich seiner sozialen Aktivitäten. Im Kleinen und Einfachen scheint bereits die Komplexität des Organismus angelegt, alles ist mit allem verbunden. Den weltlichen Erscheinungen wohnt ein gemeinsamer Geist inne. Die aktuelle Ausstellung zeichnet sich durch einen inneren Zusammenklang aus, den Karin Weber in ihrer Präsentation behutsam sichtbar macht.

Schülerin und Lehrer auf Augenhöhe

Gudrun Brückel und Peter Wörfel lernten sich vor 46 Jahren an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart kennen, Brückel als Studentin, Wörfel als ihr Lehrer. Brückel erinnert sich an die offene und ungezwungene Atmosphäre an der Akademie, die Studierende und Lehrer auf Augenhöhe miteinander arbeiten ließ. Durch Zufall kamen Wörfel und Brückel in dieser Ausstellung wieder zusammen. Im Nachhinein, meint Gudrun Brückel, gibt es zwei interessante Berührungspunkte der beiden Künstler: Seine und ihre Figurationen „sitzen auf dem weißen Grund des Papiers“ und werden aus dem Farbfleck geboren, wodurch eine unbewusste Korrespondenz zwischen den ausgestellten Arbeiten entsteht.

Für Peter Wörfel (geb. 1943 in Schweinfurt), dem Zeichner und ehemaligen Gestaltungslehrer, ist die spontane Zeichnung, die er überall vor Ort ausübt, von besonderer Wichtigkeit: „Jeder Strich ist eine Reise in noch unbekannte Welten...“ notierte er 2011 in einem Statement zu einem seiner Kataloge. Für alles, was Wörfel tut (sein künstlerisches Schaffen umfasst Zeichnungen, Druckgrafiken, Materialbilder, Objekte, Öl- und Acrylbilder sowie Buchillustrationen), ist fortwährendes Zeichnen die Grundlage. Seine zeichnerisch angelegten Aquarelle beginnt er meist mit einem Farbfleck, der eine Eigendynamik erzeugt, in der sich Zufall und Eingreifen in das malerische Geschehen die Hand reichen. In der Ausstellung sind Arbeiten der vergangenen 25 Jahre zu sehen. Figur, Stillleben und Landschaft sind Themen, die immer wiederkehren, oft im Breitformat, friesartig-erzählerisch.

Andere Serien, wie die beiden aus 20 Kabinettstücken bestehenden Blöcke „Alltagsgeschichten“ sowie „Geschichten aus dem Leben“, verarbeiten kaleidoskopartig Erlebnisse, Lebenssituationen und Fantasien zu Spielen zwischen Abstraktion und Figur. Die schnell ausgeführten Blätter deuten oft nur an und erfordern die Einfühlung des Betrachters, der plötzlich skurrile Begegnungen des Künstlers als Menschenfreund unter Menschen entdeckt. Seine Stillleben-Aquarelle kombiniert er in der Ausstellung mit kleinen Objekten aus Metall und Stein zum gegenseitig kommentierenden Gesamtkunstwerk („Opferstein“, 2011). Zwei Reisen nach China 2005 und 2007 (als Gastprofessor) brachten für Wörfel eine Bereicherung: die ostasiatische Kalligrafie.

Gudrun Brückel zeigt Collageserien und Tintenstrahldrucke aus den Jahren 2018 bis 2020. Bekannt geworden ist sie durch ihre Naturcollagen, wie ihre Zyklen zu Insekten, Vögeln und Pflanzen (2018/19). Die Corona-Zeit brachte ihr eine neue Idee: Sie entwickelte in der Serie „Grotesken“ dystopische Mischwesen aus Meeresgetier, Fragmenten von Insekten und Vögeln, aber auch virusähnliche Gebilde, die auf die „Ursuppe“ zurückverweisen, in der das organische Leben entstand und sich weiterentwickelte.

Gudrun Brückel: Wachtel und Elster 2018/2020, Tintenstrahlpigmentdruck. Quelle: Gudrun Brückel

Den Viren kommt in der Evolution eine besondere Rolle als Katalysator von Mutationen und Entwicklungssprüngen zu. Die aus unterschiedlichen Fragmenten bestehenden Fantasiewesen Brückels ähneln ihren „Parallelwelten“, in denen sie landschaftliche Strukturen neu zusammensetzt und eine surreale, fantastische Überweltlichkeit erzeugt. Ihre Serie zu Schnittblumen von 2020 mit Fresien, Leberblümchen, Narzissen u.a. sind schön gestalte Pflanzenstillleben, in denen Farbzeichnung und Collage zu anmutigen, frühlingshaften Arrangements kombiniert wurden.

Richter-Hoffmanns Arbeiten im Kabinett

Im Kabinett der Galerie zeigt Frank K. Richter-Hoffmann (geb. 1979 in Dresden) Farblinolschnitte und Farbholzschnitte en bloc und als Säulen ganz eigenwilliger Art: In ihnen spiegeln sich Innenräume in Gestalt abstrakt-organoider Muster, die von der Ausbildung der Sinne und ihrer Erweiterung sprechen. In den zwischen 2019 und 2020 entstandenen Arbeiten wurden schichtweise innere Prozesse auf das Papier gebracht, deren Formen Richter als „Elementarzeichen“ bezeichnet, vergleichbar mit Zellstrukturen in der Biologie und Atomen in der Physik. Zusätzlich findet er durch sie zu einer Synästhesie von Bewegung und Musik und „gelangt so zu einem vertieften Dialog mit sich selbst... Farbe und Form werden hörbar... von einem Kosmos der Resonanzen und Landschaften des Inneren künden diese Arbeiten“. (R.-H.).

Die Ausstellung versteht der Künstler als ein Resümee der vergangenen 20 Jahre und gleichzeitig als Abschied von der eigenen Kunstproduktion. Enttäuscht von der Kunst, die sich seiner Meinung nach in einer elementaren Krise befindet, wird er sich nach eine Pause, die eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit ihren Grundlagen einschließt, als Kurator vor allem mit Konzeptkunst und Performance beschäftigen. Die in einer Vitrine neben persönlichen Dokumenten ausgelegten weißen Handschuhe sollen symbolisch diese Distanz andeuten.

Von Heinz Weißflog