Antoine Tamestit beginnt Residenzsaison bei der Sächsischen Staatskapelle

Das ist schon etwas Besonderes, wenn der Capell-Virtuos einmal kein Violinist oder Pianist ist. Dabei zeigen die gegebenen Beispiele von Cellisten, Harfenisten oder Countertenören, wie bereichernd solche „Standardabweichungen“ sein können.

Im Fall von Antoine Tamestit scheint diese Bereicherung vorab garantiert. Einerseits, weil der Franzose eine positive Extravaganz lebt – in seiner Kleidung wie in seinem Spiel. Andererseits hat man sonst kaum einmal die Möglichkeit, die Viola als Solistin in verschiedenen Stücken zu erleben.

Tänze aus Galanta

Die Sonntagsmatinee in der Semperoper begann jedoch mit Zoltán Kodálys „Tänzen aus Galanta“. Schon hier stellte Dirigent Lorenzo Viotti mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden Melancholie bzw. Leidenschaft und Kolorit heraus – sie sollten Bedeutung behalten. Das zeigte sich mit der Verve, mit der er sich in die Werke warf, wie in den in Gruppen arrangierten Soli. Celli, dann Blech- und Holzbläsern wiederholten das Eingangsthema, auf das die hohen Streicher antworteten.

Die exotische Farbe rührte vor allem von Bläsern wie der Piccoloflöte oder dem ausschweifenden Klarinettensolo (Wolfram Große) her. Mit dem fast tumulthaften Finale zündeten Viotti und Kodály ein Farbfeuerwerk.

Ein Virtuose an der Bratsche

Dem stand Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester Sz 120 gegenüber. Das Werk ist quasi rekonstruiert, denn der Komponist hat nur die Solostimme und Skizzen hinterlassen. Auf jeden Fall ist eine Verwandtschaft mit Bartóks Violinkonzerten (und damit sein Personalstil) erkennbar, was aber auch einen (von der Violine her?) gesteigerten virtuosen Anspruch bedeutet.

Antoine Tamestit genügte diesem behände, ohne der Beweislast, dass die Viola ihrer Schwester in der Virtuosität nichts nachsteht, zu unterliegen oder es zu „sportlich“ zu nehmen. Somit blieb viel Kolorit erhalten – schließlich hält die Bratsche mitunter die schönsten mittleren Tönungen parat.

Und die konnten sich entfalten, denn einerseits bietet das Werk immer wieder Solopassagen (wenn auch weniger im Sinne von Kadenzen), andererseits lässt Bartók trotz umfangreichen Orchesterapparats immer wieder Platz für kammermusikalische Dialoge wie mit der wunderbar singenden Oboe (Rafael Sousa).

Zwischen Pathos und Leichtigkeit

Nicht nur bisschen virtuos, fetzig darf es bei Tamestit gerne sein – wie in seiner mit Konzertmeister Tibor Gyenge improvisierten Zugabe, einem Duo à la Bartók.

Mit viel Farbe ging es nach der Pause weiter, denn nun standen noch zwei Ballettsuiten auf dem Programm: Francis Poulencs „Les animaux modéles“ sowie Maurice Ravels „Daphnis et Chloé“. Beide folgen der französischen Tradition und brauchen viele Bläser, beide lassen Sätze oder Teile fast ohne Unterbrechung ineinander übergehen, und doch sind sie grundverschieden. Poulencs Suite schwang sich nach einer von den Bläsern erzeugten Schwebung ungemein weitschweifig auf, gerade im Vergleich mit Ravels betörender Leichtigkeit wirkt er schon mehr als nur ein wenig pathetisch.

Doch „Französische Farben“ sind eben weit mehr als blau, weiß und rot – in den Illustrationen von Poulenc verbarg sich ein majestätischer Löwe, während bei Ravel eine Pantomime wortlos tanzte – Lorenzo Viotti hatte wohl Freude an all diesen Farben, sein Publikum auch.

Termine: 15. und 16. November, jeweils 20 Uhr, Semperoper: Sächsische Staatskapelle Dresden, Lorenzo Viotti (Leitung), Antoine Tamestit (Viola), Werke von Bartók, Kodály, Poulenc und Ravel

Antoine Tamestit kommt noch zweimal nach Dresden: zum 5. Sinfoniekonzert im Januar sowie zu einem Rezital mit Cédric Tiberghien im Mai.

Internet: staatskapelle-dresden.de

Von Wolfram Quellmalz