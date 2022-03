Dresden

Da ist wohl der Ausdruck „Wunderkind“ angebracht: Andreas „Scotty“ Böttcher bekam sein erstes Instrument, ein Kinderakkordeon, als er vier Jahre alt war. „Da waren alle anderen Weihnachtsgeschenke vergessen.“ Der Vater spielte häufig Akkordeon, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, und das hatte der Junge stets nachgeahmt – daher die Idee der Eltern.

Beim Akkordeon blieb es nicht. Bald darauf wurde Andreas Böttcher in der Musikschule in Görlitz, wo die Familie lebte, zum Klavierunterricht angemeldet. „Die Lehrerin da hat herausgefunden, dass ich das absolute Gehör habe.“ Auch mit dem Blick zur Wand konnte der Grundschüler, der von seinem Vater bereits Noten gelernt hatte, sofort gespielte Tonarten benennen. Entsprechend schnell langweilten ihn die immer gleichen Fingerübungen. „So mit neun oder zehn habe ich angefangen zu experimentieren – aber da hieß es schnell: Hör auf zu fabulieren!“

Görlitz war zu klein für den werdenden Musiker.

Es war klar: Görlitz war zu klein für den werdenden Musiker. Fand auch Professor Wolfgang Plehn von der Dresdner Musikhochschule, der regelmäßig in der Grenzstadt auf Talentsuche war. Von dem jungen Böttcher ließ er sich selbstarrangierte Filmmusik vorspielen und meinte: „Den müsste man mal dem Günter Hörig vorstellen.“ Hörig war seit Böttchers Geburtsjahr 1962 am Aufbau einer Jazzabteilung an der Musikhochschule beteiligt – da man in der DDR ja ein arg gespaltenes Verhältnis zum Jazz hatte, lautete der offizielle Name „Abteilung für Tanz und Unterhaltungsmusik“ – Hörig hatte seine eigene Bigband und galt als Jazzpionier.

Gesagt, getan. Andreas Böttcher war zwölf, als seine Mutter und seine Klavierlehrerin sich mit ihm in den Zug nach Dresden setzten, wo er die Eignungsprüfung „mit Glanz und Gloria“ bestand. Es wurde ein Experiment beschlossen: Der Junge sollte weiter in Görlitz zur Oberschule gehen, durfte jedoch einmal in der Woche in Dresden bei Günter Hörig das lernen und machen, was ihn faszinierte – den Jazz in all seinen Facetten erkunden und erlernen.

Außergewöhnlich: Produktionsunterricht in der Musikhochschule

Mehr noch: Da bei ihm schon so offensichtlich klar sei, wohin sein beruflicher Weg führen würde, wurde ihm dieser Tag als die „berufspraktische Ausbildung“ anerkannt, die jeder Schüler in der DDR absolvieren musste. Produktionsunterricht in der Musikhochschule. Darum dürften ihn so einige Gleichaltrige beneidet haben.

1979 war es dann so weit, und Böttcher nahm 17-jährig sein reguläres Studium an der Dresdner Musikhochschule auf, zog zunächst ins Internat nach Hellerau, dann nach Altpieschen. Und stürzte sich neben den üblichen Klavier- und Kompositionsstunden vor allem auf den Improvisationsunterricht und aufs Erlernen neuer Instrumente. „Den Marxismus-Leninismus-Unterricht habe ich sehr oft geschwänzt und mich im Instrumentenraum eingeschlossen.“ Dort stand unter anderem ein Vibrafon in der Ecke – bis heute eines von Böttchers Lieblingsinstrumenten. Unnötig zu schreiben, dass er das Spiel darauf bald beherrschte. Ebenso wie das auf dem E-Bass. Aber dieser kaum versteckte Widerstand gegen die offizielle Politik, gab das keinen Ärger? „Die hätten mich am liebsten rausgeschmissen“, antwortet Böttcher trocken. „Aber da hat sich der damalige Jazzabteilungsleiter, Professor Frank-Harald Greß, vor den Bonzen aufgebaut und gesagt: Das ist mein bester Student!“

Scotty – den Namen erhielt er in jener Zeit von seinen Zimmerkameraden im Internat, weil auf dem Notenständer seines Klaviers Scott Joplins „Ragtimes“-Noten lagen – durfte bleiben.

Das Sternberg Quartett wird zum Quintett

Und verzeichnete vor ziemlich genau 40 Jahren den Anfang seiner professionellen Bühnenkarriere. „Im Februar 1982 klopfte auf einmal der Friwi Sternberg an meiner Pieschener Türe.“ Der Pianist des bekannten Sternberg-Quartetts war erkrankt, und Sternberg wollte Böttcher als Aushilfe anheuern. „Er hätte auch viel Bekanntere haben können, ich war ja noch Student, aber er wollte mich.“ Im Stadtbezirkskulturhaus West „Richard Gärtner“ in Dresden-Cotta fand also der erste öffentliche Auftritt Scotty Böttchers statt. „Kein Free Jazz, das waren Kompositionen von Friwi, aber ich hatte ganz viel Raum für Improvisationen.“ Was so gut ankam, dass Böttcher auch nach Rückkehr des Pianisten in der Band blieb und Vibrafon spielte. Das Sternberg Quartett war von da an ein Quintett.

Ebenfalls vor 40 Jahren begann die Zusammenarbeit mit Ulrich Thiem im Zuge der „Schwerter zu Pflugscharen“-Bewegung. „Da war bestimmt auch jede Menge Stasi im Publikum.“ Für Böttcher, auch wenn er sich selbst als politischen Menschen sieht, war das Grandiose an der Wende sieben Jahre später, endlich die geliebte US-amerikanische Musik live zu erleben und mit ihren Akteuren zusammenzuspielen. Bereits im Mai 1989 hatte er den Drummer Lou Grassi kennengelernt – bei einer Jam-Session im alten Tonne-Keller im Rahmen des Dixieland-Festivals. „Da wollten alle schon nach Hause, und wir haben einfach immer weitergespielt bis Viertel vier. Ich hab schließlich gedacht, den seh ich nie wieder – da wollte ich nicht aufhören.“

Es kam anders. Grassi und Böttcher blieben in Kontakt, schickten sich Kassetten und Demobänder hin und her und entwickelten so gemeinsam Musik, wie Böttcher es heute mit den vielfältigeren technischen Möglichkeiten mit vielen US-Kollegen macht – und 1992 kam Grassi für eine Tournee zurück nach Deutschland. In jener Zeit begann auch die bis heute äußerst produktive Zusammenarbeit mit Friedbert Wissmann. „Mein liebster Kollege und bester Freund“, so Böttcher. Mit Wissmann sind neun CDs entstanden; ungezählte Auftritte haben Jazzfreunde begeistert.

Heute gilt Scotty Böttcher auch als ausgewiesener Orgelspezialist; seine Konzerte in vielen Kirchen Europas sind Legende. Entstanden ist diese Leidenschaft aus Zufall: „1995 war ich auf einer Tour mit Ulrich Thiem und Friwi Sternberg durch Österreich und die Schweiz und hab am ersten Auftrittsort festgestellt, dass ich einen Teil des Vibrafons vergessen hatte. Also wäre die Tour für mich eigentlich gelaufen gewesen.“ Eigentlich – da aber viele der Konzerte ohnehin in Kirchen geplant waren, setzte Böttcher sich kurzerhand an die Orgel und hatte fortan ein weiteres Lieblingsinstrument in seinem Repertoire.

