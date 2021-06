Dresden

Der musikalische Seufzer von Angelika Kirchschlager, wonach sie in ihrer Stimmlage immer auf Hosenrollen festgelegt und nie eine „sexy Lady“ sein könne – wo sie doch gern mal die Tosca wäre –, war nicht ernst gemeint. Das Mezzofach ist so reichhaltig. Man kann ihr nur zustimmen, denn „fad“ ist ein Mezzo ganz gewiss nicht.

Das stellte sie gemeinsam mit dem Satiriker Alfred Dorfer und dem Pianisten Julius Drake während der Dresdner Musikfestspiele bei gleißender Sonne im Stallhof gar prächtig unter Beweis. Sie ließen sich bei ihrem kurzweiligen Programm auch vom anhaltenden Geläut der nahen Kathedrale nicht stören. Und das Publikum hatte seine helle Freude an den hintersinnigen Auskünften und Betrachtungen über Künstlerleben. Plattheiten blieben weitgehend außen vor.

Beethoven, Schumann, Schubert

Noch immer besticht Angelika Kirchschlager durch ihren Charme, die spezielle, gewinnende Herzlichkeit der Ausstrahlung, die programmatische Vielseitigkeit. Die Wärme ihres Timbres nimmt für sie ein, auch wenn gewisse stimmliche Einschränkungen (vermutlich infolge Indisposition) nicht zu überhören waren. Wenn sie singt, ist Angelika Kirchschlager unvermindert mit Leib und Seele dabei und ein echter Genuss. Mit Julius Drake stand ihr zudem einer der besten Liedpianisten dieser Zeit zur Seite: einer, der alles kann und mit ganz viel Fingerspitzengefühl auf den jeweiligen Partner eingeht.

Und so spannte sich der Liedreigen von Beethovens köstlicher „Elegie auf den Tod eines Pudels“ von 1787 über Kirchschlagers Aufnahmelied zum Studium „Erstes Grün“ aus Schumanns op. 35 – im grünen Pullover und mit Blick auf die Brauerei (auch ihr Vortrag erinnerte an diese Situation) – und über Schuberts „An Silvia“ bis zu Poulencs „Hotel“, einem Lied voller Sehnsucht. Locker und leicht vertiefte sie sich mit Alfred Dorfer in ein heiteres Interview mit so mancherlei Erinnerungen, so von beiden an ihre verehrten Lehrer, den Volksschauspieler Herwig Seebock und den Bariton Walther Berry.

Wenn Dorfer gekonnte die Ansprache eines Lokalpolitikers vor einem kulturellen Ereignis persiflierte, blieb kein Auge trocken. Wunderbar seine Studie des begriffsstutzigen Liebhabers im Duett bei Brahms „Wie komm ich denn zur Tür herein“. Dorfer hat zwar viele Talente – aber als „Umblattler“ würde ihn Julius Drake sicher nicht einsetzen, wie die Schubert-Zugabe „Die Forelle“ bewies.

An Angelika Kirchschlagers Vorliebe fürs Wienerlied hatte ich schon mehrfach viel Vergnügen. Auch hier war ihr Bekenntnis „I bin a Madl von einer eigenen Rass“, in das sich Alfred Dorfer dudelnd einmischte, ein besonderer Höhepunkt.

Von Mareile Hanns