Geboren nach ’89 – Goethe-Institut lässt junge Dresdner zu Wort kommen

Dresden

Als Wiebke Bickardt auf die Welt kam, war die Mauer bereits zwei Jahre gefallen. Die Wiedervereinigung ist ein Teil der deutschen Geschichte, den sie sich vor allem aus Familienerzählungen formte. Dennoch spürt Wiebke die Wende in ihrem Leben. „Ich glaube, dass dieses Ereignis meine Generation stark beeinflusst hat. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre, hätte es den Mauerfall nicht gegeben“, sagt die junge Dresdnerin. Viel zu sehr hätte das System der DDR die Menschen unterdrückt und eingeschränkt. Aber sie kann dem alten Regime auch etwas Gutes abgewinnen: „Das Gemeinschaftsgefühl und die Sozialstandards. Und dass es nicht diesen grenzenlosen Konsum gab und die Leute trotzdem zufrieden waren.“

20 Geschichten über den Mauerfall

Wiebke Bickardts ist eine von 20 Geschichten, die das Goethe-Institut derzeit in der Ausstellung „Geboren nach ’89“ erzählt. Was wissen junge Menschen über den Mauerfall – einem Ereignis, das sie nur aus dem Geschichtsunterricht oder von Gesprächen am Küchentisch kennen? Inwieweit spüren sie die Folgen der Wiedervereinigung in ihrem eigenen Leben? Und wie steht es um Europa? Was bedeutet ihnen die Europäische Union?

Auf der Suche nach Antworten begaben sich der italienische Journalist Matteo Tacconi und der Fotograf Ignacio Maria Coccia auf eine Reise durch Dresden, Bonn, Triest und Bari – vier symbolische Städte Europas. Da ist Dresden als Teil der ehemaligen DDR, Bonn als ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik im Westen des Landes und Triest und Bari, beide an der Adria gelegen, welche zur Zeit des Kalten Krieges eine Grenze aus Wasser zwischen Ost und West bildete.

„Wir wollten die verschiedenen Sichtweisen auf Europa darstellen“, erklärt Dr. Dorothea Klenke-Gerdes, Leiterin des Goethe-Instituts in Dresden. „Hier in Deutschland haben wir Ost und West, in Italien herrscht ein Nord-/Südgefälle. Danach wurden die Städte bewusst ausgewählt.“

Initiiert wurde das Projekt vom Institutspartner in Rom. „Ich fand es spannend, dass ein Italiener mich nach der Wende fragt“, sagt Wiebke Bickardt. „Damit hatte ich nicht gerechnet.“ Zum Interview mit Matteo Tacconi traf sie sich im Club Objekt Klein A, wo sie mit ihrer Tanz-Company probte. Eine Dolmetscherin vermittelte zwischen der Deutschen und dem italienischen Journalisten.

Was die EU betrifft, wünscht sich Wiebke Bickardt, dass die Mitgliedstaaten ihre Agenda überdenken würden. „ Europa ist für mich sehr wertvoll. Aber ich denke, wir sollten uns mehr auf Gerechtigkeit und soziale Standards konzentrieren. Europa sollte nicht nur für Wirtschaft und Sicherheit stehen.“

„Ich fühle mich als Ossi und denke, dass ich anders bin als ein Wessi“

Das Projekt „Geboren nach ’89“ ist auch Teil des Projekts „Requiem für die Zukunft“ von „Weltoffenes Dresden“, einem Zusammenschluss zahlreicher Dresdner Kultureinrichtungen, anlässlich des 75. Jahrestages der Bombardierung Dresdens. „Es geht um das Thema Erinnern“, sagt Institutsleiterin Klenke-Gerdes. Auch die nachkommenden Generationen müssten mit historischen Ereignissen umgehen und diese einordnen können.

Einer der nachkommenden Generation ist auch Philipp Werner. „Ich fühle mich als Ossi und denke, dass ich anders bin als jemand, der aus Westdeutschland kommt, also ein Wessi“, sagte der Dresdner Architekt in seinem Interview mit Matteo Tacconi. „Auch wenn es trivial und bequem erscheint, ist es ein Ansatz, der uns auch dreißig Jahre nach 1989 beeinflusst.“

Was Europa betrifft, ist sich Philipp bewusst, welche Privilegien er als EU-Bürger genießt. In seinem Interview erzählte er, dass seine Freundin aus Albanien komme. Um auf Dauer in Deutschland bleiben zu können, brauche sie ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis. „Für uns ist die Reisefreiheit in Europa heutzutage so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, was Menschen aus anderen Ländern nicht unbedingt behaupten können.“

Wer erfahren will, was Riccardo Pilat aus Triest, Joshua Bung aus Bonn und Federica Calabrese aus Bari über die Zeit nach ’89 und über das heutige Europa denken, kann das noch bis zum 27. Februar bei einem Rundgang durch das Goethe-Institut ( Königsbrücker Straße 34) und im Internet erfahren.

Von Laura Catoni