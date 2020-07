Die Galerie Félix in Dresden zeigt Dichter-Porträts von Juan Miguel Restrepo. Der aus Columbien stammende und in der Landeshauptstadt lebende Maler und Grafiker hat sich mit den Werken und den überkommenen Bildnissen seiner „Weggefährten“ auseinandergesetzt.

Ausstellung in Dresden

Ausstellung in Dresden - Von Dante bis Bukowski: Kolumbianer zeichnet Dichter-Porträts

Ausstellung in Dresden - Von Dante bis Bukowski: Kolumbianer zeichnet Dichter-Porträts