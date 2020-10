Dresden

Die Ausstellung „Gerd Richter 1961/62“ im Dresdner Albertinum widmet sich dem bislang unerforschten Lebensabschnitt Gerhard Richters zwischen dessen Dresdner Frühwerk und dem ersten Bild, das im seit 1962 geführten Werkverzeichnis katalogisiert wurde.

Öl auf Hartfaserplatte, 70×50 cm, Privatsammlung, Norddeutschland Gerhard Richter, Sitzende, Oktober 1961, Öl auf Hartfaserplatte, 70×50 cm, Privatsammlung, Norddeutschland© Gerhard Richter 2020 (10042020) Quelle: Estel/Klut SKD

Der junge Meister, der sich noch bis 1964 nicht nur im Privaten Gerd nannte, irrte und experimentierte zwischen der tradierten gegenständlichen Dresdner Maltradition und den informellen Stilrichtungen der westlichen Moderne. „Ich suchte bis dahin immer nach einem möglichen dritten Weg, wo der östliche Realismus und der westliche Modernismus irgendwie zu einem neuen erlösenden Gebilde werden.“ Auf der documenta II 1959 faszinierten ihn Werke von Jackson Pollock und Lucio Fontana („Die Unverschämtheit! Von der war ich sehr fasziniert und sehr betroffen.“) und inspirierten ihn zu eigenen abstrakten Experimenten. Darüber hinaus keimte in ihm der Gedanke an Flucht: „Außerdem lag es mir auch nie, im Untergrund zu arbeiten, unerkannt und isoliert trotzen, das war nicht meine Sache.“

Die Ausstellung erzählt anhand von fünf Gemälden, Briefen an Helmut und Erika Heinze in Radebeul sowie Wieland Förster in Berlin, Fotos, Aktennotizen und Rezensionen aus der Zeit von Richters Weggang aus Dresden Ende Februar 1961 bis zu dem Ende 1962 entstandenen Gemälde „Tisch“, das die Nummer 1 in Richters Werkverzeichnis ist.

Die Ausstellung liest sich spannend wie ein Krimi

Wer jetzt denkt, dies wäre etwas spärlich für eine Ausstellung, befindet sich auf dem Holzweg. Denn die Ausstellung liest sich spannend wie ein Krimi und berichtet von dem durchaus beschwerlichen künstlerischen Start des heute großen Meisters, von anfänglichem Scheitern und von Ehrgeiz, von der rastlosen Suche nach einer eigenen Ausdrucksform, bereits in jungen Jahren hin und hergerissen zwischen Figuration und Abstraktion. An Heinzes schrieb Richter im Juni 1961: „... ich fliege von Machart zu Machart, kaum habe ich eine Platte bemalt … bin ich schon wieder beim Nächsten, das so sehr sich vom andern unterscheidet als wär’s im andern Land gemalt.“ Wieland Förster erklärte er sich wenig später: „Ungegenständliches wird mir nie Anliegen sein“, bekannte ihm gegenüber jedoch schon im Juli 1962, nunmehr gegenstandsfrei zu arbeiten: „Ich will nicht sagen, daß ich immer ungegenständlich bleibe … Aber ich will mir nichts vornehmen, nichts ausdenken, nichts spekulieren u. nicht glauben – das ist nicht unser Beruf, beim Malen ,wissen’ wir viel mehr.“

Öl auf Hartfaserplatte, 70×100 cm, Sammlung Susanne Walther Gerhard Richter, Wunde 16 (Nr. II/16/62), Februar 1962Öl auf Hartfaserplatte, 70×100 cm, Sammlung Susanne Walther© Gerhard Richter 2020 (10042020) Quelle: Gerhard Richter 2020 (10042020)

Die Flucht war gut vorbereitet. Auf dem Rückweg von einer Studienreise nach Leningrad lässt Richter sein Gepäck bereits in Berlin und reist nach Dresden, um seinen Trabant zu verkaufen und seine Frau zu holen. Als Begrüßungsgeld erhält Richter 350 DM. Als er im Mai 1961 an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Klasse Macketanz („Ein harmloser Realist. Mache es nur zur Überbrückung, wegen Stipendium u. so.“) aufgenommen wird, erhält Richter für zwei Jahre monatliche Zuwendungen in derselben Höhe. Dies ist unter dem Gesichtspunkt bemerkenswert, da das Dresdner Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Richters in Dresden zurückgelassene Habseligkeiten mit einem Gesamtwert von 332 Mark taxierte. Darunter eine elektrische Nähmaschine für 150 Mark, 8 Zentner Briketts für 15 Mark und 38 (in Worten, da es im Nachhinein so unglaublich scheint: achtunddreißig) Gemälde für 117 Mark. Richter würde dazu sicher sagen: „Es ist, wie es ist“, eine immer wieder auftauchende lakonische Floskel des Meisters und Untertitel des zur Ausstellung erschienenen Bandes 18 der Schriften des Gerhard-Richter-Archivs.

In diesem Buch ist auch ein Faksimile des ersten Ausstellungskataloges von Gerhard Richter eingebunden. Gemeinsam mit Manfred Kuttner stellte er vom 8. bis 30. September (nach einem kontroversen Galeriegespräch bis 2. Oktober verlängert) 1962 in der Galerie Junge Kunst in Fulda aus. Auch hier wird der durchaus beschwerliche Anfang der großen Karriere verhandelt. So ist im Bestätigungsschreiben der Galerie an die Künstler zu lesen: „Ihre Ausstellungsmöglichkeit entspringt dem besonderen Umstand, dass gerade zu dieser Zeit eine bereits geplante Ausstellung verschoben werden musste.“ Richter zeigte 36 Gemälde, 26 „weiße Zeichnungen“ und 23 „gelbe Blätter“.

„Richters Arbeiten sind emotioneller (sic) Natur“

Alexander Deisenroths Katalogtext ist die erste überlieferte Reflexion auf Richters Werk. „Richters Arbeiten sind emotioneller (sic) Natur. Er lässt ein Ereignis seines Innern sich abspielen in einem Bildraum oder nimmt es aus der Fläche heraus vor einen Hintergrund.“ Die Ausstellung wurde kontrovers diskutiert. Richter schrieb an Förster: „Meine Ausstellung in Fulda war ganz nett. Nichts verkauft, war auch nicht zu erwarten … Zeitungen u. Publikum haben sich zum Teil furchtbar erregt, wirklich. Ich hatte unter anderem (-Bilder), auch präparierte Kleidungsstücke (Kleid, Hemd, Bluse usw.) an der Wand hängen. Das ging natürlich zu weit. Dabei ist so ein gestreiftes lackiertes Hemd wirklich ein vollendetes Kunstwerk, besser kann man es gar nicht malen.“

Die Ausstellung brachte Richter aber auch die Erkenntnis, sich von Informel und Tachismus befreien und einen Neuanfang wagen zu müssen. Den radikalen Befreiungsschlag vollzog er, indem er alle Bilder der Ausstellung in einem Baucontainer im Hof der Kunstakademie verbrannte. Vorher überließ Richter das Werk „Wunde 16“ Franz Erhard Walther als Dank für dessen Ausstellungsvermittlung. Aus diesem Grund ist es noch vorhanden und gehört neben den vier weiteren Bildern (ebenfalls aus Privatbesitz) der gegenwärtigen Ausstellung im Gelenkraum des Albertinum zu den einzigen erhaltenen Gemälden dieser Zeit.

„So ein Schicksalsjahr drückt. Ich meine, ich wurde 30“

Dass der junge Richter neben allen kritischen und bissigen Anmerkungen anderen sowie sich selbst gegenüber auch äußerst humorvoll war, davon kündet folgender Passus, der in einem ausgestellten Brief an Heinzes 1962 zu lesen ist: „So ein Schicksalsjahr drückt. Ich meine, ich wurde 30. Ich erschrak jäh! Das hatte ich nicht erwartet. Sah ich doch immer alles als Improvisorium an … Von Mittag an war ich betrunken um es zu verstehen und als Protest habe ich eine Zündplättelpistole gekauft. So einen Kummer hatte ich.“

Der nicht lange währte, denn bis 1964 stellte Richter bereits bei Friedrich in München, Schmela in Düsseldorf und Block in Berlin aus. Seither prägt Gerhard Richter das zeitgenössische Kunstgeschehen und die -rezeption. „Die Zeit ist gerade günstig für mich.“ 2022 wird Gerhard Richter 90 Jahre alt.

bis 29. November, Gelenkraum im Dresdner Albertinum, Katalog „Es ist, wie es ist“, 108 Seiten, 29,80 Euro

www.skd.museum

Von Patrick-Daniel Baer