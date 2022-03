Aus für den Dresdner „Palaissommer“: Große Freude hier, pures Entsetzen da

Dresden

„Des einen Leid ist des anderen Freud’“, heißt es im Volksmund. Das trifft es wohl auch bei der „Wachablösung“ in Sachen Kulturevent im Park am Japanischen Palais zu. Fassungslosigkeit bei Jörg Polenz und dem Palaissommer-Team, Freude bei Thomas Jurisch und seinen Mitstreitern von Slamevents, die alsbald das Publikum zum ebenfalls spenden- und sponsorfinanzierten Kleinkunst-Sommer bitten wollen. Nachdem DNN am Donnerstag über den Wechsel berichteten, „trudelten“ nun auch offizielle Verlautbarungen auf entsprechende Anfragen ein.

Wie der für Bestand und Nutzungsstruktur in Landesbesitz befindlicher Liegenschaften zuständige Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (kurz: SIB) mitteilte, der auch für die Bewirtschaftung des Parks zuständig ist, war der bisherige Vertrag ausgelaufen. Daraufhin wurden die Flächen am Japanischen Palais von Dezember 2021 bis Ende Januar 2022 öffentlich ausgeschrieben. Laut SIB gab es nur zwei Bewerber.

Entscheidung nach Höchstgebot

Am bisherigen Konzept habe es keine Beanstandungen gegeben. Der Zuschlag erfolgte „auf der Grundlage der Anerkennung der vertraglichen Nutzungsbedingungen zum Höchstgebot“ – und dieses habe Slamevents eingebracht. Die Bedingungen sehen vor, dass die vermieteten Flächen für Veranstaltungen genutzt werden, die der Förderung von Kunst und Kultur dienen. Die vermieteten Flächen stehen unter Denkmalschutz und sind aufgrund ihres Gehölzbestandes besonders schutzwürdig. Schutzmaßnahmen und Einschränkungen bei Nutzung sind „im Vertrag verankert“, über zukünftige Pläne werde „nach Vertragsablauf zu einem späteren Zeitpunkt entschieden“.

Auch eine offizielle Erklärung der KFA Kultur für alle GmbH, die in den vergangenen 13 Jahren den Palaissommer ausrichtete, liegt nun vor. Aus Sicht von KFA-Geschäftsführer Jörg Polenz hat „das vom SIB in Abstimmung mit dem Staatsministerium der Finanzen gewählte Ausschreibungsverfahren weder qualitative Aspekte noch sonst bei öffentlichen Ausschreibungen übliche Kriterien wie Erfahrungen, Kompetenzen, Leistungsfähigkeit und Referenzen berücksichtigt“.

