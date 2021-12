Dresden

„Als ich mir während des Lockdowns einige digitale Performances anschaute, habe ich mich als Zuschauerin oft nicht damit verbunden gefühlt. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, wie man das interessanter und den Zuschauer mehr zum Teil des Ganzen machen könnte.“ Amy Schönheit, in Dresden lebende Choreographin und Tänzerin, hat sich also hingesetzt und nachgedacht. Das Ergebnis dessen ist „Architecture of Separation“, eine digitale Performance, die noch bis Ende Dezember im Netz genossen werden kann. Und das sollte sie unbedingt.

Nichts startet ohne Zutun des Zuschauers

Emily ShawRuss, ebenfalls Tänzerin und Choreographin, brachte die Idee des voneinander isoliert Seins und das Bild von Containern ins Spiel. So kam eins zum anderen. Es ging darum, das Medium Film mit den Eigenheiten einer Performance zusammenzubringen. Die Potenziale auf diesem Gebiet sind enorm. Hier aber ging es um mehr, nämlich interaktive Möglichkeiten.

Bis zum 31. Dezember kann man auf einer eigens programmierten Website erleben, wie das Team gemeinsam mit den Performern individuelle Erlebnisse des ersten Lockdowns in Bewegung und eben auch in Bilder umsetzt. Die Performer Pedro Henrique Ferreira, Kristin Mente, Olimpia Scardi, Emily ShawRuss und Charles Washington agieren dabei zunächst jeder für sich in einem eigenen Container, die, jeweils an der Front geöffnet, in einem geschlossenen Kreis angeordnet sind. Trotz dieser geschlossenen Einheit bleiben die Individuen in den Containern vorerst voneinander getrennt. Der Aktionsradius innerhalb der „eigenen vier Wände“ ist überschaubar. So, wie ein Leben im Lockdown eben aussieht.

Trotzdem geht es um Interaktion, in mehrfacher Hinsicht. Schon bevor der Zuschauer bis zur digitalen Performance gelangt, wird Gamification betrieben: Nichts startet, ohne dass man fünf zur Verfügung stehende Geschichten, anonyme, persönliche Corona-Erfahrungen, in eine willkürliche Reihenfolge bringt. Diese sind dann genau in dieser Reihenfolge simultan zur Performance auf Englisch zu hören.

360° und verschiedene Perspektiven

Die Performance selbst ist, nach einem kurzen, sehr sensiblen Intro, mittels einer 360°-Kamera gefilmt worden, was bedeutet, dass sich der Zuschauer ganz nach Laune immer wieder aufs Neue aussuchen kann, in welche Richtung der Blick gerade fallen soll. Man kann sich so lange um die eigene Achse drehen, wie man möchte. Das ist aber noch nicht alles. Im nächsten Teil kann man beliebig zwischen einer Point-of-View-Perspektive, also einer klassischen Zuschauerposition, und einer Vogelperspektive wechseln.

Und wozu? Die Verzahnung der filmischen Mittel mit denen der Performance ist nur ein Teil des gesamten Projektes. Das eigentliche Schwergewicht sind hier die hörbaren Geschichten der namenlosen Menschen, von irgendwoher auf der Welt, die auf so persönliche wie eindringliche Weise von Erfahrungen mit Corona und Lockdown erzählen, dass man, und das überrascht, gerade nicht weghören möchte. Das berührt, sogar sehr. Es ist ganz offensichtlich noch lange nicht alles zu diesem Thema gesagt. So, wie es hier darum geht, eine Kamera-Perspektive zu wählen, sind wir wohl jeden Tag dazu angehalten, eine Position zu finden, diese zu hinterfragen und auch irgendwann eine neue einzunehmen. Diese Herausforderungen performativ zu verarbeiten und optisch zu vermitteln, ist eine Möglichkeit. Und keine schlechte.

Tickets für die Performance kosten 8 Euro. Damit erhält man einen Zugang für 48 Stunden. Wer 10 Euro zahlt, bekommt einen zeitlich unbegrenzten Zugriff auf die Arbeit. Heute und am 11. Dezember gibt es jeweils um 19 Uhr ein Publikumsgespräch via Zoom. Den Link dazu gibt’s beim Ticketkauf.

Von Rico Stehfest