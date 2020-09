Dresden

Die Dresdner Opernsängerin Annette Jahns ist tot. Sie starb nach DNN-Informationen in der Nacht zum Freitag nach einer langen, schweren Krankheit.

Die 1958 in Dresden geborene Jahns stammt aus einer Sängerfamilie und studierte von 1975 bis 1981 an der Dresdner Musikhochschule. Nach einer weiteren Ausbildung auch als Meisterschülerin wurde sie 1986 als Solistin Ensemblemitglied der Semperoper. 1999 wechselte sie schließlich in die freischaffende Arbeit. Fast parallel begann Jahns auch selbst zu inszenieren. 2003 hatte ihre „Madame Butterfly“ an der Semperoper Premiere.

Auch als Sängerin feierte Jahns weiter Erfolge, so bei den Festspielen in Bayreuth und Salzburg sowie an der Mailänder Scala. Mit Pina Bausch arbeitete sie ebenfalls zusammen. 1995 erhielt Jahns den Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden.

