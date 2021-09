Aufrüttelnder Tanz und Gesang: Theodorakis’ Spuren in Dresden

Dresden

Zwischen Mikis Theodorakis und Dresdner Ensembles gab es seit den 1980er Jahren intensive künstlerische Verbindungen. 1982 führte Christian Hauschild, der damalige Leiter des Beethovenchors (heute Singakademie Dresden) „Axion Esti“ mit dem Laienensemble auf, 1984 folgte die 7. Sinfonie „Frühlingssinfonie“ des Griechen gemeinsam mit der Dresdner Philharmonie. 1990 ging die Singakademie gar mit mehreren Werken und unter Leitung des Komponisten auf eine mehrwöchige Europareise.

Auch Hans Christoph Rademann musizierte mit dem Chor 1998 „Axion Esti“. Sein späterer Nachfolger an der Spitze der Singakademie, Ekkehard Klemm, nahm 2018 das Gedenken an das Ende des ersten Weltkrieges zum Anlass, Theodorakis’ „Canto General“ mit den Texten des chilenischen Dichters Pablo Neruda im Kulturpalast erklingen zu lassen. „Das Faszinierende am ,Canto General’ ist, dass selbst bitterböse Texte wie der über die ,United fruit co.’ mit einem Schwung und einem überwältigenden Glauben an die Kraft der einfachen Leute erklingen, dass allen klar ist: Die moscas, die Schmeißfliegen und Operettenherrscher, von denen Neruda erzählt (er erwähnt u.a. jene von Venezuela, Honduras, Nicaragua, Guatemala und Costa Rica) haben gegen die Kraft der Freiheit keine Chance. So gerät selbst die Anklage zum aufrüttelnden Tanz und Gesang“, hieß es im Programmheft zu dem vom Publikum euphorisch bejubelten Konzert. Das Ensemble hatte den zu diesem Zeitpunkt 92-jährigen Komponisten nach Dresden eingeladen, aus gesundheitlichen Gründen musste er die Reise allerdings absagen.

Im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 1983 sang der Dresdner Kreuzchor Theodorakis’ Liturgie Nr. 2 mit dem Untertitel „Den Kindern, getötet in Kriegen“. Peter Kopp, Gründer und Leiter des Vocal Concert Dresden, viele Jahre Chorassistent beim Kreuzchor und seit Oktober 2017 Rektor und Dozent für Chor- und Orchesterdirigieren an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle, war damals selbst als Kruzianer bei der Uraufführung und der anschließenden Schallplattenaufnahme dabei. Seine Eindrücke davon waren auch Jahrzehnte danach noch so intensiv, dass er sich 2015 entschloss, das Werk bei den Musikfestspielen in der Martin-Luther-Kirche wieder aufzuführen.

Erinnert wurde damit zugleich an den Anfang 2014 verstorbenen Dresdner Musikwissenschaftler und -kritiker Peter Zacher, der sich mit nicht nachlassendem Enthusiasmus für die Verbreitung von Theodorakis’ Kompositionen in der DDR eingesetzt hatte. Im Anschluss an das Konzert wurde Asteris Kutulas’ und Klaus Salges Filmbiographie „Mikis Theodorakis – Komponist“ gezeigt. Kutulas, griechischer Musikproduzent, Publizist, Übersetzer, Filmemacher und Autor, der in Dresden in die Kreuzschule gegangen ist, hat zahlreiche Werke bedeutender griechischer Autoren ins Deutsche übersetzt sowie die Autobiographie und Schriften zu Musik von Mikis Theodorakis.

Auch die 1991 gegründete Dresdner Band „Das Blaue Einhorn“ nahm sich in ihren Programmen immer wieder des Werkes des Griechen an.

Von Kerstin Leiße