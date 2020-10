Dresden

Neue Hoffnung für das August Theater: Der Stadtrat hat einstimmig für den Erhalt der Spielstätte im Rathaus Pieschen gestimmt. „Das ist ein großer Erfolg für uns, den Stadtteil Pieschen und für die Stadt Dresden“, teilt das Puppenspielerehepaar Randi und Grigorij Kästner-Kubsch mit, das das Theater seit 2011 in den zuvor jahrelang leerstehenden Ratsherrenstuben etabliert hat.

Jede Menge Vorschläge zur Rettung

Ihm war Anfang des Jahres völlig überraschend und entgegen anders lautender Ankündigungen der Mietvertrag von der Verwaltung wegen anstehender Sanierungsarbeiten im Gebäude gekündigt worden. Jetzt sieht das Paar die inzwischen auch für Gastspiele etablierte Bühne als gerettet an. Stadtrat Stefan Engel ( SPD), einer der Initiatoren des am Donnerstag beschlossenen Antrags, warnt jedoch: „Die Rettung ist das noch nicht.“

Anzeige

Das hat mit den Kompetenzen zu tun, die sich Stadtrat und Verwaltung teilen. So kann das Kommunalparlament die Kündigung nicht zurücknehmen, die die Verwaltung ausgesprochen hat und zu der Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) auch nach einigen Gesprächsrunden zum Thema steht. Ihm haben die Stadträte nun aber durch ihre Abstimmung einen üppigen Aufgabenzettel verordnet. Auf ihm stehen zahlreiche Vorschläge, wie das Theater in Pieschen zu erhalten sei, deren Verwirklichung er alle bis Ende März 2021 prüfen soll – so der Beschluss.

Sanierung am Gebäude ruht erst einmal

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich davon nicht einer auch realisieren lässt“, so Engel. Ihm habe die Verwaltung zugesichert, dass die eigentlich in diesen Tagen beginnenden Sanierungsarbeiten ruhen, bis das Schicksal des August Theaters geklärt ist. Ausgangspunkt für den Streit ist ein Umdenken im für den 2,8 Millionen Euro teuren Rathausumbau zuständigen Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung.

Ließ ein Vertreter der Behörde noch im vergangenen Jahr wissen, dass die vom Theater genutzten Ratsherrenstuben von der Brandschutzsanierung und dem behindertengerechten Ausbau nicht tangiert werden, sickerten im Frühjahr des Jahres gegenteilige Pläne durch. Demnach soll in den Räumen im Hochparterre, wo derzeit das Bürgerbüro untergebracht ist, ein Beratungsraum für die Verwaltung mit 24 Plätzen entstehen. Das Bürgerbüro soll dafür in die Räume umziehen, die derzeit vom Theater genutzt werden.

Der neue Mieter muss nicht der Alte sein

Für das Theater zunächst entscheidend ist sicher, dass der OB beauftragt ist, sich für die Dauer der Sanierung um Ausweichspielorte für die Puppenspielbühne zu bemühen. Ebenso soll das Rathaus laut Antrag so saniert werden, dass die Theaterspielstätte erhalten bleibt. Was die Formulierung abschwächt, ist der Zusatz „vorbehaltlich der weiteren Prüfungen“ und die Tatsache, dass nach dem Umbau nicht zwangsläufig das August Theater diese Theaterspielstätten beziehen muss.

Dass der neue Mieter der alte ist, könne der Stadtrat der Verwaltung nicht vorschreiben, sagt Stefan Engel. Und auch nicht, wie der neue Mietvertrag aussieht. Der alte fiel für das Ehepaar Kästner-Kubsch sehr günstig aus: Sie zahlten 3,16 Euro für den Quadratmeter, weil die Stadt damals froh war, jemanden für die lange ungenutzten Räume gefunden zu haben. „Der Ball liegt jetzt bei der Verwaltung, etwas für den Erhalt des Theaters zu tun“, so Engel. Poetischer formulieren es Randi und Grigorij Kästner-Kubsch: „Ein Rathaus ohne Kunst ist wie eine Verwaltung, die nicht die Kunst des Miteinander versteht.“

Von Uwe Hofmann