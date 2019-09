Dresden

99 Briefe an einen lieben Freund. Datiert zwischen Mai 2006 und April 2007. Die Briefe stammen von Friederike Mayröcker, sie spricht uns damit alle an - mit ihrem Gewebe aus Träumen, Bildern, Zitaten, Assoziationen. Paloma, nennt die Österreicherin ihren Briefroman.

Spuren auf weißem PVC

Paloma, wie auf spanisch der Name der Tauben im Flieder, der geflügelten Boten im Azur. Es ist ein kühnes, poetisches, wildes Geflatter über den Umgang mit sich, mit anderen, über das Schreckgespenst des Alters, es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Abrechnung über das Leben, über das Leben mit all seinem schmerzhaften Leiden, seiner unbändigen Lust. Schicht für Schicht blitzen Erinnerungen auf. Drängen sich in uns auf, verdrängen andere, bedrängen uns, je nachdem, wie wir diese Botschaften lesen und verstehen, in diesem einen Augenblick verstehen können.

Eine schöne Vorstellung, dass ausgerechnet eine Taube diese Nachrichten überbringt. Wenn man sich dieses Bild für die Plastiken von Michael Klipphahn denkt, dann könnte man ihrer habhaft werden. Dann könnte man das Gespenstige, Unheimliche als eine Sammlung von poetischen Formen von Körpern lesen, spüren und ja auch riechen.

Man könnte diese weiße PVC-Plane hier mitsamt den Spuren auch als kriminaltechnische Bestandsaufnahme eines Tatorts sehen. Die deutlichen Spuren verweisen darauf. Spuren des Täters, des Opfers, eines Fremden, eines Bekannten oder gar des Künstlers? Hand aufs Herz, ist das hier tatsächlich der Tatort? Was genau verrät uns dieser Fund? Was sagen uns die Hinweise, die Artefakte? Irgendwie herrscht hier Unordnung, ein Durcheinander an Fakten, Bildern, Objekten.

Königskörper – Schlafende? Oder Tote?

Beim näher Hinschauen jedoch fällt es auf: Das hier ist kein Durcheinander. Diese Bestandsaufnahme wirkt klar strukturiert, geradezu wie eine Anordnung zelebriert. Diese Königskörper zum Beispiel, diese Effigies, Abbilder. Einst waren diese Plastiken aus Wachs, Holz oder Leder, versehen mit der Kleidung des Toten. Im Westminster Abbey findet man heute noch einige Effigies, das älteste dort geht auf König Edward III., gestorben 1377, zurück.

Die Königskörper von Michael Klipphahn ähneln den marmornen Grabplatten aus dem Mittelalter. Wie diese zeigen sie figürliche Abbilder, einen Toten oder vielleicht nur einen Schlafenden? Ich nehme sie als geisterhafte Phantomen wahr, sie ängstigen, ja gruseln. Fragen drängen sich sofort auf. Was passiert außerhalb von uns Menschen? Was machen diese kopflosen Körper mit uns, an wen erinnern sie? Warum lösen sie in uns Angst aus?

Vielleicht sind diese Fragen genau das, was uns die Königskörper von Michael Klipphahn mitgeben. Ihre Habseligkeiten sind aufgeladen mit Assoziationsketten, keine einzige will ich benennen, das Kopfkino funktioniert von ganz allein.

Der Verein Denk Mal Fort! e.V. zeigt in diesem Jahr in der Kapelle des Nordfriedhofes in Dresden also Vorlagen fürs Kopfkino von Michael Klipphahn. Der Künstler, Jahrgang 1987, ist in Dresden hauptsächlich als Maler bekannt, nicht als Konzeptkünstler. Wer sein malerisches Werk allerdings aufmerksam beobachtet, sieht auch dort konzeptionelles Vorgehen. Insofern ist sein Schritt zur diesem Tatort nur folgerichtig, erinnert sei an dieser Stelle gern auch an die Ausstellung „Phantom Fan“ in der Goldenen Pforte im Januar 2018 erinnert. Dort stellte er sich mit ersten derartigen Arbeiten vor.

Knallbunte trashige Fellmäntel

Riechen Sie es? Dieses Harzige, Würzige, Erdige? Dass Michael Klipphahn eines Tages sogar eigenes Parfüm herstellt, damit war früher oder später - bei seiner ausgeprägten Leidenschaft für Düfte - zu rechnen. Diese Parfüminstallation bringt drei Noten in diesen Kapellraum hinein. Mit diesem Duft aus Zypresse, Wacholder, Vetiver bezieht sich der Künstler deutlich natürlich auf den sakralen Gebrauch von Rauchwerk, wohl aber auch auf die Vielstimmigkeit in dem Werk von Friederike Mayröcker.

Diese Aromadiffuser sind extra für diese Ausstellung entstanden, eingehüllt in kuschligweichen Fellmänteln erzählen sie uns von der Endlichkeit des eigenen Lebens. Ob wir wollen oder nicht: Wir bestehen aus Billionen von Zellen, die altern – bis unser gesamter Körper daran stirbt. Unser biologischer Tod also ist unausweichlich. Und doch wollen wir das häufig nicht wahrhaben.

Mir kommen bei dieser Duftinstallation die Zeilen des großen Mystikers Jakob Böhme aus Görlitz in den Sinn: „Wem die Zeit ist wie Ewigkeit, und Ewigkeit wie die Zeit; der ist befreit von allem Streit.“ Ob die Drag Queens, die diese knallbunten trashigen Fellmäntel tragen, diesen alten Spruch kennen? Wenn nicht, sie wissen es dennoch ganz genau, warum sie so überstylt daher kommen. Sie feiern das Leben, ihr Leben, unser schönes, hässliches Leben, die Ewigkeit, was sonst!

Davon erzählen auch diese scheinbar schwebenden Handschuhe, ein Hoch auf das Leben, noch ein Champagner, und noch einer. Nur zu! Auch hier spielt unser Kopfkino sofort mit. Man vermisst niemanden, man sieht sie sofort - die Feiernden, die Durstigen. Doch auch hier spielt das Begehren und der Tod mit, die Flaschen tragen das französische Wort für Witwe in sich, bekommen dadurch etwas bedrohliches, die Handschuhe hinterlassen keine Fingerabdrücke und sind wie von Geisterhand geführt.

Kann man Dinge tatsächlich als soziale Akteure betrachten?

Die Objekte spielen so ihr Spiel mit uns. Michael Klipphahn spricht von der Handlungsmacht der Dinge. Wie aber lässt sich das Miteinander von Menschen und Dingen in unserer Gesellschaft denken? Kann man Dinge tatsächlich als soziale Akteure betrachten?

Der Künstler lädt uns mit dieser Ausstellung genau zu diesen Fragen ein. Auf dieser großen weißen PVC-Plane liegen sie, seine Skulpturen, seine Dinge. Sie werden wie all die hybriden Formen hier zu bildhaften Objekten stilisiert. Sie alle erinnern uns an unbestimmte Fetischobjekte - seien es die großen Mühlsteinkrägen aus Lack, die gehärteten Kleidungsstücke mit ihren Körperhohlräumen oder die zerschnittenen und verformten Handtaschen.

All diese Objekte an diesem Tatort entwickeln - macht man sich tatsächlich bereit für eine Spurensuche - ein ungeahntes Eigenleben. Sie stimulieren und beeinflussen unser Denken und somit auch die Handlung, sogar ihren Verlauf. Sie begegnen also uns, die wir diese Dinge betrachten, als gleichberechtigte Akteure. Wir verhandeln auf buchstäblich gleicher Ebene.

Noch einmal: Wie lässt sich das Miteinander von Menschen und Dingen in unserer Gesellschaft denken? Kann man Dinge tatsächlich als soziale Akteure betrachten? Diese Gedanken muss man nur einmal zu Ende denken. Michael Klipphahn hat mit diesem Tatort hier in der Kapelle auf dem Nordfriedhof genau das getan.

Kapelle Nordfriedhof Dresden, Kannenhenkelweg 1, geöffnet Sonntag von 14 - 18 Uhr und nach Vereinbarung unter 0177 563 33 12 bis zum 15. September.

Von Adina Rieckmann