Eine Uraufführung im Studententheater mit eigener Textentwicklung unter dem Titel „Apophenia & Epiphany“ – das kann durchaus selbst für geneigte Theatergänger abschreckend wirken. Aber Mathias Kammerer und Luise Kunitz haben als Regieteam an der Dresdner TU-Bühne einerseits noch Anton Artibilow als Mittexter und andererseits ein spielendes Sextett dabei, das sich nicht nur erfahrungspersönlich in die Episoden einbringt, sondern stimmlich wie spielerisch eine runde Ensembleleistung bietet.

Es wartet (wie generell üblich) eine sorgfältig vorbereitete Inszenierung, welche die eigene Erwartungen gern konterkariert. Das trifft auch auf die Ausgangslage zu, denn das grundlegende Credo des Sextetts lautet: „Wenn Dir Deine Realität zu beschissen ist, brauchst Du eine andere.“ Dabei geht es nicht um eine Flucht auf andere Kanäle oder in die reine Virtualität, sondern es wird sich durchaus studentengerecht an der sozialen Realwelt gerieben und an echten Konflikten abgearbeitet. Oft in sauberen Chören und choreografisch angehauchten Duellen, wobei – angefangen von Leonie Burgmaier – meist jugendfrischer Aufmüpfigkeit in Form von eine(r) gegen alle vorherrscht, aber ebenso gleichberechtigte Soli folgen. Es gibt dabei keine Rollen, sondern Figuren – durchaus mit angedeuteten Charakteren. Auch ein flotter Liebesdoppeldreier im Bodennahkampf wird geboten.

Mathias Kammerers Dresdner Regiedebüt

Wie umgehen mit Ungerechtigkeit, Ausbeutung, fremder Meinung oder Haltung sowie Gefühlen? Der Krieg konnte noch keine Rolle spielen, die Seuche schon – aber auch hier abstrakt genug, um nicht in die allgemeine Verteufelungsspirale zu geraten. Und keineswegs wird dabei vergessen, den Kapitalismus und den Machoismus zu geißeln. Das gebührt natürlich Maximilian Helm als dominantem Hahn im Korb mit der Leitfarbe Blau (auch in Haar und Bart), dessen furioses Solo als Ode auf den Kapitalismus kurz darauf vom Damenquintett mit einer Hirnoperation bestraft wird.

Regisseur Mathias Kammerer, im Hauptberuf als Psychologe Schlafforscher und -berater, gelingt es so bei seinem Dresdner Regiedebüt einerseits, die mit Leonie Burgmaier entwickelte Bühnenidee – eine fast quadratische Bühnenarena, gefüllt von einem rund drei Meter hohen und zwei Meter breiten weißen Quader (vielleicht ein Eisblock) – sehr dynamisch und in immer neuen Konstellationen zu bespielen.

Es kippt nie ins Triviale oder Kitschige

Auch die Videotechnik von Nikolas Fabian Kammerer funktioniert unterstützend bis eindrucksvoll, ohne dabei vom Spiel abzulenken. Sie ermöglichen leicht verzerrte Einblicke von oben in das Innere der Jugendwelt, die grellweiß, also wenig intim, aber doch noch unschuldig erscheint, während die durch Traversen ringsum zur Bühne erhobene Umwelt dunkel bleibt. Pauline Malack, Yasmin Rettig und Vina Mahl als Kostüm- und Maskenbildnerinnen sorgen mit farblich genauer Fixierung in erst schwarzen, später farblich zu den Socken passenden Raschelkostümen in Plastikmülloptik für artgerechte Klassifizierung, welche die mutigen Offenbarungen der Akteure mitträgt.

Andererseits kippen die episodisch angelegten Szenen nie ins Triviale oder Kitschige, auch textlich geschieht nichts Unterkomplexes. Es geht schlicht um die drei Grundprobleme der Jugend: Job-, Liebes- und Heimatzukunft, also höchst persönlichen Fragen des identitären Notstands, noch dazu in Zeiten erzwungener gesellschaftlicher Vereinzelung.

Von Andreas Herrmann