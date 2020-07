Arthur Becker präsentiert seinen Roman „Der unsterbliche Mr. Lindley“

Dresden

Zu Hause – manche meinen, es gefunden zu haben. Artur Becker jedoch erzählt von Menschen, die auf der Suche danach sind, ohne je anzukommen. Womit er wesentliche Brüche unserer Gegenwart offenlegt. Denn für den polnisch-deutschen Schriftsteller, Jahrgang 1968, reicht Heimatlosigkeit übers Geografische weit hinaus. Sie kennzeichnet für ihn eine grundsätzliche Haltung durchschnittlicher Mitteleuropäer. „Wir pflegen einen oberflächlichen Umgang mit Heimat – wie auch mit den Orten, die wir besuchen“, meinte er im Gespräch mit seinem Dresdner Schriftstellerkollegen Michael G. Fritz, Moderator der Lesung vor dem Erich-Kästner-Haus.

Heimat in digitalen Welten

Allgemeine Rastlosigkeit habe sich der meisten bemächtigt. Daraus resultiere unter anderem Radikalisierung. Die Ursache dafür sieht er in der technologisch hochentwickelten Mobilität. Mobile Computer und Internet erzeugten „virtuelle Heimatlosigkeit“. Manche suchten ihre Heimat in digitalen Welten.

Entwurzelt treibt es auch die Gestalten seines Romans „Der unsterbliche Mr. Lindley“ durch die Welt - ein ebenso skurriles, witzig-unterhaltsames wie tiefschürfend-hintergründiges Buch, in dem es um das alljährliche Familientreffen an einem brütend heißen Augustwochenende in einem Hotel in Frankfurt am Main geht. Die Eltern Klarysa und Henryk Brikschinski, Polen aus den Masuren, sind nach Kanada ausgewandert. Jack, der jüngere Sohn, Mitte 40, hat nach Jahren England verlassen und versucht sein Glück als Kulturmanager. Sein Bruder Robert leitet in Berlin ein Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie. Er verliebt sich in Larissa, eine jüdische Künstlerin, die aus Russland stammt und in Venedig lebt.

Nahtstelle von Realität und Halluzination

All diese unglücklichen Figuren zeichnet Artur Becker wunderbar plastisch, wie er in drei Passagen bewies, die er, sich im Garten gegen den Verkehrslärm vom Albertplatz behauptend, vortrug. Diesen Jack zum Beispiel, stark gealtert, mit Buckel, dem das Rheuma in den Gliedern steckt; ein vom zeittypischen Jugendwahn Besessener, der sich in seiner Sprache cool gebärdet und gern Rockgitarrist geworden wäre.

Robert ist schwer mitgenommen von einem „Shitstorm“, einem Hass-Tsunami in den sogenannten sozialen Medien. Er hatte eine Selbsthilfegruppe für Menschen gegründet, die übermächtigen Drang verspüren, Verbrechen zu begehen. Sein Versuch, ihnen zu helfen und Schlimmeres zu verhindern, wird aber, ausgelöst durch einen Zeitungsartikel, von erregten Besserwissern als Verharmlosung von Verbrechern angeprangert. Ein symptomatisches Problem unserer digitalisierten Kommunikationshysterie, das uns der Autor hier vor Augen führt.

Er schildert das sichtbare Geschehen, aber ebenso die Gedankenwelt seiner Figuren, was dem Ganzen größere Dimension verleiht. Sehr gekonnt etwa in der Beschreibung einer Liebesnacht mit Robert und Larissa. Ihren mit Tattoos verzierten Rücken vor Augen, gehen seine Gedanken wieder und wieder spazieren.

Zu den angenehmen Besonderheiten dieser Romanwelt gehört, dass sie sich weitet ins Fantastische, uns in Zwischenwelten versetzt an der Nahtstelle von Realität und Halluzination. Dafür sorgen Rausch erzeugende Pilze. Mit Pilzen kennt sich ja keiner so gut aus wie die Polen. Sehr gelungen beschreibt Artur Becker, wie nach deren Genuss die Umgebung in seltsame Bewegung gerät, bis wir mit Robert das Reich der Toten betreten.

Keine Gesellschaft ohne Kloake

Auch hierin zeigt sich das literarische Können dieses Schriftstellers: Wie er uns den Blick in die Unterwelt eröffnet, auf uralte Mythen zurückgreift und sie verkleidet in die Gegenwart holt.

Bei ihm ist es die Kanalisation, die nicht nur Abwasser, sondern den ganzen Dreck aufnehmen muss, der bei Geldwäsche und sonstigen Aktionen der Geschäftswelt an der Oberfläche anfällt. Keine Gesellschaft ohne Kloake.

Dort begegnen wir jenem im Buchtitel genannten Briten Mr. William Lindley, den es tatsächlich gegeben hat, im 19. Jahrhundert. Dieser Ingenieur konstruierte Abwassersysteme für Hamburg, Frankfurt am Main, Leipzig – und auch für Warschau. Ein europäischer Erfinder, den Artur Becker, dieser vor Ideen sprühende deutsch-polnische Brückenbauer, zu einem kauzigen Herrscher der Schattenwelt gestaltet, einer Figur von Dickens’schem Format.

Als Sekretär an seiner Seite: der Dichter Rolf Dieter Brinkmann, 1975 auf so absurd-banale Weise ums Leben gekommen – beim Überqueren einer Straße vor einen Pub mit Namen „Shakespeare“, weil er den Linksverkehr nicht gewohnt war. Dem nimmt Mr. Lindley ständig die Notizbücher ab. Der Vollendete soll endlich das Dichten im Jenseits lassen. Diese Lust des Autors am intelligenten Spiel wirkt ansteckend. So beschert er uns großes Lesevergnügen und tiefere Einsichten in unsere mitteleuropäische Existenz.

Von Tomas Gärtner