Dresden

Vögel, Reptilien, Säugetiere – so manche Vertreter dieser Klassen und Gruppen haben bei allen Unterschieden eines denn doch gemeinsam: Nach genauem Zeitplan und mit einem konkreten Ziel migrieren sie, sei es über Land, im Wasser oder in der Luft, von A nach B. Mal, weil in A die Nahrung jahreszeitlich bedingt knapp wird, in B hingegen im Überfluss zu haben ist, mal weil Brut- oder Nistplätze ganz woanders liegen als im eigentlichen Lebensraum.

Migration ist keine Erfindung der Neuzeit

Das Jahr 1492, also die Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus, wurde global als „Stichtag“ für die Einführung von „Neubürgern“ bzw. Neozoen-Arten festgelegt. Etliche dieser Ankömmlinge stehen im Fokus der neuen Ausstellung „Animalische Wanderung – Migration im Tierreich“, die bis zum 28. November im Japanischen Palais bei den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden (SNSD) gezeigt wird.

Migration ist „keine Erfindung der Neuzeit, aber sie hat in Zeiten der Globalisierung noch angezogen“, sagte Birgit Walker, Leiterin Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungen, gegenüber den DNN. Mehr als sechzig Originalpräparate, Modelle und Abgüsse aus dem SNSD-Fundus zeigen das breite, in manchen Fällen auch schon mal nicht erwünschte Spektrum an Einwanderern. Ein Blickfang ist nicht zuletzt das übergroße Modell einer Asiatische Tigermücke, die als Überträger von Krankheitserregern wie beispielsweise dem Zika-Virus oder auch dem Dengue-Virus mehr als nur berüchtigt ist.

Blickfang: Modell der Asiatischen Tigermücke, die sich seit den 1990er Jahren auch in Europa verbreitet. Quelle: Anja Schneider

Seit den 1990er Jahren verbreitet sie sich durch Warenverkehr wie Tourismusreisen auch in Europa. Im Fokus steht nicht zuletzt die Bedeutung für die alteingesessenen hiesigen Fauna- und Flora-Arten. Endgültige Antworten könne man nicht geben, nur „Denkanstöße geben“, wie Walker meinte. Grundsätzlich gilt: Erst die Texttafeln lesen, dann die entsprechenden ausgestopften Tiere oder sonstigen Exponate betrachten – man hat mehr davon, denn nur so stellt sich der beabsichtigte Lerneffekt ein.

Deutlich wird, dass es Pflanzen und Tiere gibt, die als Gewinn in Sachen Artenvielfalt erachtet werden, während dies bei anderen nicht mal ansatzweise der Fall ist. Die Kastanie stammt aus Kleinasien, die Kartoffel aus Südamerika – gegen beide ist wenig zu sagen. Ob Pflanzen oder Tiere – nicht wenige bereichern das Spektrum an Gaumenfreuden, mögen Europäer vielfach größere Vorbehalte haben als Südchinesen, die schon mal zur Fledermaus greifen.

Mit Schnecken ist es wie mit den Pilzen

Der homo sapiens war und ist so frei, beispielsweise Muscheln und Schnecken außerhalb ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes auszusetzen, wenn’s der Nahrungsfindung dient. So kam die Gefleckte Weinbergschnecke überhaupt erst mit den ollen Römern nach West-/Mitteleuropa – sehr zur Freude der Franzosen, denen die Schneckenzange ein ähnlich wichtiges Utensil ist wie den fast allen Völkern Asiens ihr Stäbchen. Aber mit Schnecken ist es wie mit den Pilzen. Man muss sie kennen. So wie man keinen Grünen Knollenblätterpilz essen sollte, meidet man besser auch die Amerikanische Leberegelschnecke, die den Spruch über den Atlantik nach Europa geschafft hat – sie kann für den Menschen gefährliche Krankheiten übertragen.

Auch beim Drüsigen Springkraut ist es eindeutig so, dass es besser dort geblieben wäre, wo der Pfeffer wächst. Es mag ja schon rosarot an Bach- und Flussufern blühen, macht sich aber so breit, dass einheimische Pflanzen keine Chance haben. Ähnlich „erfreut“ ist man über die Zuwanderung des asiatischen Laubholzbockkäfers. Diese höchst invasive Art ist „noch übler als der Borkenkäfer, Holz, das er befallen hat, muss sofort verbrannt werden“, stellte Walker klar.

Chinatown im Nordseeschlick

Experten gehen heute davon aus, dass in Deutschland mehr als 1100 Neozoen-Arten (da sind die Pflanzen miteingerechnet) eingewandert sind, von denen sich immerhin 260 Arten wohl dauerhaft etabliert haben. Berechnungen zufolge nahm die Zahl weltweit bis 2015 um rund 36 Prozent, in Europa sogar um 64 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu. Der zunehmende Warentransport mit Schiffen, Flugzeugen und LKW erhöht die Chance der Migration durch verstecktes „Mitreisen“. Die Chinesische Wollhandkrabbe erreichte wohl per Schiffs-Ballasttank die Nordsee, wo sie dann eine Art Chinatown im Schlick bildete. Auch sonst ist die Nordsee ein Einwanderungsmeer, dafür sorgten außer der Wollhandkrabbe auch Pantoffelschnecken, Sandklaffmuscheln, ....

Und es ist sowohl ein Phänomen als auch ein Problem, das nicht nur Deutschland betrifft. Beispiel: Neuseeland bzw. Aotearoa, wie das Land auf Maori heißt. Die abgelegene Insel(-gruppe) im Pazifik ging, so Walker, „einen Sonderweg bei der Evolution“. Aufgrund der geografisch isolierten Lage waren fleischfressende, landlebende Säugetiere so gut wie nicht vorhanden, gar nicht gut für all die Bodenbrüter und flugunfähigen Vögel wie etwa den Kiwi.

Aufgrund der geografisch isolierten Lage von Neuseeland waren fleischfressende, landlebende Säugetiere so gut wie nicht vorhanden, was gut Bodenbrüter und flugunfähige Vögel wie etwa den Kiwi fatale Folgen hatte. Quelle: Anja Schneider

Mit der Besiedelung durch die Maori im 12. Jahrhundert kamen die ersten Säugetiere, wie zum Beispiel Ratten und Katzen, ins Land, erste schon immer so beliebt wie Orks in Mittelerde. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, mit der Besiedelung durch die Europäer, nahm die Zahl der absichtlich oder unbeabsichtigt eingeschleppten Säugetierarten ebenso drastisch zu wie die der Nutz- und Zierpflanzen. In Neuseeland gibt es laut Texttafel heute etwa 1570 invasive Arten. Die heimische Tierwelt ist auf die Eindringlinge nicht eingestellt und hat keine Schutzmechanismen ausgebildet. Fatale Folge: Viele Arten sind eine leichte Beute. Die Zahl der heimischen Wirbeltierspezies wurde seither nahezu halbiert. Das Aussterben von mindestens 40 landlebenden Vogelarten in Neuseeland, vor allem seltener flugunfähiger Vögel wie Emu, Kasuar, Kagu, Waldralle und Kiwi, wurde durch die Einbürgerung von mehr als 20 fremden Säugetierarten verursacht.

Wie Birgit Walker mitteilte, hat die Regierung Neuseelands bereits vor mehreren Jahren die dramatischen Folgen für die heimische Flora und Fauna erkannt und 2013 ein „Programm zur Eliminierung aller invasiven räuberischen Wirbeltiere Neuseelands“, das dem Schutz der seltenen Arten des Landes dienen soll, beschlossen. Ratten, Fuchskusus und Hermeline will man, und dafür werden knapp sechs Milliarden Euro bereitgestellt, bis zum Jahr 2050 in ganz Neuseeland ausgerottet haben. Tierschützer werden, jede Wette, im Dilemma stecken.

Es ist nicht selten Ansichtssache und eine sorgfältige Nutzen-Kosten-Abrechnung, die den Ausschlag gibt, ob Neuankömmlinge, so gut es geht, eliminiert werden. Der Waschbär sieht süß aus und hat es leicht, als Bereicherung empfunden zu werden. Diverse Insekten, Pilze, Bakterien, Viren haben da ein deutliches schwereres Standing in Sachen Akzeptanz. Eingewanderte Arten, die keine ökologischen oder ökonomischen Schäden verursachen, nennt man jedenfalls Nichtinvasive Neubürger. Letztlich stuft die Wissenschaft gerade mal ein Prozent aller eingewanderten, längst aber als heimisch und eben nicht als fremd wahrgenommen Arten als invasiv ein.

bis 28. November, Japanisches Palais, geöffnet Di bis So 10 bis 18 Uhr

Eintritt: 2 Euro (erm. 1 Euro)

Tipp: Am 27.8. und 24.9., jeweils 18 Uhr, wird eine einstündige Taschenlampenführung angeboten. Voranmeldung unter 0351 795 8414 408 erforderlich.

Internet: museumdresden.senckenberg.de

Von Christian Ruf