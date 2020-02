Aus der Spannung existentieller Erfahrungen: Der Bildhauer Wieland Förster wird 90 Jahre alt

Dresden

Wieland Förster – Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller – war 15 Jahre alt, als sich sein Arkadien, die elbische Flusslandschaft, in ein apokalyptisches Trümmermeer verwandelte. Die Erfahrung des Infernos von Dresden und die nachfolgenden Demütigungen während einer Internierung – unschuldig denunziert wegen illegalen Waffenbesitzes 1946 anfangs zu 7,5 Jahren Sibirien verurteilt, hat er 3,5 Jahre im Speziallager des sowjetischen NKWD in Bautzen Nr. 4 verbracht – sollten seine spätere bildkünstlerische Arbeit prägen. Als „Davongekommener“, wie er sich selbst bezeichnete, „aus dem Vergangenheit blutet“, musste er immer wieder erinnern.

Er, der Unbeugsame, der als einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts gilt, vollendet am Mittwoch, einen Tag vor dem Gedenken an die Zerstörung Dresdens vor 75 Jahren, sein neuntes Lebensjahrzehnt. „Ich bin auch nur ein Bildhauer geworden, um der Welt immer wieder zu sagen, welches Leid die Jahrhundertmitte gebracht hat. Krieg, Vorkrieg, Nachkrieg – diese Zeit, für die ich stehe, als Jahrgang 30.“

Innerer Widerstand und unbeschreibliches Entsetzen

Den Opfern von Dresden ist die zwischen 1979 und 1983 im Eigenauftrag entstandene 1,72 Meter große Bronze-Figur „Großer trauernder Mann“, die in Dresden am Georg-Treu-Platz aufgestellt wurde, gewidmet. Auf den Boden kauernd, hat dieser die Beine angewinkelt, eng an sich gezogen. Sein Körper ist kaum sichtbar hinter den wie ein Schutzschild angezogenen Beinen – ein erratischer Block inneren Widerstandes und unbeschreiblichen Entsetzens.

Im nordöstlichen Innenhof des Schumannbaus der TU Dresden steht Wieland Försters Skulptur „Namenlos, ohne Gesicht“. Quelle: Dietrich Flechtner

„Und weil ich dieses gräßliche Inferno mit durchlebt habe, ist der ,Große trauernde Mann’ auch zum Teil Ausdruck der eigenen Nöte und Ängste: zurückgebombt auf eine winzige Insel, um mich der Sturm und das Flammenmeer. Diese Voraussetzungen bestimmen wie von selbst den formalen Aufbau der Figur, die konsequent zum Block wachsen musste, damit sie vollkommen unangreifbar wurde.“

Förster ging seinen eigenen Weg

Wieland Förster studierte zunächst in Dresden Bildhauerei bei Walter Arnold, bevor er im Diplomjahr 1958 Meisterschüler von Fritz Cremer in Berlin wurde. Eigentlich hatte er sich bei Gustav Seitz beworben, der jedoch im gleichen Jahr nach Hamburg ging. Förster begann sich für Henry Moore, Marino Marini und Alberto Giacometti zu interessieren. Nach 18 Monaten wurde er jedoch wegen „formalistischer Bestrebungen“ exmatrikuliert.

So ging er seinen eigenen Weg, ließ sich weder vom sozialistischen Realismus noch von der abstrakten Moderne vereinnahmen. Nach Ausstellungsverboten und Arbeitsbehinderungen in den 60er und frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ihm zahlreiche Anerkennungen für sein Werk zuteil. 1974 wurde er auf Fürsprache von Konrad Wolf, mit dem ihm eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte, Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Von 1979 bis 1990 war er als deren 5. Vizepräsident für die Ausbildung von Meisterschülern tätig. 1985 wurde er zum Professor ernannt.

Über 80 Porträtbüsten zählen zu seinem Werk

Seit 1991 ist Förster Mitglied des PEN-Zentrums Deutschlands. Im gleichen Jahr trat er wegen mangelnder Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit aus der Akademie der Künste aus. 1992 wurde das Wieland Förster Archiv an der Akademie der Künste Berlin eingerichtet, und 1996 war der Künstler Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden.

Über 80 Porträtbüsten zählen zu seinem Werk, wie die von Franz Fühmann, Heinrich Böll, Willy Brandt, Peter Huchel, Uwe Johnson, Bernhard Minetti, Elfriede Jelinek und Konrad Wolf. Neben Porträts und plastischen Arbeiten, die mit tiefer Leiderfahrung zusammenhängen, schafft er immer wieder weibliche Torsi, menschliche Körper, die in Landschaften überzugehen scheinen. In der Literatur taucht die Bezeichnung auf, dass Wieland Förster ein wichtiger Vertreter der „Landschaft in der Plastik“ sei. Der menschliche Körper ist ihm eine Metapher für menschliches Leben mit allen Höhen und Tiefen.

„Für Freiheit und Demokratie“

Den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatte er 2001 eine Stiftung von 58 Plastiken übergeben, die erstmals vor zehn Jahren geschlossen gezeigt wurden. 1993 erhielt Förster die Möglichkeit, für den Nordosthof der Mahn- und Gedenkstätte der TU Dresden am Münchner Platz in eine Gedenkstätte für die Opfer des Stalinismus zu errichten, die er zu einem Denkmal für alle zu Unrecht nach 1945 Verfolgten machte. Die Plastik steht unter dem ehemaligen Sonderuntersuchungszellen des Gefängnisses der sowjetischen Militäradministration nach 1945, in denen Förster selbst gefangen gehalten wurde. Als „ecce homo“ hat er seine Plastik mit einer Gedichtzeile von Anna Achmatowa betitelt „namenlos – ohne Gesicht“. Das Opfer triumphiert über die Gewalt, indem die Kreuzform aufgenommen wird. Vor dem Sächsischen Landtag steht die Figur der Nike mit der Aufschrift „Für Freiheit und Demokratie“.

2007 gab Wieland Förster sein Atelier in Berlin auf. Seitdem zieht er sich in seine Schreibwerkstatt zurück. Er hat Texte, Tagebücher, Reisenotizen und Prosa geschrieben. 2009 wurde am Laubegaster Ufer in Dresden ein Zweitabguss der Plastik „ Elbe“ auf Initiative der Anwohner aufgestellt. Es handelt sich um eine auf einer Welle schwebende weibliche Figur als Symbol für das einerseits bedächtige Strömen des Flusses wie auch das Sich-Aufbäumen gegen die Naturgewalt des Wassers.

„Der Bildhauer Wieland Förster“ , schrieb 2000 Gerhard Wolf, „sieht und erschafft seine plastischen Arbeiten aus der Spannung existentieller Erfahrungen, die sich mit den Totalworten Leben und Tod, Eros, und Chaos, Entsetzen und Schönheit fangen lassen.“

Von Karin Weber