Am Freitag startet das Zentralkino in Dresden – Ein Gespräch mit dem Chef

Nein, dies ist keine „Corona-Serie“! Trotzdem finden die „DNN-Sommerkulturgespräche“ in dieser sehr besonderen Zwischen-Zeit statt. Es geht um einen Status Quo von gestandenen Dresdner Club- und Kinobetreibern, freien Veranstaltern, um ihre persönlichen Gedanken beim Blick zurück, nach vorn und über den Tellerrand hinaus.

Teil 5 ist Bernhard Reuther gewidmet, der am kommenden Freitag sein Zentralkino im Kulturkraftwerk öffnet. Andreas Körner sprach mit ihm im Vorfeld.

Frage: Herr Reuther, von 1999 bis zum Frühjahr 2020 haben Sie das Kino im Dach (KID) auf der Schandauer Straße betrieben. Eigentlich müssten wir im längst fertigen Zentralkino sitzen und uns unterhalten. Wir sind zwar hier vor Ort, aber eröffnet wird erst am 28. August …

Antwort: Bernhard Reuther: Der Grund dafür sind Verzögerungen im Bauablauf, die bei einem Projekt dieser Größe einfach nicht auszuschließen sind. Es war zunächst nur ein halbes Jahr. Dann kam Corona und damit die nächsten Verzögerung.

Jetzt ist es aber soweit. Herzlichen Glückwunsch und Respekt für Ihr Wagnis! Welche Gefühle bestimmen Ihren Gemütszustand kurz vor der Erfüllung Ihres lang gehegten Wunsches nach einem neuen Kino?

Zunächst möchte ich ganz profan einfach wieder Kino machen. Für mich ging es in den letzten fünf Monaten im Grunde nur um Baubetreuung, ich will aber endlich wieder meiner eigentlichen Arbeit nachgehen. Ich muss mich in Geduld üben und meine Kraft daraus ziehen, dass ein Anfang in Sicht ist. Vor vier Jahren habe ich das Gebäude hier im Kraftwerk zum ersten Mal besichtigt, da haben zwei, drei Wochen Warten jetzt auch nichts mehr ausgemacht. Jammern hilft da nicht.

Bernhard Reuther Bernhard Reuther (41) ist geborener Dresdner Das Zentralkino zieht auf dem Gelände des Kulturkraftwerks in den Speicher. Das ehemalige Sozialgebäude wurde 1895 errichtet. Es fungierte als Schalt- und Transformatorenhaus. 1925 verwandelte es sich in ein Wohlfahrtsgebäude mit Umkleiden, Wasch- und Duschräumen, Bädern und Toiletten. Nach 1945 zogen auch Küche, Speise- und Kultursaal sowie eine Sauna ein. Parallel eröffnet im Erdgeschoss das Restaurant Kulturwirtschaft. Das neue Kino verfügt über zwei Säle (97/38 Plätze) und ein großes Foyer In den ersten Wochen sind u.a. zu sehen: Queerfilmfest (2. bis 6.9.), „ Corpus Christi“ (ab 3.9.), „Das Arvo Pärt Gefühl“ (ab 10.9.), Premiere und Gespräch: „Uferfrauen - Lesbische L(i)eben in der DDR“ (15.9.) www.zentralkino.de

Sie haben einmal als eine Art Grundprinzip Ihrer Arbeit benannt: „Zähne zusammenbeißen und durch“. Wie geht es Ihren Zähnen?

Gut! Mich haben immer wieder Kollegen angerufen und über meine Gelassenheit gestaunt. Doch, was soll ich tun? Alles, was ich steuern kann, versuche ich. Was ich nicht steuern kann, muss ich hinnehmen.

Das Kino im Dach war eine Ein-Saal-Spielstätte. Eine Gegebenheit, die Kino zu machen, heute zunehmend erschwert. War das der Hauptgrund für Sie, noch einmal ein größeres Haus in Angriff zu nehmen?

Es war ein Grund, aber nicht der entscheidende Grund. So schön und gemütlich die Lage unterm Dach auch war und so sehr es viele Menschen bedauert haben, dass ich dort ausgezogen bin, gab es dennoch gewichtige Hindernisse. Im Sommer war so gut wie kein angenehmer Betrieb des Saales möglich und der fehlende barrierefreie Zugang hat viele Menschen vom Besuch des Kinos ausgeschlossen. Und natürlich ist es schön, bald zwei Säle zu haben und damit noch mehr Filmen die bessere Chance einer Vorführung zu geben.

„Manchmal absoluter finanzieller Irrsinn“

Weit über 600 neue Filme kamen im vergangenen Jahr in Deutschland heraus. Filmer, Verleiher, Kinobetreiber und Journalisten kritisieren seit langem, dass diese immer steigende Zahl viel zu hoch sei. Dennoch: Ist die Vielzahl für Sie in der ausgewiesenen Kinostadt Dresden vielleicht sogar ein Segen?

Segen nicht unbedingt, aber ich habe die Vielfalt schon ganz gern. Trotzdem muss ich mich ja mit allen Filmen, die für mich von Interesse sein könnten, erst einmal beschäftigen. Das Filtern fällt schwerer, die Entscheidung ebenso, welcher Streifen zu welcher Zeit wie oft zu sehen ist. Einige Besucher schimpfen trotzdem noch darüber, dass dieser oder jener Film eben nicht in Dresden gezeigt wird.

Ihr Mut, noch das kleinste und sperrigste Werk ins Programm zu nehmen, ist bezeichnend. Hat es vielleicht auch missionarische Gründe?

Die gehören mit dazu. Ich sehe es als Geben und Nehmen zwischen mir und dem Publikum. Auch wenn es manchmal absoluter finanzieller Irrsinn ist, platziere ich immer wieder auch sperrige Filme im Programm, und sei es nur für fünf Besucher. Weil ich genau sie auf der großen Leinwand, wo sie hingehören, präsentieren möchte. Weil ich will, dass sie gesehen werden und zwar mit allem Risiko, denn sie müssen ja nicht gefallen. Zum Glück sind die Ansichten verschieden, Kinobetreiber wie Zuschauer können mit ihrer Auswahl komplett falsch liegen.

„Es geht um gute Filme.“

In den vergangenen Jahre hatten sich wesentliche Säulen im KID-Programm herausgebildet: Europa mit Deutschland, Dokumentarfilme, komplexes queeres Angebot. Wird das auch im Zentralkino so bleiben?

Im Grunde schon, aber es wird Erweiterungen geben. Ich denke da an die ganze asiatische Region, wo noch ganz viel in petto ist. Ich weiß jedoch, dass das Interesse dafür eher komprimiert ist.

Es geht für die Besucher ja immer auch ums nicht beabsichtigte „Reinrutschen“ in Filme, die man so überhaupt nicht auf Anhieb auf dem Schirm hatte …

Ich selbst bin ja genau so zum Kinomachen gekommen, eher naiv von der Seite aus. Aber das Entdecken dieser unglaublichen Vielfalt von Filmen jenseits dessen, was groß beworben wird, hat mich geprägt. Es geht da nicht einmal um Begriffe wie Arthaus, Nische oder Mainstream, weil am Ende doch alles irgendwie verschwimmt. Es geht um gute Filme. Ich habe niemand den Vorwurf zu machen, wenn er am Freitagabend einfach nur etwas Nettes, Lustiges, Unterhaltendes sehen will. Es geht aber auch mit einem Grundmaß Anspruch.

„Kino an solch einem Ort muss einfach sein.“

Gab es in all den Jahren für Sie einmal eine so tiefgreifende Delle, dass Sie hinwerfen wollten?

Ja, die gab es! Natürlich gab es die! Tage, an denen alles zu viel wird, wo du den Sinn suchst, wo du einfach keine Lust mehr hast und nicht mehr weiter willst. Doch die Faustregel ist, dass die Tage, an denen man Freude hat und tolle Gespräche mit dem Publikum führt, überwiegen müssen. Dann ist alles gut.

Das Zentralkino öffnet im Kulturkraftwerk, einem architektonisch wertvollen Ort mit schon etablierten, neuen und kommenden Nutzern. Wie sehen Sie persönlich das Areal?

Es ist ein extrem vielversprechendes Gelände, allein durch seine verschiedenen öffentlichen Besucherströme. Ich merke das jetzt schon, wenn ich auf der Treppe vorm Kino sitze. Da kommen viele Menschen vorbei, die neugierig sind und mich fragen, die einfach überrascht sind, dass hier ein Kino sein wird. Ich sehe mein Programm in so zentraler Lage viel besser aufgehoben als am Standort des KID. Deshalb ja auch Zentralkino, mit Z geschrieben, damit sich das Haus von den vielen Centralkinos im Land unterscheidet.

Es ist eine Chance, allein durch die bessere Erreichbarkeit, weil auch aus dem Umland Besucher kommen werden, die genau wissen, dass sie den einen oder anderen Film dort niemals sehen werden, obwohl es ein Kino gibt. Doch auch aus dem nahen Bereich der Friedrichstadt ist reges Interesse zu vernehmen. Es wird spannend sein zu erfahren, wie sich das Kulturkraftwerk weiter beleben wird. Kino an solch einem Ort muss einfach sein. Es passt!

Von Andreas Körner