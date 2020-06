Dresden

Seit drei Monaten war die Sächsische Staatsoper Dresden in der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. Im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie blieben die Türen des Semperbaus fürs Publikum geschlossen. Nun meldet sich das Opernflaggschiff des Freistaates Sachsen zurück: Ab 19. Juni können Zuschauer wieder ins Haus, wenn auch in sehr begrenzter Zahl. Statt sonst circa 1300 Plätzen im Parkett und auf den vier Rängen stehen „coronabedingt“ maximal 331 zur Verfügung.

Auftakt mit Diva Assoluta

Dafür kehrt die Semperoper mit der Diva Assoluta ins musikalische Leben zurück: An vier aufeinanderfolgenden Abenden ist Anna Netrebko gemeinsam mit dem Tenor Yusif Eyvazov sowie anderen international bekannten Sängern wie Elena Maximova, Mariya Taniguchi, Alexandros Stavrakakis, Sebastian Wartig und Tilmann Rönnebeck in der „konzertanten Reduktion“ von Verdis Oper „ Don Carlo“ zu erleben. Die auf ausgewählte Arien und Ensembles konzentrierte Aufführung werde in einer kammermusikalischen Fassung von Solisten, Musikern der Sächsischen Staatskapelle und Mitgliedern des Staatsopernchores unter der Leitung von Johannes Wulff-Woesten aufgeführt, teilte die Oper gestern mit. Die Ticket-Preise liegen bei 25 bis 138 Euro (19./20. Juni) und 20 bis 108 Euro (21./22. Juni).

„ Don Carlo “-Premiere in nächste Spielzeit verschoben

Diese erste Vorstellung der Reihe „Aufklang!“ in der Semperoper nimmt Bezug auf die aktuell in die Spielzeit 2020/21 verschobene Dresdner „ Don Carlo“-Premiere, zu der am 23. Mai Anna Netrebko in ihrem Rollendebüt als Elisabetta unter Leitung von Staatskapellchef Christian Thielemann erwartet worden war.

Die reduzierte Aufführung ist der Auftakt einer Programm-Reihe von rund eineinhalbstündigen Veranstaltungen unterschiedlicher Formate, mit denen der öffentliche Dresdner Opernspielbetrieb unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen und mit eingeschränkter Platzkapazität wieder aufgenommen wird. Der Titel der Reihe „Aufklang!“spiele auf die traditionelle „Auftakt!“-Veranstaltung an, mit der die Semperoper alljährlich ihr Publikum nach der Sommerpause mit einer musikalischen Auswahl aus der kommenden Saison begrüßt.

Lieder- und Arienabende sowie Konzerte

Das Programm der Reihe beinhaltet neben zwei Lieder- und Arienabenden mit Mitgliedern des Solistenensembles unter den Titeln „Leidenschaft“ und „Lieblingslieder“ am 4. und 5. Juli auch einen außerordentlichen Aufführungsabend am 27. und 28. Juni unter Leitung von Matthias Wollong (Violine) sowie ein Beethoven-Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Leitung ihres Chefdirigenten, Christian Thielemann, am 11. Juli.

weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter www. staatskapelle-dresden.de

Der Kartenvorverkauf beginnt am 16. Juni, 10 Uhr, und ist ausschließlich über den Online-Ticketservice der Semperoper möglich.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen, den geltenden Sicherheitsmaßnahmen und zu den Preiskategorien unter www. semperoper.de.

Von Wolfram Quellmalz