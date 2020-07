Zittau

Sie waren fast die Tapfersten im gemeinen Kulturkotau: Bis 14. März um 11.43 Uhr hielten die Ensembles des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz und Zittau die Theatertüren offiziell offen, dann mussten auch sie, auf Druck des Landkreises, alles weitere – vor allem zwei ausverkaufte Abendvorstellungen – abblasen. Bis dahin sah es sogar so aus, als ob just Martin Schäubles Dystopie „Endland“ – von fünf Profis und 13 Mitgliedern des Theaterjugendclubs fertig generalgeprobt – die letzte Premiere im ganzen Freistaat vor dem Virenkoma (und damit für eine lange Zeit) hätte werden könnte.

Ambitioniertes Sommerprogramm

Nun bieten sie als Reihe „AuserLesen. Mit Abstand das Schönste im Klosterhof“ als Lausitzer Unikat – ebenso wie die Deutsch-Sorbischen Schauspielkollegen aus Bautzen in ihrem Theatergarten – ein echt ambitioniertes Sommerprogramm als Hoffnungsschimmer bis Ende Juli.

Waldbühne Jonsdorf und Stadthallengarten Görlitz bleiben leer

Sieben verschiedene Programme in 23 Vorstellungen seit dem 19. Juno – plus drei Abstecher nach Görlitz, alles unter striktem Hygienediktat: also pausenlos mit Abstand und Masken (im Publikum). Bei Regen geht es ins gegenüberliegende Theaterfoyer. Das heißt aber auch: Die Waldbühne Jonsdorf und der Stadthallengarten Görlitz bleiben in stiller Naturruhe – ein Fiasko für die (private) regionale Tourismusbranche, die auch den großen Bautzener Theatersommer und das Amphitheater am Senftenberger See als Urlaubsargumente für eine nahezu coronafreie Region vermisst.

Das Konzept der Reihe ist klar: Rund einstündige szenische Lesungen von Walser über Beckett bis Süskind – zumeist am Wochenende und in interessanten Besetzungen. So gibt Martha Pohla, mit Esprit und großem Herzen am Abgrund tanzend, „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun (25. Juli). Oder David Thomas Pawlak spielt Patrick Süskinds fulminantes Solo „Der Kontrabaß“ (12., 16., 25. Juli). Oder es spielen Sabine Krug und Tilo Werner zwei Mal zusammen: erst Martin Walsers „Die Zimmerschlacht“ (19. Juli), dann Samuel Becketts „Das Spiel“ (letzteres noch mit Renate Schneider; wieder am 10. & 23. Juli). Werner, mit zehn Einsätzen ungekrönter Zittauer Sommerkönig, bietet zudem noch drei Mal Mitterers „ Sibirien“ als Solo – die Premiere war am Sonnabend.

Gänsehaut im ehemaligen Kloster

Die lose Alternative zu Sibirien heißt dabei: „ Indien“. Draußen vor dem Tor am Stadtmuseum im Ex-Kloster wartet dafür nicht nur die beste Theatergastronomie des Landes und der schickste silberne Toilettenwagen, sondern auch strenges Personal, welches die Chance des Spielens mit größter Ernsthaftigkeit verteidigt. Drinnen bieten – im locker rasch nach Hausständen bestuhlten Garten – Paul Nörpel und Marc Schützenhofer Ausschnitte aus dem Drama von Josef Harder und Alfred Dorfer. Hier sitzen beide in Abstand hinter Scheiben zum Publikum, um sich breitbeinig ihr völlig verkorkstes Leben zu erzählen, machen aber das Beste daraus – um sich anzufreunden und letztendlich berührend beizustehen. Schauspielintendantin Dorotty Szalma, lange in Wien zu Hause, achtet auf den Dialekt und den Witz; ihre beiden Akteure sorgen am Ende, bei der Auflösung von Metapher und Schicksal, durchaus für Gänsehaut und Betroffenheit.

Straßenärger und Tanzlichtlein

Das mögen sich jene gern anschauen, die just der Theaterchefin ihre Teilnahme per Theater-LKW an der „Karawane der Vernunft“, personell fast deckungsgleich mit dem Ostritzer Friedensfestbündnis, meist netzverbal vorwerfen und dabei auch das Theater und deren Mitarbeiter angiften. Sie erklärt den Grund: Man wollte unter dem Motto „Paradiesvögel statt Reichsadler“ die zunehmende Zahl der Reichskriegsflaggen beim sonntäglichen „Stillen Protest“ auf der B96 zwischen Zittau und Bautzen konterkarieren. Diese wurde allerdings von drei Besatzungen mit Autonomen gekapert, die sich unmöglich benahmen. Szalma distanziert sich ausdrücklich von jenen, verweist aber auch darauf, dass die Flaggenträger „alles besudeln, wofür unsere Demokratie steht“. Dies zu ignorieren sei „Verharmlosung einer gefährlichen Entwicklung“, es bedarf dringend einer Diskussion über Rechtsextremismus und dessen Gefahr, fordert sie.

„Paradiesvögel statt Reichsadler“

Auch Geschäftsführer Caspar Sawade sprang mit einem Brief an den Landrat bei: Er habe es genehmigt und „empfinde es als elementare Verpflichtung eines öffentlich getragenen Theaters, eine klare Haltung gegen demokratiefeindliche Tendenzen in der Gesellschaft einzunehmen.“ Theatrale Kunst, insbesondere unter der Förderung der öffentlichen Hand, sei immanent verpflichtet, gesellschaftliche Position zu beziehen. Hierzu zähle unter Umständen auch die Positionierung außerhalb der Bühne, schrieb er.

Derweil bestätigten nach dem Görlitzer Kreistag auch beide Stadträte in Zittau und Görlitz die Wahl des neuen Generalintendanten für das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau mit klarer Mehrheit: Mit Daniel Morgenroth, derzeit noch stellvertretender Intendant in Konstanz, setzte sich nach einem dreistufigen Verfahren der eindeutige Favorit von Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und fünfköpfiger Findungskommission unter insgesamt nur 15 Bewerbern durch und übernimmt dann gleich zwei Funktionen: jene von Geschäftsführer Caspar Sawade, der am 1. August nach 20 Jahren in Zittau gen Lübeck wechselt, und die des scheidenden Generalintendanten Klaus Arauner, der Sommer 2021 in Ruhestand geht.

Er freue sich auf die neue Aufgabe und sei sehr glücklich über die Wahl, sagte Morgenroth in einer ersten Reaktion nach der Wahl in Löbau. Aber er müsse sich nun erst einmal mit der Belegschaft verständigen, ehe er künstlerische Ambitionen verkünde.

Was Sie schon immer über Tanz wissen wollten ...

In Görlitz gibt es derweil am Sonnabend (19 Uhr) noch ein kleines Tanzlichtlein in dieser Spielzeit: „Endlich wieder da!nce” heißen die Tanzminiaturen, die für die zahlreichen Fans einen persönlichen Treff mit den Leitern der Company, also Dan Pelleg und Marko E. Weigert, beinhalten und auch die Chance zum direkten Fragen bieten: „Was Sie schon immer über Tanz wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.“

Nächste Vorstellungen von „ Indien“ im Klosterhof Zittau am 5. Juli (18 Uhr) sowie 11. Juli (20 Uhr); weitere Infos online unter www.g-h-t.de.

