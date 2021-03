Dresden

Aus lichtgetränkten, pastellenen Gründen wachsen fragile zelluläre Strukturen empor. Sie erstrecken sich in weiche, nahezu fakturlose Bereiche, die konturlos, sfumatogleich zwischen unendlichem Tiefenraum und planer Ebene oszillieren. Mitunter scheinen kontrastierend rote und braune Einsprengsel an den Rändern der fantastisch anmutenden Szenerie hervor. Feine Risse durchziehen die opak, aber auch transluzent schwebenden Welten.

Inspiration ist der Künstlerin Kerstin Böttger die klassische Moderne, der sie insbesondere in den kompositionellen Strukturen des Werkes von Paul Klee begegnet, so zum ersten Mal als Studentin 1984 in der Ausstellung des Dresdner Albertinums, die u.a. Leihgaben des Kunstmuseums Bern und der Berner Paul-Klee-Stiftung zeigte. Geprägt ist die Dresdnerin zudem von der Chromatik der deutschen Frühromantik, die sie während ihres Studiums der Textilgestaltung an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, v.a. im Oeuvre Caspar David Friedrichs eingehend studiert. In dieser Zeit hat sie die seltene Gelegenheit eigene abstrakte Entwürfe für Unternehmen zu verwirklichen. Eine Ausnahme, in der seit den 1960er Jahren erstarrten Designentwicklung der DDR, die auf formaler Ebene ebenso vollendet galt wie die sozialistische Gesellschaft selbst.

Seit den 1990er Jahren ist Böttger freischaffend als Designerin für internationale Kollektionen der Produzenten und Importeure handgefertigter Teppiche tätig und reist selbst in die Produktionsländer Nepal und Indien um den Prozess der Handknüpfung und das Färben mit Pflanzenfasern in ihre Entwürfe zu integrieren.

Kerstin Böttger erhält zunehmend Aufträge für Innen- und Ausstellungsarchitektur, dennoch entschließt sie sich 2011 ihre bis dahin parallel fortgesetzte künstlerische Arbeit zu intensivieren und die Konzentration ausschließlich auf die Entwicklung des eigenen Werks zu legen.

Die Ausstellung „Leicht“ der p66.gallery zeigt neben aktuellen Arbeiten der Künstlerin, Werke der letzten sechs Jahre. Es sind allesamt Mischtechniken auf Papier. Gesammelte Papiere verschiedenster Qualität, meist fester Karton, mitunter feines Japanpapier, kaschiert auf weitere Fonds sowie Aquarellpapiere dienen als Malgründe. Diese sind häufig bereits bedruckt, sei es durch zuvor entstandene Farbabriebe von Rückständen des Linoldruckstockes oder durch unkonventionelle Monotypien, beispielsweise wenn auf Wellpappe überschüssige Druckfarben abgestreift und diese dann im Handabrieb auf ihren zukünftigen Bildträger gedruckt werden.

Was zurückbleibt ist der Abdruck unsteter, erhabener Rillen, die sich als gebrochene Strukturen, gleich einem Rapport auf dem hauchfeinen Papier geringer Dichte abzeichnen. In lasierendem Pinselduktus tupft sie Aquarellfarbe und Tempera, die Knitterungen, des auf Karton kaschierten Seidenpapiers umfahrend, auf den saugenden Untergrund. Zurück bleibt ein wie von Nebel geschwängerter Farbhauch. Wohl in Tusche angelegt, wachsen aus einem Bett aus kalten grün, graublauen und violetten Bahnen kahle baumgleiche Strukturen, die sich jedoch bald wieder verlieren. Unterbrochen wird das darüber schwebende Farbfeld in weiß durchwebtem Taubengrau von zarten kaum merklichen kurzen Strichlagen matten Weiß‘ und Graublaus. Sie nehmen die zu unterst liegende, transluzente Spur der Rillenstruktur erneut auf, allerdings in individueller Faktur eines haarfeinen Pinsels. Wie eine Netzstruktur überziehen die Strichelungen die dünne Farbhaut, sich bald in horizontaler, bald in vertikaler Lage verdichtend.

Diese gewebegleiche Rasterung durchzieht zahlreiche Kompositionen der Künstlerin, bisweilen stärker hervortretend, wie ein Code unbekannter Zeichen auf dunklem Grund, dann wiederum fast unsichtbar in zarten Bleistiftlagen, in Weiß auf Beige, die Farbflächen allmählich durchdringend. Stets sind es unregelmäßige Raster, Gitternetze, zelluläre Strukturen, die sich subtil in den Farbraum einschreiben. Wohl auch eine Hommage der Künstlerin an Paul Klee, der erstmals in den 1920er Jahren Ornamentnetze als konstruktives Kompositionsmittel seiner kleistergrundierten Aquarell- und Temperamalerei einsetzt.

Einstweilen entstehen narrativ anmutende Kompositionen, subaquatische oder florale Konnotationen weckend, wenn Kerstin Böttger ihre zuvor als abstrakte Farbflächen oder Räume angelegten Bildfonds mit minimalen linearen Setzungen oder Kreissegmenten durchzieht. Der Eindruck verstärkt sich aufgrund einer Chromatik aus Weißtönen, kühlem Blau und reichen Erdfarben, deren Raumtiefe mitunter eine reliefartige Intensivierung erfährt, wenn die Künstlerin Partien des Malgrundes mit Seidenpapieren überzieht.

Inventionen und Einfälle erarbeitet Kerstin Böttger nicht allein unmittelbar auf ihren großformatigen Bildgründen, viele ihrer Studien und collagengleichen Kompositionen finden Eingang in kompakte Skizzenbücher, die - es bleibt zu wünschen, Anstoß zukünftiger Arbeiten ihres wahrlich nuancenreichen Werkes sein mögen.

Ausstellung „Leicht“ bis 21. März verlängert, p66.gallery, Plattleite 66, 01324 Dresden. Ein genehmigtes Hygienkonzept liegt vor, die Ausstellung ist nach individueller vorheriger Anmeldung per E-Mail: hello@p66.gallery oder Telefon 0351-65352890 für Einzelpersonen geöffnet.

Von Katharina Arlt