Mit seinem neuen Roman „Mission Pflaumenbaum“ lässt uns Jens Wonneberger tief in die Gemütslage vieler Ostdeutscher schauen. Der Dresdner Autor inszeniert ein Kammerspiel unter freiem Himmel, angesiedelt in einem ostsächsischen Ort, wo in der Gartensparte die Reichskriegsflagge gehisst wird.