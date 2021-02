Dresden

All the world’s a stage. Shakespeares Satz hat bis heute nicht an Aktualität verloren, und außergewöhnliche Lebensumstände wie die derzeitigen bringen seine Wahrheit besonders deutlich zum Vorschein. Und wie bei Shakespeare geht das am überzeugendsten mit einer Mischung aus komischen, melancholischen und absurden Elementen, wie sie sich auch die intelligente Schaufensterpräsentation von Heike Geißler im Dresdner Kunstverein zunutze macht, die von Gwendolin Kremer kuratiert wurde.

Die in Karl-Marx-Stadt geborene Schriftstellerin Heike Geißler (Jg. 1977) erlangte mit Romanen wie „Rosa“ und „Nichts, was tragisch wäre“ Bekanntheit, 2009 wurde ihr „Emma und Pferd Beere“ zum schönsten deutschen Kinderbuch des Jahres gekürt. 2014 erschien „Saisonarbeit“ über prekäre Lohnverhältnisse und darüber, wie gerade Bücher andere, bessere Perspektiven eröffnen können.

Geißler greift die Probleme der Gesellschaft auf

Seit einigen Jahren setzt sich Geißler mit drängenden gesellschaftliche Problemen wie Ungleichheit und Isolation, die in der Corona-Pandemie nur klarer zutage treten, auch in künstlerischen Formaten auseinander. An der Fassade der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig wurden 2020 Auszüge aus ihrem Text „Jetzt #1“ projiziert, in der Münchner Villa Stuck stellte sie die Arbeit „Die demokratische Schnecke. Ein großes Märchen“ vor.

Heike Geißlers installative Video-Arbeit für den Kunstverein Dresden nimmt das Thema Märchen wieder auf, übersetzt es aber ins filmische Format, womit eine neue Unmittelbarkeit einhergeht, ohne dass hier ein Märchenfilm zur Aufführung käme. Blicken wir ins Schaufenster, sehen wir drei Bildschirme: Einer zeigt eine junge Frau, die wie eine Märchenerzählerin, im schicken goldfarbenen Kleid vor einem geschlossenen dunkelblauen Vorhang steht und sich erst herzhaft streckt, dann fortdauernd winkt, so als grüße sie freundlich oder versuche, dem Publikum ein Zeichen zu geben.

Szenen, die wie flüchtige Gedanken wirken

Das Winken wird unterbrochen von eingeblendeten Textpassagen in weißer Schrift auf schwarzem Grund. Zunächst erscheinen die Worte – erst Grußformeln, dann kurze Sätze, deren Sinn durch Schrägstriche in unterschiedlichen Varianten gegeben ist –, wie der passende Text zum zuvor Gesehenen. Doch die Geste des Winkens wird in ihrer unablässigen Wiederholung ebenso leer wie die bausteinartig zusammengesetzten Textfragmente, die mal floskelhaft („Sie wissen schon“, „Wir können das gern/keinesfalls wiederholen“ usw.) und dadurch witzig oder absurd daherkommen, genau wie das, was an Gerede und Gedanken so produziert wird.

An der frühen Videokunst faszinierte in erster Linie die Lebendigkeit und Bewegtheit der Bilder. Heike Geißler kehrt dieses Paradigma um: Ihre Videos sind Infragestellungen des Filmischen mit den Mitteln des Films, schließlich bestehen die Videos aus sich agglomerierenden, per se unbeweglichen Text-Bildern und fragmentierten Bewegungen einer Darstellerin, weder als Person noch in ihrer Funktion greifbar. Wir sind die Zuschauer einer Guckkastenbühne, doch es ist, als würden wir auf einem Teleprompter einen Stream of Consciousness lesen, mit dem Unterschied, dass wir nicht wissen, wessen Text, welchen Inhalts und für wen eigentlich?

Mit kleinen Mitteln eine große Wirkung erzielen

Dabei können wir gar nicht anders, als dem Gelesenen und Gesehenen einen sinnvollen Zusammenhang zu geben oder es zumindest zu versuchen. Entsprechend neugierig stehen wir vorm Schaufenster, und obwohl diese Bühne kein wirkliches Bühnenbild hat – der Vorhang ist geschlossen, die hinter den Bildschirmen gestaffelten Pappaufsteller verdecken die Sicht, es gibt keine Akteure, keine Dialoge oder zusammenhängende Handlung ­–, entfaltet das minimalistische Setting eine große Spannung. Wir warten begierig auf jede neue, in gleichmäßigem, langsamem Tempo erscheinende Textzeile, um sie dem nimmer satten Bedeutungsgenerator in unserem Kopf zu füttern und mit den bereits vorhandenen Häppchen zu einem sinnhaften Brei zu vermengen.

Damit zeigt Geißler unsere Art der Bedeutungsgenerierung in all ihren Defiziten und Automatismen auf. Geschichte und Sinn erschließen sich nur nach und nach, sind nicht als Ganzheit zu haben und nie homogen, weil sie je nach Rezipient so oder so zusammengesetzt werden, abhängig von Erfahrungen, Interessen und Werten. Erst im Austausch und Gespräch über diese Unterschiede liegt der Schlüssel zur Sinnerzeugung.

Ein Film, der den Film im Kopf entstehen lässt

Entsprechend befriedigt Heike Geißler den Wunsch nach einem fertigen, rasch konsumierbaren Märchenfilm eben nicht und regt stattdessen jenen unvorhersehbaren reichen und bereichernden Gedankenfilm in unseren Köpfen umso kraftvoller an. Ohne narrativ zu sein, entwirft sie mit GOOD BYE eine ‚Erzählung‘ der Gegenwart, die wir nur gemeinsam zu einem guten Ende führen können.

Heiße Geißler – Es war einmal/GOOD BYE. Schaufenster-Präsentation im Kunstverein Dresden, Neustädter Markt 8. Bis 19. Februar

https://www.kunstvereindresden.de.

Von Teresa Ende