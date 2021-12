Dresden

Die Dresdner Design- und Marketingagentur Ö-Grafik hat ein neues Domizil bezogen. Für Agenturchef Thomas Walther war angesichts der einladenden Villa in Elbnähe von Neugruna sofort klar, dass diese Räume bestens zur Ausstellungsfläche taugen und somit zumindest teilweise auch öffentlich genutzt werden sollten. „Dass wir in dieses Haus einziehen durften, war für mich wie ein Geschenk. Das wollte ich unbedingt mit anderen teilen,“ so der stolze Unternehmer.

Gesagt, getan. Kaum war das erste Ausstellungskonzept erarbeitet, stand auch schon fest, dass der Konzert- und Theaterfotograf Matthias Creutziger der Erste sein soll, dessen Kunst hier präsentiert wird. Inzwischen sind klingende Fotografien des in Dresden beheimateten Künstlers in den Räumen von Ö-Grafik zu sehen, die ihre Ausstellungsreihe vielversprechend unter dem Titel „villa / 1“ gestartet hat.

Eine Aufnahme von Aki Takase. Quelle: Matthias Creutziger

An den Wänden finden sich Aufnahmen namhafter Größen des Jazz, von Aki Takase über Joachim Kühn bis hin zu weiteren Legenden dieses faszinierenden Genres. Eine auffällige Besonderheit dieser Schwarzweiß-Fotografien ist deren Nachbearbeitung im Labor. Aus dem expressiven Schwung, der musikalischen Vertiefung oder auch der innerlichen Zurücknahme im Spiel der Interpretinnen und Interpreten hat Creutziger ein kontrastreich kommentiertes Eigenleben seiner Aufnahmen komponiert. Der Fotograf bringt die Bilder damit schier zum Tönen, zu einem Swing, der wie durch die Ausstellungsräume oszilliert.

„Schwierig bis zur Verzweiflung“

Absolut stilsicher ist die herbstliche Vernissage durch den grandiosen Jazzgitarristen Joe Sachse mit einem Konzert vom Dach des Hauses herab begleitet worden. Einem Meister, der natürlich ebenfalls schon mehrfach von Creutziger ins Bild gesetzt worden ist. Diesmal hat er an den letzten und legendären Beatles-Auftritt vom 30. Januar 1969 in London erinnert und wurde dafür vom abstandsvoll im Garten platzierten Publikum herzhaft beklatscht.

Die Gäste strömten alsdann durchs Haus, wo sie von einer großartigen Aufnahme des Komponisten Arvo Pärt empfangen wurden. Vis-à-vis fanden sie einen Spruch des von Creutziger in eindrucksvoller Entzückung festgehaltenen Meisters: Er spricht da von einer Klanginsel, einer „Zauberinsel, wo alle Menschen – für mich auch alle Klänge – in Liebe miteinander leben könnten.“ Der Weg dahin sei schwierig, mitunter auch „schwierig bis zur Verzweiflung.“

Verzweifelt, nein, vielmehr hingabevoll in die Höhen und Tiefen der jazzigen Improvisationskunst wirken auch die Porträts dieser ersten Ausstellung „villa / 1“. Creutziger hat die absolute Unbedingtheit dieser Musik in fotografischen Entsprechungen festzuhalten vermocht. Wo Worte erstarren und Stimme verstummt, verkündet er musikalische Inhalte mit der Sprache der Bilder. Klanglich, und dennoch sensibel. Hörbar, aber nur mit den Augen.

Ein kunstsinniger Begegnungsraum

Es ist ein erklärtes Ziel des neuen Hausherren Thomas Walther, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie der Kundschaft von Ö-Grafik den Aufenthalt in den neuen Arbeitsräumen der Villa zu einer nachhaltig wirksamen Begegnung angedeihen zu lassen. Weitere Ausstellungen, möglicherweise aber auch Lesungen und kleine Konzerte werden in diesem kunstsinnigen Begegnungsraum folgen.

Ö-Grafik, Tauscherstraße 44, aktuell geschlossen, sonst Mittwoch 17–21 Uhr besuchbar (bis März 2022)

Internet: oe-grafik.de

Von Michael Ernst