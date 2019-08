Dresden

Ein wenig irritiert schaute so mancher Gast aus der sommerlich-leichten Wäsche beim Anblick der fast schon freien Platzwahl beim Konzert von Philipp Poisel und Band in der Jungen Garde. Direkt vor der Bühne sammelte sich ein überschaubarer Pulk hartgesottener Fans, an den seitlichen Rängen herrschte Leere. Platznot: Fehlanzeige.

Leere Plätze und außerordentliche Stimmung

Ob Poisel deshalb bereits gute fünf Minuten vor Konzertbeginn die Show eröffnete, bleibt offen. Allein performt er „Froh, dabei zu sein“ - es wirkt fast ein bisschen wie Galgenhumor. Nach dem Opener springt seine Band ihm bei, schon nach wenigen Takten kreischt es hochfrequent aus der Fanriege. Der neue Hit „Freunde“ ist es, der derlei Begeisterungsstürme hervorruft.

„ Dresden, was geht ab? Seid ihr noch da?“, fragt Poisel, und ein bisschen könnte er einem leidtun, zumal die ewig etwas weinerlich anmutende Stimme des Musikers das Szenario noch unfreiwillig verstärkt. Dabei ist trotz leerer Plätze die Stimmung außerordentlich gut. Nahezu alles wird begeistert aufgenommen vom Publikum, das vorwiegend aus frenetischen jungen Mädchen, Paaren jeglichen Alters und einigen muffelig, weil unfreiwillig mitgebracht wirkenden Männern besteht.

Hits wie „Liebe meines Lebens“, „Roman“ und „Alte Bilder“ wissen in der lauschigen Atmosphäre aber durchaus zu begeistern. Erfrischend unaufgeregt und mit der unverkennbar gebrochenen Stimme lässt Poisel immer wieder auch den ruhigen Momenten ihren verdienten Platz und gibt Zeit zum Innehalten. Entsprechend viel wird im Publikum gekuschelt und geküsst. „Halt mich fest“ ist dann folgerichtig auch der Song, wo zum ersten Mal alle so richtig mitgehen, „Ohne Ende“ läuft es weiter, reduziert im Lichtkegel steht der Künstler auf der Bühne und im Mosh sind vermutlich so einige Fans schlagartig schockverliebt.

Herzschmerz und Partystimmung

Vielseitig zeigt sich Poisel an den Instrumenten: Er wechselt munter alles durch, steht mal an der Gitarre, mal gibt er das zum Theaterstück von Armin Petras’ „Love you, Dragonfly“ beigesteuerte „Unser Bordsteinkantenleben“. Die Langos vertilgende Meute freut, dass neben ganz viel Liebe (vor allem unerfüllter) nun auch mal die ganz reale Zuneigung zum heutigen Abendbrot Eingang in die Texte des Ludwigsburgers findet.

Die Bühne wird ganz dunkel, als Poisel über die Bühne tanzt, „Als gäb’s kein Morgen mehr“ und auf einmal richtig Partystimmung aufkommt, nebst Poisel’scher Breakdanceeinlage. Die Hymne „Wie soll ein Mensch das ertragen“ wird fast ausschließlich von den Fans gesungen, ohnehin scheint „Ich hab dich immer noch lieb“ der eigentliche Hit des Songwriters zu sein.

Der jenseits seiner Lieder offenbar kein Fan der Worte ist. Mit Zwischenmoderationen hält er sich sehr zurück und startet bereits um 21.20 Uhr in die frenetisch gefeierte Zugabe. Man muss die Songs, die sich vor allem um Herzschmerz drehen, nicht mögen. In die Junge Garde an einem lauen Sommerabend passen sie wie die Faust aufs Auge.

Von Kaddi Cutz