Angela Hampel in der Galerie Mitte: Das Herzblut versiegt nicht

Diese Ausstellung atmet die Kraft und Wucht der Sinnlichkeit: Die Dresdner Malerin und Grafikerin Angela Hampel zeigt unter dem nachdenklichen Titel „36,6 Grad Celsius“ Malerei und Zeichnungen in unverzagter, wohltemperierter Expressivität. Ihre Köpfe und Figuren stellen sich dem Leben mit der Suche nach Liebe und Geborgenheit wider den Hass zwischen den Menschen. Sie zeigen mit Leidenschaft die Tiefen und Untiefen menschlichen Daseins, Schönheit, aber auch Verletzlichkeit und Bedrohung in seiner Existenz.

Quelle: Angela Hampel

Stürzende Linien, Arrangement mit dem Dämon

In ihrer Serie „Maskerade“ (Acryl, sibirische Kreide) nimmt sie auf die aktuelle Verkleidungspflicht Bezug, spart aber die Mundpartie aus, sodass nur die Augen verdeckt sind. Anders gehalten sind die Kreidezeichnungen und Acrylbilder zum Corona-Kasper, der immer wieder durch die Ausstellung geistert. Ihr Gestus in „Bäh!“ ist typisch Hampel: eine weibliche Figur, die den Kasper mit herausgestreckter Zunge hochhält und sich damit selbst und den Betrachter provoziert. Wie so oft in ihrem Werk trägt die Künstlerin Ironie in ihre Bilder, wie „In Arkadien“, wo eine weibliche Figur den Pardel auf dem linken Arm trägt, gleichsam furchtlose Artistin und Lebenskünstlerin zugleich. Zur Sache geht es in der Serie „Schächtung“ (I-V), zeichnerisch angelegte Mischtechniken, wo stürzende Linien der Dramatik des Geschehens folgen, Blut spritzt und die Kreatur in ihren letzten Zügen liegt. Die Grausamkeit der Tötung des Tieres durch den Menschen wird zum Gleichnis für die Brutalität und Gewalt, die in der Welt sind. „Im Wald I und II“ (sibirische Kreide) begegnet die Muse, die sich furchtlos mit dem Dämon arrangiert, der dunklen Gestalt des Raubtieres wie ein Alter Ego.

Grell, fast kreischend

Angela Hampels Bilder sind Selbst-Begegnungen und Spiegelungen, die ihr ganzes Ich präsentieren, nicht sentimental, eher mutig und selbstbewusst, in sich oft zerstritten, manchmal bitter. Sie streut Zweifel wie Salz in die Wunden, macht das Urmenschliche (auch die Verzagtheit und Trauer angesichts allen Vergehens) zu ihrem Thema. Besonders im Verhältnis von Tier und Mensch („Die Schöne und das Tier“) schlägt sie behutsam Töne der Zärtlichkeit an, die sich in sachten Umarmungen manifestiert. Gerade in den neuen Mischtechniken herrscht eine zunehmend kühlere Palette, die Farbwerte sind greller, fast kreischend. In „Die Königin und ihr Kasper“ fordert die Protagonistin mit ihrem Blick den Betrachter direkt heraus, während die Hand sich langsam um den Hals des Kaspers schließt.

"Schächten" Quelle: Angela Hampel

Einen Höhepunkt bildet eine kleinformatige Serie mit Köpfen, allesamt Mischtechniken auf Leinwand, die zu einem Ensemble von neun Bildern gehangen wurden: Ihr Reiz besteht in der wandlungsfähigen Gestalt des Kopfes, der mit anderen Dingen präsentiert wird, wie zum Beispiel dem Fisch als Symbol für Leben, Zeugung, Wandlung und Fruchtbarkeit sowie seinen immer wieder anderen Perspektiven und Ansichten, die vielfältige Gefühlsaffekte des Menschen spiegeln.

Temperamentvolle Äußerungen der Leidenschaft

Maus und Panther agieren im Bild „Fass mich, lass mich!“ als Allegorie auf den widersprüchlichen Streit im tödlichen Liebesspiel. Auch hier steht das Bildthema für das Archaische, das auch im Menschen wie in allen Lebewesen wirkt. Wandlung und Verwandlung sind immer wieder Bildthema: Ein Engel hat einen Ölzweig in den Händen, der zum Dornenstrauch wird. In einem Selbstbildnis, einer Zeichnung mit sibirischer Kreide, trägt sie die typische Pestmaske. Eine besonders eindrucksvolle Zeichnung („Im Garten“) zeigt eine Kolonie von Aaskäfern, die das Bild bevölkern.

Angela Hampels Bilder bilden eine besondere „Ästhetik des Widerstandes“ gegen die negativen Lebenskräfte, die uns allerorten umgeben. Ihre Insistenz auf die Dialektik von Gut und Böse ohne schwarz-weiße Verallgemeinerung bereichert die Bildsprache der Dresdner Kunst. Eine Künstlerin, die sich nicht mit ihrem Schicksal abfindet. Von der expressiven Spielart des Realismus kommend, sind ihre Bilder temperamentvolle Äußerungen der Leidenschaft und des Engagements einer starken Frau. Eine Besucherin trug in das Gästebuch die auf Angela Hampel zutreffende Widmung mit der Sentenz ein: „Das Herzblut versiegt nicht“.

Heute wird Angela Hampel 65 Jahre alt.

Von Heinz Weißflog