Dresden

Sie könnte auch „DUO“ heißen, die aktuelle Ausstellung „MONO“in der Galerie Holger John. Jedenfalls, wenn man von der Anzahl der Beteiligten ausgeht: H. G. Griese (geb. 1964 in Dresden) und Holger John (geb. 1960 in Schollene).

Dabei handelt es sich um ein Duo, das unter dem Schirm der Kunst zu „MONO“ wird mit gewissermaßen zwei Polen: H. G. Griese stellt sich als der Strenge, konstruktiv Orientierte vor, den man mit den präsentierten Bildern durchaus in das Spektrum der konkreten Kunst einordnen könnte. In deren vordergründig wahrnehmbarer Strenge zeigt sich eine Vielfalt von gerüstartigen, geometrischen Formen, die auf ausgefeiltem, grautonigem Leinwandgrund unter anderem in Weiß, Grün und Pink präzise ausgeführt sind und dank ihrer Farbpräsenz teils regelrecht in die Augen „stechen“.

Anzeige

Es geht um freien Formwillen

Demgegenüber steht Holger John, der sonst vielen eher mit „Dresden-Pop“ Bekannte, der diesmal tief in den großen Bestand eigener Arbeiten gegriffen hat und Werke aus den 1990er Jahren vorstellt, die teils noch im Studium entstanden, als Gerhard Kettner sein Lehrer war. Einige solcher Blätter konnte man schon 2019 in Johns Ausstellung in der Sächsischen Landesärztekammer sehen. Hier nun handelt es sich um mehrheitlich großformatige Tusch-Pinsel-Zeichnungen, partiell als Reihen entstanden, so etwa zu besichtigen an prominenter Stelle in der ersten Etage. Die Arbeiten sind in voller Freiheit aus der Hand heraus, ohne absichtsvolle vorhergehende Formfestlegung geschaffen. Das unterscheidet sie auch prinzipiell von H. G. Grieses Herangehensweise, der seine Bilder mit Skizzen planmäßig vorbereitet.

Weitere DNN+ Artikel

Holger John dagegen wollte beim Arbeiten in diesem Fall überraschen lassen, wohin seine Pinselschwünge und –flecken führen. Das erinnert an den Skripturalismus, der im Umfeld des Surrealismus – aber auch des Informel – ein aus dem spontanen Handhaben von Pinsel, Stift oder dergleichen genutztes Ausdrucksmittel war. Das Ergebnis ist auch bei John eine bildhafte Konstellation, zu der einem als Betrachter mancher Wirklichkeitsbezug einfällt. Assoziieren könnte man etwa Samen- oder Sprengkapseln, Insekten, die sich paaren, Seile, die sich verknüpfen. Aber sollte man überhaupt so weit gehen mit der Analyse?

Eigentlich wollen diese Blätter beziehungsweise will ihr Schöpfer gar nichts Derartiges bezwecken. Es geht um freien, nur dem Blatt und dem Pinsel verpflichteten Formwillen, dessen Ergebnis den rein künstlerischen Maßstäben unterworfen ist. Nicht weniger gilt das für H. G. Griese. Auch hier stehen der Leinwand-Raum, Farbe und Form im Zentrum. So verkörpern diese Beiden mit solchen Arbeiten zwei Pole im großen Feld der Kunst, in dem es nur um diese gehen sollte – ein Feld, auf dem man sich zweckfrei bewegen kann, im besten Fall auch frei genug, um über dem „Zeitgeist“ zu stehen und Arbeiten zu schaffen, die in ihrer Zeitlosigkeit wirken. Um diese Autonomie der Kunst geht es in dieser Ausstellung wohl nicht zuletzt – zumal diese gerade heute von mehreren Seiten durchaus unter Druck steht.

Kunst als Wert an sich

Gerade auf letzteres hat Holger John als Galerist wiederholt reagiert mit Ausstellungen wie „Entartete Kunst“, „Schnee von gestern“ oder „Frauen können auch malen“. Und auch sein Ausstellungspartner H. G. Griese lässt sich nicht einengen. Einst ebenfalls Student an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, kurzzeitig auch als Bühnenbildner tätig, sieht er sich seit 1996 als freischaffender Maler und Zeichner, der offensichtlich zudem ein Geheimtipp für Kunstsammler auch außerhalb Deutschlands, etwa in Österreich, der Schweiz, in England und Spanien, ist. In Dresden, besonders der Galerie Holger John, ist er ebenso wiederholt einzeln oder in der Gruppe präsent gewesen. Er war und ist zudem in verschiedenen Künstlergruppierungen auf verschiedenen Feldern unterwegs, sei es Film oder Musik.

Die Ausstellung „MONO“ macht erneut deutlich, dass sich Holger John im Interesse von Kunst wie Künstler die Freiheit nimmt, immer wieder eine neue Facette anzureißen und damit durchaus mitten im aktuellen Diskurs steht. Und was seine eigenen Zeichnungen jenseits des „Dresden-Pop“ betrifft, möchte man von diesen – auch heute entstehen solche Blätter - durchaus öfter eine Auswahl sehen. Mit ihren Arbeiten verweist das Duo auf die Kunst als Wert an sich, was nicht mit Desinteresse an den Zeitläufen verwechselt werden sollte.

noch bis zum 13.9. in der Galerie Holger John: MONO“, Di-So 14-19 Uhr.

Von Lisa Werner-Art